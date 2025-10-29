Cómo se escribe según la RAE: primer aniversario de la dana en España, claves de redacción

Conoce las recomendaciones que hace la Fundéu RAE para mejorar la escritura. (Infobae/Jovani Pérez)

En un mundo regido por la inmediatez parecería que la ortografía ha dejado de tener importancia, sin embargo, el escribir textos con coherencia y sin erratas siempre traerá beneficios en todos los ámbitos.

En lo laboral, el escribir de forma correcta deja ver a los demás las habilidades y conocimientos que se poseen; además, ayuda a construir una imagen óptima a través de la cual puedes parecer más serio y confiable. El tener errores de ortografía y sintaxis pueden, por el contrario, dar un pensamiento negativo que te haría parecer descuidado o poco preparado.

Por otro lado, el tener la capacidad de hacer un texto bien escrito habla también de la personalidad, al mostrar interés por siempre construir un buen puente de comunicación con los interlocutores.

Aunque escribir bien no es una tarea sencilla, requiere de mucha práctica y de conocer las estructuras de la lengua, por lo que leer puede ser un gran apoyo para la riqueza del léxico.

En este sentido, la Real Academia Española (RAE) se ha convertido en la institución más relevante para la regularización lingüística, mediante la promulgación de normas para fomentar la unidad idiomática del mundo hispanohablante.

La Fundación del Español Urgente (Fundéu), una institución sin ánimo de lucro que tiene como objetivo el impulsar el buen uso del español en los medios de comunicación, se ha aliado con la RAE y emite en su página web y de manera constante diversas recomendaciones para que los ciudadanos puedan resolver sus dudas sobre cómo se escribe correctamente cierta palabra, cómo se usa una expresión o tips de temáticas varias.

Con motivo del primer aniversario, el 29 de octubre, de las inundaciones producidas en España por el paso de una dana y de los actos en recuerdo de las víctimas, se ofrecen algunas claves de redacción para las noticias relacionadas.

Se aconseja la escritura de la palabra dana en minúsculas , tal y como la recoge el Diccionario de la lengua española , como forma lexicalizada de la sigla DANA (cuyo desarrollo es depresión aislada en niveles altos ). No es adecuado usar mayúscula inicial ( la Dana ), como se ve en ocasiones.

Para referirse de forma abreviada a la fecha en que tuvieron lugar las inundaciones, resulta más recomendable escribir 29-O , con guion , que 29O . Aunque las siglas alfanuméricas con las que se expresan fechas pueden prescindir de él y tienden a hacerlo en la actualidad, en el caso particular del mes de octubre, la letra o mayúscula puede confundirse con el signo que representa el número cero, por la similitud en su forma.

En alusión al aniversario que se cumple, el ordinal primer puede abreviarse como 1. er , con punto y dos letras voladas, o con el número romano I , pero no con las grafías 1 er ni 1er .

En las informaciones sobre el acto oficial organizado en recuerdo de las víctimas, lo indicado es escribir funeral de Estado , con minúscula inicial en la palabra funeral , por tratarse de un sustantivo común, y mayúscula en Estado , pues en este caso alude al ‘conjunto de órganos de gobierno de un país soberano’.

En lo que respecta al complejo arquitectónico donde tendrá lugar el citado funeral, lo apropiado es utilizar mayúscula inicial en sus términos significativos ( Ciudad de las Artes y las Ciencias ) , tal y como establece la Ortografía de la lengua española .

Al aludir a las personalidades que asistirán a los actos del primer aniversario, cabe recordar que los títulos, dignidades y cargos de cualquier rango se escriben en minúsculas , como señala esta misma obra académica.

¿Cuál es la función de la RAE?

Fundada en Madrid en 1713 por iniciativa del octavo marqués de Villena, Juan Manuel Fernández Pacheco y Zúñiga, la RAE es la institución que busca preservar el buen uso y la unidad de una lengua en permanente evolución y expansión.

Sus más recientes estatutos (actualizados en 1993), establecen que la función principal de la Real Academia es “velar por que la lengua española, en su continua adaptación a las necesidades de los hablantes, no quiebre su esencial unidad”.

Este compromiso se ha plasmado en la denominada política lingüística panhispánica, compartida con las otras 22 corporaciones que forman parte de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), creada en México en 1951.

Actualmente, la institución está constituida por 46 académicos, entre ellos el director y los demás cargos de la Junta de Gobierno, elegidos para mandatos temporales.

Una de las críticas que se le han hecho a la RAE es su negativa a reconocer palabras o expresiones que han surgido entre las generaciones más jóvenes, sobre todo a raíz de la aparición de las redes sociales. Una de las polémicas más recientes es el reconocimiento del lenguaje inclusivo.

Sin embargo, en el 2020 optó por lanzar el Observatorio de Palabras, un repositorio digital que ofrece información sobre palabras o acepciones de palabras y expresiones que no aparecen en el Diccionario de la Lengua Española (DLE), pero que han generado dudas en cuanto a su uso, tales como neologismos, extranjerismos, tecnicismos, regionalismos, entre otros.

La información contenida en el Observatorio es provisional al no estar contemplada en las obras académicas, por lo que puede verse modificada y cambiar con el paso del tiempo, pero ello no implica que se acepte su uso.