Cultura

Una carta de amor a Jane Austen, estrella de una muestra que celebra los 250 años de su legado

Una sociedad de bibliófilos de Nueva York presenta “Paper Jane: 250 Years of Austen”, se exponen más de 100 libros, pósteres, cartas y ensayos relacionados con la autora

Guardar
Fotografía que muestra carteles de
Fotografía que muestra carteles de películas basadas en las obras de la escritora británica Jane Austen en la exhibición 'Paper Jane: 250 Years of Austen' este martes, en Nueva York (EE.UU.). EFE/ Alicia Sánchez

Pese a su corta vida, la escritora británica Jane Austen (1775-1817) dejó al morir un imperdurable legado que Grolier Club, una sociedad de bibliófilos de Nueva York, explorará con detalle hasta febrero.

Escondida en un rincón del Upper East Side, en Manhattan, Grolier Club expone hasta el día de San Valentín más de 100 libros, pósteres, cartas y ensayos relacionados con Austen, quien cumpliría 250 años.

La muestra está dividida en cinco periodos de 50 años cada uno, en los que el público indaga en los entresijos de la literatura de Austen y en la percepción que tenían de ella sus apasionados.

De esta forma, Paper Jane: 250 Years of Austen funciona como un caleidoscopio, un artilugio en el que, al girarlo, se observa en cada ocasión una cosa distinta.

“Tratamos de mostrar los aspectos más importantes de Jane Austen en cada momento y cómo la percibían sus lectores”, explica Mary Crawford, una de las curadoras de la exhibición, que comparte nombre y apellido con el popular personaje de ‘Mansfield Park’, novela de la autora.

La exposición funciona además como una carta de amor a Austen escrita por las curadoras, pues los objetos que se exhiben tras cristales y estanterías pertenecen a sus propias colecciones.

Se exponen hasta el día
Se exponen hasta el día de San Valentín más de 100 libros, pósteres, cartas y ensayos relacionados con Austen

Y es que Crawford, Sandra Clark y Janine Barchas, todas miembros de Grolier Club, llevan al menos cuatro décadas haciéndose con todo tipo de artículos de Austen, que a veces adquieren en los lugares más inesperados.

Es el caso de un ejemplar de la primera edición de Orgullo y Prejuicio que se publicó en América, un libro “pirateado” que copiaba a la tercera edición de la obra lanzada en Londres y que es además el objeto más valioso de la muestra.

Clark comenta que estuvo años detrás de este artículo, una búsqueda en apariencia imposible que finalizó al encontrarlo en Amazon, pues los dueños originales se lo olvidaron en su casa y, tras venderla, sus nuevos compradores decidieron ponerlo a la venta.

Para Crawford, una de las piezas que más se le resistió fue la segunda edición de Sentido y Sensibilidad, que finalmente encontró por sorpresa en el suelo de una librería en Tempe (Arizona): “Nadie sabía qué era”, cuenta entre risas.

La exposición hace además un
La exposición hace además un recorrido por las representaciones de Austen en la cultura popular

A lo largo de estos años, las obras de Jane Austen han pasado por diferentes etapas: de publicarse en ediciones baratas destinadas a “lectores ordinarios” a leerse en las trincheras de las Guerras Mundiales y, finalmente, venderse como “literatura para chicas”.

Antes de la Primera Guerra Mundial, Jane Austen era “adorada por la élite” y leída principalmente por hombres, pero durante la contienda los soldados comenzaron a leer a la escritora, ya que sus libros se enviaban al frente a través del programa War Services Library.

En la sede de Grolier Club, junto a un ejemplar expuesto que recopila Orgullo y Prejuicio y La abadía de Northanger, se observa una estampa del War Services Library en la que un militar sostiene una pila de libros mientras carga en la espalda una escopeta.

Más tarde, en los años 50 y 60, los lectores de Austen pasan a ser en su mayoría mujeres, pues su literatura se publicita específicamente a este público con el fin de atraer “a una nueva generación de mujeres empoderadas que ya pueden ir a la universidad”.

