Cultura

Tip de ortografía del día: en cuanto representante o como representante, no en tanto (que) representante

Escribir bien no es una tarea sencilla, requiere de práctica y de conocer las estructuras de la lengua

Por Armando Montes

Guardar
Conoce las recomendaciones que hace
Conoce las recomendaciones que hace la Fundéu RAE para mejorar la escritura. (Infobae/Jovani Pérez)

En un mundo regido por la inmediatez parecería que la ortografía ha dejado de tener importancia, sin embargo, el escribir textos con coherencia y sin erratas siempre será benéfico en todos los ámbitos.

En lo laboral, el escribir de forma correcta deja ver a los demás las habilidades y conocimientos que se poseen; además, ayuda a construir una imagen óptima a través de la cual puedes parecer más serio y confiable. El tener errores de ortografía y sintaxis pueden, por el contrario, dar un pensamiento negativo que te haría parecer descuidado o poco preparado.

Por otro lado, el tener la capacidad de hacer un texto bien escrito habla también de la personalidad, al mostrar interés por siempre construir un buen puente de comunicación con los interlocutores.

Aunque escribir bien no es una tarea sencilla, requiere de mucha práctica y de conocer las estructuras de la lengua, por lo que leer puede ser un gran apoyo para la riqueza del léxico.

En este sentido, la Real Academia Española (RAE) se ha convertido en la institución más relevante para la regularización lingüística, mediante la promulgación de normas para fomentar la unidad idiomática del mundo hispanohablante.

La Fundación del Español Urgente (Fundéu), una institución sin ánimo de lucro que tiene como objetivo el impulsar el buen uso del español en los medios de comunicación, se ha aliado con la RAE y emite a través de su página web y de manera constante diversos tips para que los ciudadanos puedan resolver sus dudas sobre cómo se escribe correctamente cierta palabra, cómo se usa una expresión o tips de temáticas varias.

Usos y ejemplos

Para indicar en calidad de qué se considera algo o a alguien, lo adecuado es usar en cuanto o como , pero no en tanto (que) : en cuanto representante , como representante , no en tanto (que) representante .

Sin embargo, es posible ver ejemplos en los medios en los que se utiliza esta combinación: «Acudió a la reunión en tanto representante legal de la provincia y no en tanto apoderado de su lista», «Macron, en tanto jefe del Estado, seguirá teniendo mucho que decir» o «Ha dado vía libre para que sea proclamada ya nueva secretaria general, en tanto que única aspirante a dicha responsabilidad».

El Diccionario panhispánico de dudas señala que a veces en tanto (que) se emplea indebidamente seguido de un sustantivo para señalar que se considera como tal a una persona o una cosa (en tanto presidente ). Se trata de un calco del francés , lengua en la que la expresión correspondiente es en tant que , que sí se utiliza de esta manera . En español, por el contrario, lo apropiado es optar por en calidad de , en cuanto (que) , como , considerándolo , etc. , en función del contexto exacto.

La expresión en tanto (que) sí se usa propiamente con sentidos temporal («En tanto se cuece, se preparan los camarones y la salsa»), adversativo («Decidieron desplazarse en distintas direcciones, en tanto él lo hizo hacia donde se había estacionado el carro policial) y causal («Supone dar un salto diagnóstico, en tanto que incluye nuevas secuencias para estudiar la médula y el canal espinal»).

Por ello, en las frases del principio habría sido mejor escribir «Acudió a la reunión como representante legal de la provincia y no como apoderado de su lista», «Macron, en cuanto jefe del Estado, seguirá teniendo mucho que decir» y «Ha dado vía libre para que sea proclamada ya nueva secretaria general, en cuanto única aspirante a dicha responsabilidad».

¿Qué hace la RAE?

La RAE vela por el
La RAE vela por el idioma español. (RAE)

Fundada en Madrid en 1713 por iniciativa del octavo marqués de Villena, Juan Manuel Fernández Pacheco y Zúñiga, la RAE es la institución que busca preservar el buen uso y la unidad de una lengua en permanente evolución y expansión.

Sus más recientes estatutos (actualizados en 1993), establecen que la función principal de la Real Academia es “velar por que la lengua española, en su continua adaptación a las necesidades de los hablantes, no quiebre su esencial unidad”.

Este compromiso se ha plasmado en la denominada política lingüística panhispánica, compartida con las otras 22 corporaciones que forman parte de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), creada en México en 1951.

