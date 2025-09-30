Cultura

Asesinatos, traiciones y muertes: mujeres atrapadas en casonas que ya no existen

“Las recluidas”, de la autora argentina Vivian Lofiego, propone un viaje misterioso por la historia donde nada es lo que parece

Susana Mitchell

Por Susana Mitchell

Guardar
Vivian Lofiego y "Las recluidas"
Vivian Lofiego y "Las recluidas"

Un rosario de mujeres bellas y tristes que huelen a la misteriosa Buenos Aires. Donde el mito anida, la verdad acecha y como en la peor pesadilla, no podemos despertarnos y quedamos atrapados dentro de esas casonas antiguas donde alguna vez, al menos por un instante, ellas fueron felices. Pero ya no.

En esas antiguas casas de Buenos Aires, se escuchan voces, susurros, gritos, risas, ruidos de cadenas golpeando en el suelo, gemidos, respiraciones de quienes las habitaron, como en los cuentos de Lofiego, se escuchan otros autores Beatriz Guido, Silvina Ocampo, Julio Cortázar y tantos otros”, escribe Elsa Osorio en el prólogo de Las Recluidas (Paradiso, 2025), de Vivian Lofiego, la escritora argentina, que se radicó en París.

Son diez los relatos y todos ellos mezclan ficción y realidad. Maridan personalidades femeninas de la historia argentina con fantasía y en esa aventura quedamos levitando, casi sin comprender del todo de qué estamos hablando. Tal vez sea ese juego que nos propone la autora lo que atrapa. Lo raro, la extrañeza, lo que no cierra, atrae. En las casas de Las recluidas, sus paredes ocultan enigmas, secretos de familia, espectros. Memorias femeninas que se esconden, pero de pronto aparecen y nos morimos del susto.

"Las recluidas"; cuentos de Vivian
"Las recluidas"; cuentos de Vivian Lofiego.

Caer al vacío

En el antiguo edificio Wulff, una señora se sube al ascensor. Es hora de volver a casa. Es tarde. Y ya no queda nadie disponible en ninguno de los pisos. “El ascensor desciende sin detenerse en ningún piso, sin que pueda impedirlo va hacia el subsuelo. Fracasa mi intento por abrir la puerta en algún entrepiso; esfuerzos inútiles, lastimo mi uña del dedo índice. (…) Hace tiempo que subo y bajo en este ascensor lento de rejas aristocrático, plantado como una isla mecánica en medio de la ciudad atropelladora y furiosa. No hay nadie, el portero ya se ha ido. A las nueve de la noche todo el mundo se ha retirado del edificio, oficinistas, arquitectos, profesores, empleados. (…) Hay alguien? Pregunté con voz quebrada e infantil (…) estoy en San Telmo encerrada en un ascensor que no se detiene y que cae, cae, cae, cae como la manzana de Newton”.

La virreina vieja es el primer cuento y es el que más me gusta. Hay otros, sí. Pero este me encantó. Será porque hay un juego entre el ahora y el adentro del ascensor -que cae sin control- y el pasado y el afuera de una historia paralela que involucra al viejo edificio. Y en la caída se amontonan las cosas en la mente. Se entremezclan los mundos. Como desvíos para no pensar en lo que sucede. Y el personaje, en su desesperación, se queda ahí por un rato y después vuelve a la caída interminable. Y así. Va y vuelve atrapada en una jaula que comparte – imaginariamente- con su antigua propietaria, la viuda del Virrey del Pino. “Intento gritar, pero estoy muda. Las manos se quieren mover, pero están paralizadas, estoy en el infierno, estoy muerta. El estremecimiento sube desde la columna con el retumbar del ascensor, la puerta se abre, no atino a nada, mientras ella, una mujer muy vieja de trenzas recogidas como corona, descalza, se aproxima y me toma con delicadeza las manos.”

Con diseño de Adriana Yoel e ilustración de tapa con la escena que fue llevada a la piedra litográfica por Kratzenstein en 1858, titulada Sacrificio de Camila O ‘Gorman y del sacerdote Gutierres (cuadro original de Doroteo De Plot, 1848), la edición tiene 119 páginas que se dejan leer muy amablemente y logran mantener la tensión suficiente como para hacerlo de un tirón. En todos y cada uno de los relatos son las mujeres las abanderadas en lo trágico, ya sean figuras del presente o del pasado que cruzan el límite de lo onírico para instalarse en nuestras mentes y corazones. “Alimentada por la voz de su abuela que le contaba los amores, batallas y desdichas del pasado, Vivian Lofiego se nutre del relato de los mayores. Lengua y estilo, el modo en que los fantasmas y leyendas familiares persisten en los magníficos relatos de Las recluidas”, escribió Daniel Guebel y tiene razón.

Quién es Vivian Lofiego

♦ Nació en Argentina y en 1990 se radicó en París.

♦ Es escritora, traductora, periodista cultural.

