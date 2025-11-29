Cultura

Branislava Stojanovic presenta sus obras en Argentina: “El arte nos da emociones”:

La artista serbia radicada en Argentina produce una línea de joyas elaboradas con materiales reciclados, disponibles en las tiendas del Museo de Bellas Artes y Amigos del Bellas Artes

Guardar
Branislava Stojanovic posa con sus
Branislava Stojanovic posa con sus obras (Crédito: Instagram @brana_baires)

Hace dos años y medio que Branislava Stojanovic vive en Argentina. “Estoy bien acá. Me gusta, me gusta mucho”, dice con su acento balcánico. Hoy sus obras se encuentran en la tienda del Museo Nacional de Arte Decorativo y en la tienda de Amigos del Bellas Artes. Su historia empieza en Kragujevac, Serbia, donde nació en 1983. Luego, a los 15, se instaló en una academia de Belgrado para estudiar diseño industrial y de interiores.

Tenía 19 años cuando llegó a Roma a estudiar Bellas Artes. Estuvo allí seis años hasta que conoció a su actual pareja, quien trabaja para la Embajada Italiana. “Él me preguntó si quería que vayamos juntos a un país. Elegimos Mozambique, donde estuvimos cuatro años. Después fue Rumania. Volvimos otra vez a Roma y después Moscú, y empezó la guerra. En menos de un año tuvimos que dejar Rusia. Volvimos otra vez a Roma”, cuenta.

Las joyas de Branislava Stojanovic
Las joyas de Branislava Stojanovic en la tienda de Amigos del Bellas Artes (Crédito: Instagram @brana_baires)

Entonces llegó la idea, la vaga idea, de cruzar el Atlántico y conocer América del Sur. Un país les llamaba la atención: Argentina. “Vivimos muchos cambios, nacieron mis hijos. En esos diez años se frenó mi creación, pero desde el primer mes en Argentina, cuando encontramos la casa y todo, para mí fue muy natural volver a crear”, cuenta.

Lo más importante del arte
Lo más importante del arte es que nos da emociones”, asegura Branislava Stojanovic (Crédito: Instagram @brana_baires)

“Me gusta Argentina porque tengo nuevas inspiraciones en este país, que de alguna manera es europeo. Es como Europa, pero la naturaleza es un poco distinta, más salvaje. Y también el pueblo tiene una energía más fuerte que los europeos, que son más tranquilos y más serios. Acá la gente es más alegre. Tiene otra energía para divertirse, para vivir. Esto para mí fue una inspiración grande. Los argentinos son hospitalarios y amables. Me la hicieron muy fácil”, asegura.

Lejos quedaron los años de la infancia y la temprana adolescencia, pero en la memoria siguen vigentes. “Viví la guerra, viví la pobreza. Estuve en aquel período de Serbia”, recuerda. Ahora, en Argentina, muestra con orgullo sus más recientes obras. Son joyas. Las hace, cuenta, “usando materiales reciclados”. “Por ejemplo, vidrio de frascos o plástico. Cosas que después no sirven, solo para dañar el planeta. Entonces, yo lo uso otra vez, lo pinto, lo corto y hago estas joyas”, dice.

“Me gusta Argentina porque tengo
“Me gusta Argentina porque tengo nuevas inspiraciones en este país" (Crédito: Instagram @brana_baires)

¿Sus influencias? Muchas. “Estudié escenografía y diseño. Al vivir en distintos países encontré diversas culturas y mentalidades. Pienso que esto influye mucho, porque cuando pinto uso mucho el retrato, y en el retrato se notan las emociones de las personas. Mi pintura es figurativa, pero también experimento mucho. En la pintura también pongo objetos de escultura y es como más interactivo. Llegué experimentando. También hago decoraciones de muebles antiguos y piezas únicas”.

