Brigitte Bardot, hospitalizada por “una enfermedad grave”

Según la prensa francesa, la emblemática actriz de 91 años, uno de los símbolos sexuales del cine de la historia, permanece internada hace tres semanas por una intervención quirúrgica

Brigitte Bardot, hospitalizada por “una enfermedad grave” (Foto: REUTERS/Charles Platiau)

Brigitte Bardot, uno de los símbolos sexuales del cine en los años 1960, está hospitalizada en Tolón (sureste de Francia) desde hace tres semanas por una intervención quirúrgica a causa de “una enfermedad grave”, según el periódico Var Matin.

El periódico explica en su página web que la actriz francesa, de 91 años, está internada en el hospital Saint-Jean y debería salir en unos días aunque su estado sigue siendo preocupante.

Fuentes citadas por la emisora ICI Provence señalaron que Bardot, que vive en Saint Tropez, en la Costa Azul francesa, cerca de Tolón, se está recuperando poco a poco.

Según la prensa francesa, la emblemática actriz de 91 años, uno de los símbolos sexuales del cine de la historia, permanece internada hace tres semanas por una intervención quirúrgica

En enero de 2023 tuvo que ser hospitalizada a causa de una insuficiencia respiratoria.

En septiembre de este año, presentó un libro escrito a mano, Mon BBcédaire, que su editorial Fayard presenta como “una inmersión en la personalidad de una mujer que marcó su época por su independencia, su compromiso y su audacia”. En el libro reivindica “la libertad de ser una misma, incluso cuando eso molesta”. La actriz había publicado unas memorias en 1996, Initiales BB.

Fuente: EFE

