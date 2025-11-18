Ortografía y redacción: Triceratops, en cursiva, o tricerátops, en redonda

Conoce las recomendaciones que hace la Fundéu RAE para mejorar la escritura. (Infobae/Jovani Pérez)

En un mundo regido por la inmediatez parecería que la ortografía ha dejado de tener importancia, sin embargo, el escribir textos con coherencia y sin erratas siempre traerá beneficios en todos los ámbitos.

En lo laboral, el escribir de forma correcta deja ver a los demás las habilidades y conocimientos que se poseen; además, ayuda a construir una imagen óptima a través de la cual puedes parecer más serio y confiable. El tener errores de ortografía y sintaxis pueden, por el contrario, dar un pensamiento negativo que te haría parecer descuidado o poco preparado.

Por otro lado, el tener la capacidad de hacer un texto bien redactado habla también de la personalidad, al mostrar interés por siempre construir un buen puente de comunicación con los interlocutores.

Aunque escribir bien no es una tarea sencilla, requiere de mucha práctica y de conocer las estructuras de la lengua, por lo que leer puede ser un gran apoyo para la riqueza del léxico.

En este sentido, la Real Academia Española (RAE) se ha convertido en la institución más relevante para la regularización lingüística, a través de la promulgación de normas para fomentar la unidad idiomática del mundo hispanohablante.

La Fundación del Español Urgente (Fundéu), una institución sin ánimo de lucro que tiene como objetivo el impulsar el buen uso del español en los medios de comunicación, se ha aliado con la RAE y emite en su página web y de manera constante diversas recomendaciones para que los ciudadanos puedan resolver sus dudas sobre cómo se escribe correctamente cierta palabra, cómo se usa una expresión o tips de temáticas varias.

Usos y ejemplos

Para aludir a este dinosaurio, es posible emplear el nombre científico Triceratops , con mayúscula y cursiva, o la adaptación tricerátops , con tilde, en minúscula y en redonda.

Sin embargo, en los medios se pueden ver ejemplos como los siguientes: «El esqueleto más completo de un dinosaurio triceratops joven se subasta en Nueva York», «El esqueleto reconstruido de un descomunal dinosaurio triceratop de 8 metros de largo quedó en manos de un multimillonario» o «Los Tricerátops fueron unos de los dinosaurios con cuernos de cuatro patas más grandes».

Los nombres latinos que en la nomenclatura científica designan el género de las especies animales se escriben, de acuerdo con la Ortografía de la lengua española , en cursiva y con mayúscula : Triceratops . No obstante, también puede usarse la adaptación tricerátops , escrita en minúscula , por ser un sustantivo común, y con tilde en la penúltima sílaba , pues la pronunciación asentada es como palabra grave o llana y acaba en grupo consonántico.

En ambos casos se mantiene la ese final tanto para el singular («el Triceratops » o «el tricerátops») como para el plural («los Triceratops » o «los tricerátops»).

Por todo lo explicado, en las frases anteriores habría sido preferible escribir «El esqueleto más completo de un dinosaurio tricerátops joven se subasta en Nueva York», «El esqueleto reconstruido de un descomunal dinosaurio Triceratops de 8 metros de largo quedó en manos de un multimillonario» y «Los tricerátops fueron unos de los dinosaurios con cuernos de cuatro patas más grandes».

¿Qué es la RAE?

La RAE vela por el idioma español. (RAE)

Fundada en Madrid en 1713 por iniciativa del octavo marqués de Villena, Juan Manuel Fernández Pacheco y Zúñiga, la RAE es la institución que busca preservar el buen uso y la unidad de una lengua en permanente evolución y expansión.

Sus más recientes estatutos (actualizados en 1993), establecen que la función principal de la Real Academia es “velar por que la lengua española, en su continua adaptación a las necesidades de los hablantes, no quiebre su esencial unidad”.

Este compromiso se ha plasmado en la denominada política lingüística panhispánica, compartida con las otras 22 corporaciones que forman parte de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), creada en México en 1951.

Actualmente, la institución está constituida por 46 académicos, entre ellos el director y los demás cargos de la Junta de Gobierno, elegidos para mandatos temporales.

Una de las críticas que se le han hecho a la RAE es su negativa a reconocer palabras o expresiones que han surgido entre las generaciones más jóvenes, sobre todo a raíz de la aparición de las redes sociales. Una de las polémicas más recientes es el reconocimiento del lenguaje inclusivo.

Sin embargo, en el 2020 optó por lanzar el Observatorio de Palabras, un repositorio digital que ofrece información sobre palabras o acepciones de palabras y expresiones que no aparecen en el Diccionario de la Lengua Española (DLE), pero que han generado dudas en cuanto a su uso, tales como neologismos, extranjerismos, tecnicismos, regionalismos, entre otros.

La información contenida en el Observatorio es provisional al no estar contemplada en las obras académicas, por lo que puede verse modificada y cambiar con el paso del tiempo, pero ello no implica que se acepte su uso.