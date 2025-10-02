Cultura

Marcos López: “Los fotógrafos tuvimos que pactar con el diablo para entrar al mercado del arte”

El reconocido artista audiovisual brindó una divertida entrevista sobre sus obras más famosas, sus actuales obsesiones y el proyecto que lo vincula con la cuenta de redes sociales “The Walking Conurban”

Marcos López: “Para entrar al mercado del arte los fotógrafos tuvimos que pactar con el diablo"

“Estuve muy deprimido hace un año porque sentía que ya no tenía más nada que hacer con la pintura ni con la escritura ni con la fotografía. Sentía que ya no tenía nada que fotografiar”, comenzó diciendo Marcos López, destacado artista audiovisual, en su paso por el streaming de Infobae, en la mañana de este jueves.

Sus obras están museos como el MoMA y el Reina Sofía, pero ahora encontró algo nuevo, minúsculo y a la vez enorme: pinta pingüinos. Llevó uno al estudio y contó que venderlo así, simple, con alias, sin intermediarios, “me da una felicidad eso de ganarme la guita directo”. ”Pago el supermercado con el pingüinito”, asegura.

Marcos López en el streaming de Infobae

“En general, mi obra se nutre de la cultura popular”, sostuvo. Hoy trabaja en un libro junto a los creadores de la cuenta colaborativa en redes sociales The Walking Conurban. Será su selección entre miles de fotos cotidianas y exóticas del Gran Buenos Aires, cuya “textura es de un sello de identidad supremo para describir la identidad visual y cultural de un país de inmigrantes”.

“Pintar me encanta. Voy a decir una barbaridad: la pintura me parece un arte superior. La fotografía siempre tuvo un complejo de inferioridad con respecto a la pintura. En alguna época trabajé de reportero gráfico y en general los cultos eran los cronistas que manejaban la palabra y el fotógrafo era como el ignorante”, dijo.

“El asado mendiolaza”, la versión
“El asado mendiolaza”, la versión de López sobre La Última Cena.

“Para entrar al mercado del arte los fotógrafos tuvimos que pactar con el diablo. A los diez ricos que compran fotos les gusta la exclusividad. Entonces yo prometo y formo un papel que la copia que está en el Reina Sofía es la 1 de 5, la copia que tiene Juan Pirulo en Nordelta es la 2 de 5 y la del otro museo es la 3 de 5...”, contó.

¿Qué pasa si después de vender las 5 aparece un mail de un hombre de Filipinas que quiere una copia? “Hay dos opciones”, dijo. “¿Quién se va a enterar que ese hombre tiene una más y que vos te metés 30 mil dólares en la cuenta?” La otra opción: “Soy honesto y le digo: ‘I am sorry, edition is sold out’. Y no me pregunten más”, dijo entre risas.