(Crédito: Instagram @brana_baires)
(Crédito: Instagram @brana_baires)

¿Por qué dedicarse al arte? “Porque el arte da emociones”, dice sin vueltas. “Una persona que usa mucho la parte matemático-racional del cerebro usa menos la parte intuitiva, la memoria fotográfica, la que nos ayuda a ubicarnos en el espacio. Ayuda también a entender más las personas. Pero lo más importante es que nos da emociones; no solo el arte figurativo, también la música, el teatro. Los colores también influyen mucho en el estado de ánimo, y a sentirse mejor: producen las hormonas de felicidad”.

Temas Relacionados

Branislava StojanovicArteCulturaSerbiaJoyas

Últimas Noticias

La histórica iglesia de los Santos Juanes reabre en Valencia tras una restauración clave para el patrimonio

La intervención devolvió el esplendor artístico al templo, recuperó pinturas originales y suma una experiencia audiovisual que atraerá a vecinos y turistas

La histórica iglesia de los

Una grabación de Pappo y Botafogo en versión acústica reivindica el sentimiento del blues argentino

“Blues acústico en El Living” registra una sesión íntima de improvisación entre los dos notables guitarristas y amigos, lejos de cualquier pirotecnia sonora

Una grabación de Pappo y

Cinco novelas románticas con los súper descuentos del Black Friday

Amor e historia, amor y distopía, amor adulto y adolescente. Un recorrido para emocionarse y aprovechar el precio

Cinco novelas románticas con los

La primera gran lista de mejores películas de 2025 ya está aquí y tiene una española como número 1

La prestigiosa revista francesa Cahiers du Cinéma ha anunciado su ranking con lo mejor de 2025, entre las que lidera un título nacional

La primera gran lista de

La amiga, los silencios y la ESMA: Adriana Amante y un tributo a la amistad adolescente y a la memoria de una época trágica

La ensayista argentina habla sobre su novela “Las escuelas”, en la que recrea desde la ficción el entrañable vínculo con la hija de un represor durante la dictadura

La amiga, los silencios y
DEPORTES
Tras quedar último en la

Tras quedar último en la Sprint, Franco Colapinto afrontará la clasificación principal del Gran Premio de Qatar de Fórmula 1

Franco Colapinto quedó último en la carrera Sprint del Gran Premio de Qatar: Oscar Piastri ganó y acortó la distancia con Norris

Arde la pelea por el título de la Fórmula 1 tras la victoria de Oscar Piastri en la Sprint del Gran Premio de Qatar: así quedó la tabla

El dolor de Franco Colapinto por el rendimiento de Alpine tras quedar último en la Sprint de Qatar: “Es lo más frustrante”

El Inter Miami de Lionel Messi buscará llegar a la final de la MLS ante New York City: hora, TV y formaciones

TELESHOW
Alberto Samid criticó a la

Alberto Samid criticó a la China Suárez por su comentario contra Julieta Poggio: “No es la primera vez”

La dulce complicidad de Rocío Marengo y Eduardo Fort durante la internación por el embarazo: “Muy ilusionados”

El año de amor de la China Suárez y Mauro Icardi entre marcas de lujo, la guerra eterna con Wanda y mucha pasión

Juli Puente en Mis Virales: “No tengo filtro, pero aprendí a cuidarme por amor”

Alejandro Lerner, entre el reconocimiento a su carrera y su extenso camino recorrido: “Viví un tsunami de amor”

INFOBAE AMÉRICA

El ritual de besar una

El ritual de besar una piedra a 27 metros de altura vinculado al don de la elocuencia

Cómo la dieta romana anticipó ideas actuales sobre salud y bienestar

Ucrania atacó con drones marítimos a dos barcos de la “flota fantasma” de Rusia en el Mar Negro

Las devastadoras inundaciones en Asia dejaron casi 600 muertos en Indonesia, Tailandia, Malasia y Sri Lanka

Trágico incendio en Hong Kong: 144 personas que estaban desaparecidas fueron localizadas ilesas y todavía hay 150 sin contactar