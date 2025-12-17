Una carta de amor a Jane Austen, estrella de una muestra que celebra los 250 años de su legado

Fotografía que muestra carteles de películas basadas en las obras de la escritora británica Jane Austen en la exhibición 'Paper Jane: 250 Years of Austen' este martes, en Nueva York (EE.UU.). EFE/ Alicia Sánchez

Pese a su corta vida, la escritora británica Jane Austen (1775-1817) dejó al morir un imperdurable legado que Grolier Club, una sociedad de bibliófilos de Nueva York, explorará con detalle hasta febrero.

Escondida en un rincón del Upper East Side, en Manhattan, Grolier Club expone hasta el día de San Valentín más de 100 libros, pósteres, cartas y ensayos relacionados con Austen, quien cumpliría 250 años.

La muestra está dividida en cinco periodos de 50 años cada uno, en los que el público indaga en los entresijos de la literatura de Austen y en la percepción que tenían de ella sus apasionados.

De esta forma, Paper Jane: 250 Years of Austen funciona como un caleidoscopio, un artilugio en el que, al girarlo, se observa en cada ocasión una cosa distinta.

“Tratamos de mostrar los aspectos más importantes de Jane Austen en cada momento y cómo la percibían sus lectores”, explica Mary Crawford, una de las curadoras de la exhibición, que comparte nombre y apellido con el popular personaje de ‘Mansfield Park’, novela de la autora.

La exposición funciona además como una carta de amor a Austen escrita por las curadoras, pues los objetos que se exhiben tras cristales y estanterías pertenecen a sus propias colecciones.

Se exponen hasta el día de San Valentín más de 100 libros, pósteres, cartas y ensayos relacionados con Austen

Y es que Crawford, Sandra Clark y Janine Barchas, todas miembros de Grolier Club, llevan al menos cuatro décadas haciéndose con todo tipo de artículos de Austen, que a veces adquieren en los lugares más inesperados.

Es el caso de un ejemplar de la primera edición de Orgullo y Prejuicio que se publicó en América, un libro “pirateado” que copiaba a la tercera edición de la obra lanzada en Londres y que es además el objeto más valioso de la muestra.

Clark comenta que estuvo años detrás de este artículo, una búsqueda en apariencia imposible que finalizó al encontrarlo en Amazon, pues los dueños originales se lo olvidaron en su casa y, tras venderla, sus nuevos compradores decidieron ponerlo a la venta.

Para Crawford, una de las piezas que más se le resistió fue la segunda edición de Sentido y Sensibilidad, que finalmente encontró por sorpresa en el suelo de una librería en Tempe (Arizona): “Nadie sabía qué era”, cuenta entre risas.

La exposición hace además un recorrido por las representaciones de Austen en la cultura popular

A lo largo de estos años, las obras de Jane Austen han pasado por diferentes etapas: de publicarse en ediciones baratas destinadas a “lectores ordinarios” a leerse en las trincheras de las Guerras Mundiales y, finalmente, venderse como “literatura para chicas”.

Antes de la Primera Guerra Mundial, Jane Austen era “adorada por la élite” y leída principalmente por hombres, pero durante la contienda los soldados comenzaron a leer a la escritora, ya que sus libros se enviaban al frente a través del programa War Services Library.

En la sede de Grolier Club, junto a un ejemplar expuesto que recopila Orgullo y Prejuicio y La abadía de Northanger, se observa una estampa del War Services Library en la que un militar sostiene una pila de libros mientras carga en la espalda una escopeta.

Más tarde, en los años 50 y 60, los lectores de Austen pasan a ser en su mayoría mujeres, pues su literatura se publicita específicamente a este público con el fin de atraer “a una nueva generación de mujeres empoderadas que ya pueden ir a la universidad”.

Más allá de libros, Grolier Club también expone un fragmento de una carta que Austen envió a su hermano en 1814 en la que la escritora le cuenta sobre el futuro lanzamiento de su novela Mansfield Park.

La exposición hace además un recorrido por las representaciones de Austen en la cultura popular, con entradas de adaptaciones teatrales, cartas de tarot temáticas, pósteres de las películas firmados por los actores e incluso el DVD de ‘Clueless’, el filme de 1995 basado en ‘Emma’.

Fuente: EFE