Actualmente, la institución está constituida por 46 académicos, entre ellos el director y los demás cargos de la Junta de Gobierno, elegidos para mandatos temporales.

Una de las críticas que se le han hecho a la RAE es su negativa a reconocer palabras o expresiones que han surgido entre las generaciones más jóvenes, sobre todo a raíz de la aparición de las redes sociales. Una de las polémicas más recientes es el reconocimiento del lenguaje inclusivo.

Sin embargo, en el 2020 optó por lanzar el Observatorio de Palabras, un repositorio digital que ofrece información sobre palabras o acepciones de palabras y expresiones que no aparecen en el Diccionario de la Lengua Española (DLE), pero que han generado dudas en cuanto a su uso, tales como neologismos, extranjerismos, tecnicismos, regionalismos, entre otros.

La información contenida en el Observatorio es provisional al no estar contemplada en las obras académicas, por lo que puede verse modificada y cambiar con el paso del tiempo, pero ello no implica que se acepte su uso.

Temas Relacionados

OrtografíaReal Academia EspañolaRAEFundación Español UrgenteCómo se escribeNoticias

Últimas Noticias

Horacio Jaunarena: “La democracia la hicimos entre todos y la vamos a tener que mantener entre todos”

El abogado y exministro de Defensa de Raúl Alfonsín presentó el libro “La casa está en orden”, que se puede descargar gratis. “Hay que leer la historia completa de la Argentina”, sentenció

Horacio Jaunarena: “La democracia la

Anthony Hopkins: “Soy distante y solitario, nunca he podido librarme de eso. Pero no soy un recluso”

En una larga entrevista a propósito de la publicación de sus memorias, el actor de 87 años repasa su vida: una infancia difícil en Gales, el milagro de haber dejado el alcohol, el distanciamiento de su hija y el éxito en Hollywood

Anthony Hopkins: “Soy distante y

Grisélidis Réal, la poeta que lideró la “revolución de las prostitutas” y desafió la moral de su época

Nacida en una familia de intelectuales, estuvo presa por vender marihuana y ejerció la prostitución. Pero además escribió una obra intensa y llena de sensibilidad, palpable en la antología poética “La catedral interior”

Grisélidis Réal, la poeta que

Gauguin y su obra maestra, entre el existencialismo y la desesperación

El pintor francés creó en Tahití su icónica pieza “¿De dónde venimos? ¿Qué somos? ¿Adónde vamos?“ mientras enfrentaba enfermedades y pobreza, para plasmar una síntesis de espiritualidad y emociones profundas

Gauguin y su obra maestra,

La última esperanza de Adolf Hitler: el plan imposible para escapar de Berlín

El relato “En el búnker con Hitler”, del oficial nazi Gerhard Boldt, recupera una increíble propuesta de fuga justo antes del trágico final

La última esperanza de Adolf
ÚLTIMAS NOTICIAS
El trailer del nuevo documental

El trailer del nuevo documental que hará Netflix sobre el crimen de los rugbiers a Fernando Báez Sosa

Probables lloviznas y aumento de la temperatura: el tiempo para el AMBA y el resto del país

Calendario lunar de noviembre 2025: cuándo habrá luna llena

5 ideas de maquillaje virales fáciles de hacer para Halloween

La autopsia a la policía asesinada por su ex pareja en Misiones reveló que fue atacada con su propia arma

INFOBAE AMÉRICA
Rusia lanzó un ataque masivo

Rusia lanzó un ataque masivo contra edificios residenciales en Ucrania que causó dos muertos y 13 heridos

Por qué el cerebro interrumpe la atención cuando no se duerme lo suficiente

Por qué los muñecos de terror son los grandes protagonistas de Halloween

Calendario lunar de noviembre 2025: cuándo habrá luna llena

El temor del después: Brasil en alerta por lo que pueda suceder tras la “Operación Contención” de Río de Janeiro

TELESHOW
Daniela Celis: “No quería que

Daniela Celis: “No quería que mis hijas se queden sin padre”

Premios ÍDOLO Argentina 2025: los conductores y todo lo que hay que saber de la gran gala del universo digital

L-Gante lanzó su nueva canción en medio de su conflicto con Maxi El Brother: “Acá la lealtad es la que pesa”

La conexión de Wanda Nara con el Comando Vermelho, la organización criminal de Brasil: “Es como Pablo Escobar”

Una participante de Cuestión de Peso vivió un momento de tensión al descompensarse en vivo durante el pesaje