Más allá de libros, Grolier Club también expone un fragmento de una carta que Austen envió a su hermano en 1814 en la que la escritora le cuenta sobre el futuro lanzamiento de su novela Mansfield Park.

La exposición hace además un recorrido por las representaciones de Austen en la cultura popular, con entradas de adaptaciones teatrales, cartas de tarot temáticas, pósteres de las películas firmados por los actores e incluso el DVD de ‘Clueless’, el filme de 1995 basado en ‘Emma’.

Fuente: EFE

Temas Relacionados

Jane Austen

Últimas Noticias

Nicolas Sarkozy arrasa con su libro sobre la vida en prisión y desata debate político

El expresidente francés sorprende al vender más de 100.000 ejemplares de "Diario de un prisionero" en menos de una semana, mientras sus confesiones sobre alianzas políticas agitan el panorama en Francia

Nicolas Sarkozy arrasa con su

La Fundación arteba renovó su Consejo de Administración

El organismo anunció la integración de profesionales con experiencia en los sectores cultural y empresarial, en el marco de una política de renovación que busca fortalecer la gestión y ampliar la diversidad de perspectivas en su dirección

La Fundación arteba renovó su

La Orquesta y el Coro Estable del Teatro Colón celebran 100 años con una gala gratuita en el Parque Centenario

El emblemático teatro tira la casa por la ventana con un concierto sinfónico-coral al aire libre, dirigido por Beatrice Venezi y con la soprano Monserrat Maldonado como invitada especial

La Orquesta y el Coro

El FNA anunció los ganadores del Concurso de Arte y Tecnología

El Fondo Nacional de las Artes oficializó la lista de artistas distinguidos en la edición más reciente del certamen, que tendrán una muestra colectiva programada para 2026 en el Palacio Libertad

El FNA anunció los ganadores

La Academia del Cine Argentino incorporó a Juan Minujín y Andrés Di Tella a su comisión directiva

La reunión de renovación de la comisión directiva congregó a más de ochenta participantes y abordó el futuro de la industria cinematográfica, con especial interés en la situación del INCAA

La Academia del Cine Argentino
DEPORTES
Inter Miami hizo oficial la

Inter Miami hizo oficial la renovación de contrato de Luis Suárez

Con formaciones confirmadas, Flamengo y PSG se enfrentan en la final de la Copa Intercontinental en Qatar

Se acelera la salida del Diablito Echeverri del Bayer Leverkusen: el competidor que le apareció a River Plate

FIFA dio a conocer todos los votos del premio The Best: en qué puesto quedó Dibu Martínez y a quién superó Montiel en el Púskas

FIFA anunció un sustancial aumento en los premios para el Mundial 2026: cuántos millones embolsará el campeón

TELESHOW
Natalia Oreiro habló de la

Natalia Oreiro habló de la crianza de su hijo Atahualpa: “Está por cumplir 14 y no tiene celular”

Evangelina Anderson impactó con una microbikini blanca: el intercambio con Ian Lucas entre rumores de romance

La inesperada confesión de Soy Rada sobre Agustina Cherri: “Fue por culpa de ella”

Lali coronó el año con Sandra Mihanovich como invitada sorpresa: el abrazo que emocionó en el estadio de Vélez

La advertencia de Maxi López a Ian Lucas que sorprendió a Wanda Nara: “Te come la billetera”

INFOBAE AMÉRICA

Educación virtual en Colombia: universidades,

Educación virtual en Colombia: universidades, ventajas y cómo elegir la mejor opción

Estuve en Bondi Beach días antes del ataque: esta tragedia no fue un accidente, empezó con palabras

Putin amenazó con expandir la guerra a Europa si Ucrania rechaza sus condiciones de paz: “Rusia liberará sus tierras históricas”

Nicolas Sarkozy arrasa con su libro sobre la vida en prisión y desata debate político

Ser joven y narcisista: un estudio internacional reveló que se trata de un fenómeno universal