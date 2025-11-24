Cómo se escribe: operación Lanza del Sur en el Caribe y el Pacífico oriental, claves de redacción

Conoce las recomendaciones que hace la Fundéu RAE para mejorar la escritura. (Infobae/Jovani Pérez)

En un mundo regido por la inmediatez parecería que la ortografía ha dejado de tener importancia, sin embargo, el escribir textos con coherencia y sin erratas siempre será benéfico en todos los ámbitos.

En lo laboral, el escribir de forma correcta deja ver a los demás las habilidades y conocimientos que una persona posee; además, ayuda a construir una imagen óptima a través de la cual puedes parecer más serio y confiable. El tener errores de ortografía y sintaxis pueden, por el contrario, dar un pensamiento negativo que te haría parecer descuidado o poco preparado.

Por otro lado, el tener la capacidad de hacer un texto bien redactado habla también de la personalidad, al mostrar interés por siempre construir un buen puente de comunicación con los interlocutores.

Aunque escribir bien no es una tarea sencilla, requiere de mucha práctica y de conocer las estructuras de la lengua, por lo que leer puede ser un gran apoyo para la riqueza del léxico.

En este sentido, la Real Academia Española (RAE) se ha convertido en la institución más relevante para la regularización lingüística, mediante la promulgación de normas para fomentar la unidad idiomática del mundo hispanohablante.

La Fundación del Español Urgente (Fundéu), una institución sin ánimo de lucro que tiene como objetivo el impulsar el buen uso del español en los medios de comunicación, se ha aliado con la RAE y emite a través de su página web y de manera constante diversas recomendaciones para que los ciudadanos puedan resolver sus dudas sobre cómo se escribe correctamente cierta palabra, cómo se usa una expresión o tips de temáticas varias.

Usos y ejemplos

Con motivo del desarrollo de la operación Lanza del Sur por parte de Estados Unidos y el aumento de la tensión en el Caribe y el Pacífico oriental, se ofrecen algunas claves de redacción para las noticias relacionadas.

En los nombres de operativos militares o policiales, el término genérico operación se escribe con minúsculas , mientras que las palabras significativas que integran la parte específica de la denominación llevan mayúscula. No son necesarios otros resaltes , como la cursiva o las comillas. Así, en «Las autoridades de la República Dominicana interceptaron una lancha en una acción coordinada con la Operación Lanza del Sur » habría sido mejor escribir «… coordinada con la operación Lanza del Sur».

Lo indicado es escribir con mayúscula inicial el nombre propio Caribe , pero no los sustantivos comunes que pueden acompañarlo, como mar o región : mar/región del Caribe . Como se puede ver en estas expresiones, el artículo no forma parte del nombre propio , por lo que va en minúscula y, si sigue a las preposiciones de o a , se hace la contracción: del Caribe , al Caribe .

De la misma forma, en el caso del Pacífico lo adecuado también es la minúscula en el genérico océano y lo mismo sucede con adjetivos que acotan la zona afectada hasta ahora por la operación en el Pacífico, como oriental . Así, en «Fuerzas militares de los Estados Unidos llevaron a cabo una operación en el Océano Pacífico Oriental», lo adecuado habría sido escribir «… en el océano Pacífico oriental».

El elemento compositivo narco- da lugar a multitud de voces relacionadas con la droga , como narcolancha , narcotráfico o narcoterrorismo , que se escriben todas ellas sin espacio ni guion intermedio. Ahora bien, si se une a un término que comienza con mayúscula, sí se emplea el guion, al igual que sucede con los prefijos : narco-Estado .

Aunque para referirse a una organización ilícita que trafica con drogas son válidas las grafías cartel y cártel , se recomienda la forma cartel . El Diccionario panhispánico de dudas recuerda además que se trata de un nombre común, por lo que se escribe con minúscula . De este modo, en « EE. UU. declarará al Cártel de los Soles como organización terrorista extranjera en plena escalada», habría sido aconsejable escribir cartel de los Soles .

Como ‘conjunto de fuerzas navales de un Estado’ , tanto Armada como Marina se escriben con mayúscula inicial , no así la expresión marina de guerra , que tiene esa misma acepción. La voz Marina , también con mayúscula, se refiere al ‘conjunto de personas que sirven en la marina de guerra’.

Se recuerda asimismo que el término marine alude específicamente al ‘soldado de la infantería de marina estadounidense o de la británica’, tal y como aparece recogido en el Diccionario de la lengua española .

Las obras académicas reco m iendan la forma portaviones frente a portaaviones , pues refleja mejor la articulación real de esta palabra, que además es invariable en plural. No son válidas las grafías portavión ni portaavión . Por otro lado, cabe recordar que los nombres propios de los buques no necesitan comillas ni cursiva . De esta manera, en «El mayor y más ahttps://www.rae.es/dpd/portavionesvanzado portaaviones de Estados Unidos, el Gerald Ford , ha llegado al mar Caribe», habría sido mejor escribir «El mayor y más avanzado portaviones de Estados Unidos, el Gerald Ford…».

¿Cuál es el papel de la RAE?

La RAE vela por el idioma español. (RAE)

Fundada en Madrid en 1713 por iniciativa del octavo marqués de Villena, Juan Manuel Fernández Pacheco y Zúñiga, la RAE es la institución que busca preservar el buen uso y la unidad de una lengua en permanente evolución y expansión.

Sus más recientes estatutos (actualizados en 1993), establecen que la función principal de la Real Academia es “velar por que la lengua española, en su continua adaptación a las necesidades de los hablantes, no quiebre su esencial unidad”.

Este compromiso se ha plasmado en la denominada política lingüística panhispánica, compartida con las otras 22 corporaciones que forman parte de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), creada en México en 1951.

Actualmente, la institución está constituida por 46 académicos, entre ellos el director y los demás cargos de la Junta de Gobierno, elegidos para mandatos temporales.

Una de las críticas que se le han hecho a la RAE es su negativa a reconocer palabras o expresiones que han surgido entre las generaciones más jóvenes, sobre todo a raíz de la aparición de las redes sociales. Una de las polémicas más recientes es el reconocimiento del lenguaje inclusivo.

Sin embargo, en el 2020 optó por lanzar el Observatorio de Palabras, un repositorio digital que ofrece información sobre palabras o acepciones de palabras y expresiones que no aparecen en el Diccionario de la Lengua Española (DLE), pero que han generado dudas en cuanto a su uso, tales como neologismos, extranjerismos, tecnicismos, regionalismos, entre otros.

La información contenida en el Observatorio es provisional al no estar contemplada en las obras académicas, por lo que puede verse modificada y cambiar con el paso del tiempo, pero ello no implica que se acepte su uso.