Los laberintos de Martín Braun Blaquier salen a la luz en Buenos Aires

Tras permanecer ocultos durante cinco décadas, Martín Braun Blaquier reveló los laberintos que comenzó a trazar en su infancia, que se exhibirán por primera vez al público en Miranda Bosch Gallery, a partir del 2 de diciembre.

La galería porteña abrirá sus puertas para el segundo encuentro exclusivo dedicado a la serie Laberintos, en la calle Montevideo 1723, en un event, programado entre las 16.30 y las 20.30, que da continuidad a una primera presentación que atrajo a una multitud de coleccionistas, artistas y referentes culturales, consolidando el interés por la obra de Braun Blaquier.

El origen de este lenguaje visual se remonta a cuando Braun Blaquier tenía nueve años. Desde entonces, los laberintos no fueron para él un simple pasatiempo, sino una forma de pensamiento y un método silencioso para organizar emociones y preguntas que no lograban expresarse en palabras. Con el paso del tiempo, estos dibujos se transformaron en un sistema personal de símbolos y recorridos, acompañando al artista a lo largo de su vida, siempre en la intimidad.

La reciente exposición de estos trabajos representa la culminación de medio siglo de producción constante y reservada. El público se encuentra ahora ante un corpus de obras que destaca por su precisión estructural, el ritmo y la intensidad cromática, así como por una emocionalidad contenida que se manifiesta en la aparente simplicidad de cada pieza. En la muestra inaugural, varias de las obras fueron adquiridas de inmediato por coleccionistas, quienes reconocieron tanto la belleza formal como la autenticidad y la profundidad emocional presentes en cada trazo.

El impacto de la exhibición se refleja en las reacciones de quienes la visitaron. Muchos coinciden en que la obra conmueve por su honestidad: no busca impresionar ni ofrecer explicaciones, sino que se presenta como un mapa íntimo capaz de adquirir un sentido universal.

En el plano conceptual, los laberintos de Braun Blaquier no se proponen como enigmas a resolver, sino como metáforas del recorrido interior. Cada obra establece su propia lógica: caminos que se bifurcan, desvíos inesperados, zonas de calma, tensiones, repeticiones que resguardan, colores que ordenan o alteran, y movimientos que evocan una respiración contenida. El espectador es invitado a ingresar en estos espacios no para encontrar una solución, sino para reconocerse en ellos.

La respuesta del público ha impulsado la organización de nuevas presentaciones para los años 2025 y 2026, incluyendo exhibiciones en Punta del Este y un recorrido curado que abordará distintas etapas de la producción del artista. La curaduría de la muestra está a cargo de Lucas Oroná, representante de Braun Blaquier, quien ha acompañado el proceso de apertura pública de la obra y la organización de las diferentes series que integran su universo visual.