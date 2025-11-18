Cultura

Ortografía y redacción: Triceratops, en cursiva, o tricerátops, en redonda

Las erratas pueden dar la imagen de ser una persona poco preparada

Guardar
Conoce las recomendaciones que hace
Conoce las recomendaciones que hace la Fundéu RAE para mejorar la escritura. (Infobae/Jovani Pérez)

En un mundo regido por la inmediatez parecería que la ortografía ha dejado de tener importancia, sin embargo, el escribir textos con coherencia y sin erratas siempre traerá beneficios en todos los ámbitos.

En lo laboral, el escribir de forma correcta deja ver a los demás las habilidades y conocimientos que se poseen; además, ayuda a construir una imagen óptima a través de la cual puedes parecer más serio y confiable. El tener errores de ortografía y sintaxis pueden, por el contrario, dar un pensamiento negativo que te haría parecer descuidado o poco preparado.

Por otro lado, el tener la capacidad de hacer un texto bien redactado habla también de la personalidad, al mostrar interés por siempre construir un buen puente de comunicación con los interlocutores.

Aunque escribir bien no es una tarea sencilla, requiere de mucha práctica y de conocer las estructuras de la lengua, por lo que leer puede ser un gran apoyo para la riqueza del léxico.

En este sentido, la Real Academia Española (RAE) se ha convertido en la institución más relevante para la regularización lingüística, a través de la promulgación de normas para fomentar la unidad idiomática del mundo hispanohablante.

La Fundación del Español Urgente (Fundéu), una institución sin ánimo de lucro que tiene como objetivo el impulsar el buen uso del español en los medios de comunicación, se ha aliado con la RAE y emite en su página web y de manera constante diversas recomendaciones para que los ciudadanos puedan resolver sus dudas sobre cómo se escribe correctamente cierta palabra, cómo se usa una expresión o tips de temáticas varias.

Usos y ejemplos

Para aludir a este dinosaurio, es posible emplear el nombre científico Triceratops , con mayúscula y cursiva, o la adaptación tricerátops , con tilde, en minúscula y en redonda.

Sin embargo, en los medios se pueden ver ejemplos como los siguientes: «El esqueleto más completo de un dinosaurio triceratops joven se subasta en Nueva York», «El esqueleto reconstruido de un descomunal dinosaurio triceratop de 8 metros de largo quedó en manos de un multimillonario» o «Los Tricerátops fueron unos de los dinosaurios con cuernos de cuatro patas más grandes».

Los nombres latinos que en la nomenclatura científica designan el género de las especies animales se escriben, de acuerdo con la Ortografía de la lengua española , en cursiva y con mayúscula : Triceratops . No obstante, también puede usarse la adaptación tricerátops , escrita en minúscula , por ser un sustantivo común, y con tilde en la penúltima sílaba , pues la pronunciación asentada es como palabra grave o llana y acaba en grupo consonántico.

En ambos casos se mantiene la ese final tanto para el singular («el Triceratops » o «el tricerátops») como para el plural («los Triceratops » o «los tricerátops»).

Por todo lo explicado, en las frases anteriores habría sido preferible escribir «El esqueleto más completo de un dinosaurio tricerátops joven se subasta en Nueva York», «El esqueleto reconstruido de un descomunal dinosaurio Triceratops de 8 metros de largo quedó en manos de un multimillonario» y «Los tricerátops fueron unos de los dinosaurios con cuernos de cuatro patas más grandes».

¿Qué es la RAE?

La RAE vela por el
La RAE vela por el idioma español. (RAE)

Fundada en Madrid en 1713 por iniciativa del octavo marqués de Villena, Juan Manuel Fernández Pacheco y Zúñiga, la RAE es la institución que busca preservar el buen uso y la unidad de una lengua en permanente evolución y expansión.

Sus más recientes estatutos (actualizados en 1993), establecen que la función principal de la Real Academia es “velar por que la lengua española, en su continua adaptación a las necesidades de los hablantes, no quiebre su esencial unidad”.

Este compromiso se ha plasmado en la denominada política lingüística panhispánica, compartida con las otras 22 corporaciones que forman parte de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), creada en México en 1951.

Actualmente, la institución está constituida por 46 académicos, entre ellos el director y los demás cargos de la Junta de Gobierno, elegidos para mandatos temporales.