♦ Fue finalista del Premio Julio Cortázar de la Universidad de Murcia, España (2004), coordinadora en París del Premio Internacional de Cuento Juan Rulfo (RFI).

♦Publicó: Le sang des papillons (J.C Lattès, 2014), con traducción de Claude Bleton; La lengua de Medusa (La Fábrica Literaria, 2021); Vida secreta (Huesos de Jibia, 2016); Réquiem para lepidópteros (Huesos de Jibia, 2009); Isadora Duncan, une Américaine aux pieds nus (A dos d’âne, 2009); Chercheur d’azur, Hubert Reeves (A dos d’âne, 2012); Pierre d’infini (Atelier des Brisants, 2005); Naturaleza Inmóvil (Alción, 2004); La casa de Kaspar Hauser (L’attentive, 2002), con traducción de Bernard Noël; Flor letal (Galería Maegth, 2000) y L’arbre d’Ariel (Indigo, 1999), con traducción de Claude Couffon.

♦ Su obra de teatro Iphigénie deus ex-machina (Le temps de Cerises, 2009) fue puesta en escena en el Instituto Helénico de París.

Temas Relacionados

Vvian LofiegoLiteratura argentina

Últimas Noticias

Manuel Borja-Villel: “El museo, si no se transforma, se vuelve irrelevante”

El ex director del Museo Reina Sofía dialogó con Infobae Cultura sobre su experiencia en el espacio español, la política cultural, el neo colonialismo y el futuro, entre otros temas

Manuel Borja-Villel: “El museo, si

Priscilla Presley, la adolescente que conquistó a Elvis: secretos, amores turbulentos y tragedia

Una vida marcada por la fama y el dolor. La lucha por la herencia, relaciones complejas y pérdidas irreparables. El lado oculto de una mujer que sobrevivió a la sombra de una leyenda

Priscilla Presley, la adolescente que

“Contámelo todo. De esto dependen nuestras vidas...”: fragmento de “El silencio como laberinto” de Andrea Ciporkin

Un debut literario que aborda temas complejos como la corrupción y la trata de personas desde la ficción. “Esta novela tiene todo: emoción, sabiduría, gracia, ironía, cierto nivel de cinismo. Y, sobre todo, molesta”, dice Luis Mey en el prólogo

“Contámelo todo. De esto dependen

Luego de 30 años, la obra más literaria de Van Gogh encabeza una millonaria subasta

Romans Parisiens, pintada en 1887 y vinculada al universo intelectual del artista, vuelve al mercado en la colección Pritzker y podría superar todos los récords de venta en el próximo evento de Sotheby’s en Nueva York

Luego de 30 años, la

Caso Harvey Weinstein: el productor enfrenta una posible condena de hasta 25 años por agresión sexual

El magnate fue hallado culpable de atacar a Miriam Haley en 2006. La defensa anuncia apelación y la fiscalía prepara nuevos cargos. Al estrado se subieron hasta una treintena de testigos y se volvieron a airear fotografías y correos electrónicos

Caso Harvey Weinstein: el productor
ÚLTIMAS NOTICIAS
Un hombre tenía un pedido

Un hombre tenía un pedido de captura activo en Rosario y cayó por robar un kiosco en Azul

Destrozaron una cámara de seguridad de la Municipalidad por diversión y terminaron detenidos

Juicio por el femicidio de Jimena Salas: la pista del caniche y cómo los investigadores llegaron a los acusados

Imputaron al ex concejal de La Libertad Avanza que retenía parte del salario a una mujer para exigir favores sexuales

De metalizados a transparencias, cuáles fueron las claves de la moda en los Martín Fierro de Televisión 2025

INFOBAE AMÉRICA
La economía china pierde impulso:

La economía china pierde impulso: la actividad manufacturera cayó en septiembre y acumula seis meses de contracción

Manuel Borja-Villel: “El museo, si no se transforma, se vuelve irrelevante”

Priscilla Presley, la adolescente que conquistó a Elvis: secretos, amores turbulentos y tragedia

Cronología de las treguas en Gaza: dos alto el fuego quebrados y “pausas tácticas” que no frenaron la guerra

En una rara aparición en la ONU, un alto diplomático norcoreano insistió en que su país no renunciará a las armas nucleares

TELESHOW
Las especiales dedicatorias de Julia

Las especiales dedicatorias de Julia Calvo e Isabel Macedo a Cris Morena en los Martín Fierro: “Gracias por no bajar los brazos”

Murió la actriz Adriana Aizemberg a los 86 años

El emotivo homenaje de los Martín Fierro a las figuras de la televisión que ya no están

Camilota habló sobre la recuperación de Thiago Medina: “Mi hermano abrió los ojos, es un verdadero milagro”

Todos de pie en el Martín Fierro para ovacionar a Mirtha Legrand por su carrera: “Esto empezó en un saloncito chiquito”