Una de las críticas que se le han hecho a la RAE es su negativa a reconocer palabras o expresiones que han surgido entre las generaciones más jóvenes, sobre todo a raíz de la aparición de las redes sociales. Una de las polémicas más recientes es el reconocimiento del lenguaje inclusivo.

Sin embargo, en el 2020 optó por lanzar el Observatorio de Palabras, un repositorio digital que ofrece información sobre palabras o acepciones de palabras y expresiones que no aparecen en el Diccionario de la Lengua Española (DLE), pero que han generado dudas en cuanto a su uso, tales como neologismos, extranjerismos, tecnicismos, regionalismos, entre otros.

La información contenida en el Observatorio es provisional al no estar contemplada en las obras académicas, por lo que puede verse modificada y cambiar con el paso del tiempo, pero ello no implica que se acepte su uso.

Temas Relacionados

OrtografíaReal Academia EspañolaRAEFundación Español UrgenteCómo se escribeNoticias

Últimas Noticias

Juan Tonelli y un libro sobre las “tormentas emocionales”: “No existe nada más disparatado que la existencia humana”

“Aunque llevo muchos años escuchando miles de relatos, sigo sorprendiéndome”, confiesa el autor del flamante “Un paraguas contra un tsunami”. “Las emociones no son un error del sistema: son el sistema”, asegura

Juan Tonelli y un libro

Charly García: una esquina en Nueva York y una fiesta en Buenos Aires

Colección Rivarola celebró el cumpleaños del genio del rock con arte, emoción y memoria. La ambientación, sutil y precisa, mezcló más de 300 piezas de arte contemporáneo con guiños al universo García

Charly García: una esquina en

La poética textil de Ángeles Jacobi, entre la permanencia y el desarme

En la instalación performática “Todo aquello que hemos construido”, en Fundación Cazadores, la artista busca desafiar las nociones de estabilidad, proponiendo una reflexión sobre la transformación constante

La poética textil de Ángeles

“Cartas para la vida”: así orientaba el Rebe de Lubavitch a quienes le pedían ayuda

A partir de su correspondencia, un nuevo libro reúne los consejos que brindaba el líder espiritual, que son una guía para el bienestar emocional. Aquí, un fragmento que enseña a ver el bien

“Cartas para la vida”: así

La disputa por la masculinidad y la feminidad: quién decide qué nos define

La discusión contemporánea revela tensiones profundas en torno a la identidad, la socialización y el impacto de los cambios culturales en las nuevas generaciones

La disputa por la masculinidad
DEPORTES
“Modo casino”, el especial diseño

“Modo casino”, el especial diseño que tendrá el Alpine de Franco Colapinto para el Gran Premio de Las Vegas

Donald Trump presentó el FIFA Pass para ayudar a los viajeros a obtener sus visas más rápidamente para el Mundial

El ultimátum de Ancelotti a Neymar para jugar el Mundial con la selección de Brasil: “Tiene seis meses”

Franco Colapinto correrá el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1 este fin de semana: días, horarios y todo lo que hay que saber

Mil pit stop al año y 240 días fuera de sus casas: la vida de los mecánicos argentinos de Racing Bulls y cómo llegaron a la F1

TELESHOW
El duro testimonio de Cami

El duro testimonio de Cami Mayan sobre sus últimos días en Inglaterra con Alexis Mac Allister: “Era horrible”

Pampita sorprendió al revelar cuántos óvulos congelados conserva: “Tenía miedo de no quedar embarazada”

El plato de La Reini que despertó risas y críticas entre todos los jurados de Masterchef: “El peor día de mi vida”

Ricardo Darín contó una desopilante anécdota sobre su ciudadanía española y terminó riéndose hasta llorar con Mario Pergolini

La pelea del Chino Leunis con Germán Martitegui en MasterChef Celebrity: “Estoy recaliente”

INFOBAE AMÉRICA

Medio millón de viajes cancelados:

Medio millón de viajes cancelados: la advertencia china golpea al turismo japonés en plena crisis diplomática por Taiwán

El papa León XIV urgió a los líderes mundiales a actuar contra el cambio climático

Susto en el Congo: el aterrizaje forzoso del avión del ministro de Minería

Brasil busca evitar el fracaso de la cumbre climática de la ONU e impulsa avances inmediatos

Piden 30 años de cárcel para el ex cura acusado de abuso sexual en Bolivia que vivió casi dos décadas oculto en Uruguay