Cultura

El gerente de un histórico bar de Roma investigado por retirar obras de arte protegidas

La policía se llevó pinturas, esculturas y mobiliario del siglo XVIII del famoso Antico Caffè Greco

Varias personas en la puerta
Varias personas en la puerta del histórico Antico Caffe Greco en Via dei Condotti, en Roma, en una imagen del 22 de octubre de 2019 (Foto: EFE / EPA / Massimo Percossi)

La justicia italiana ha abierto este martes una investigación al arrendatario del histórico Antico Caffè Greco de Roma, considerado uno de los cafés más antiguos del mundo, por retirar sin autorización numerosas piezas del local, incluyendo pinturas, esculturas y mobiliario del siglo XVIII.

El café, fundado en 1760, albergaba pinturas, esculturas y objetos de gran valor histórico, muchos de ellos protegidos por la legislación italiana al haber sido declarados de interés cultural y que el gerente del local habría trasladado sin permiso.

En concreto, se trata de bienes “sometidos a protección cultural y declarados de interés cultural particularmente importante”, explicaron este martes los carabineros (policía militarizada italiana) en un comunicado.

"Caffè Greco" (1976) de Renato
"Caffè Greco" (1976) de Renato Guttuso

La policía italiana se incautó este martes de los objetos para realizar un nuevo inventario y mantenerlos en custodia “en depósitos seguros” hasta que puedan regresar a su ubicación original.

El juez de instrucción ordenó también la incautación preventiva de algunos de los objetos, considerando que existía un “riesgo de dispersión o destrucción” de bienes que, por ley, no pueden ser separados del inmueble original dado su estatus histórico, informaron medios locales.

Desde hace años, los gestores del café y los propietarios del inmueble, el Ospedale Israelitico, dueño del histórico local en la elegante Via dei Condotti, a pocos pasos de la Plaza de España, mantienen un duro enfrentamiento judicial.

El contrato de alquiler venció en 2017 y el hospital reclama desde entonces la restitución del inmueble tras fracasar las negociaciones para renovar el contrato con una subida del alquiler.

El interior del Antico Caffé
El interior del Antico Caffé Greco, en Roma (Flickr)

Tras 7 años de litigios, el Tribunal Supremo italiano dio la razón a los propietarios y ordenó el desalojo definitivo del local. Sin embargo, a más de un año del fallo, el desalojo aún no se ha ejecutado y los intentos más recientes, el último este lunes, han terminado aplazados.

La nueva fecha de audiencia se fijó para el 26 de noviembre, y el próximo intento de ejecución se espera para diciembre. El histórico café, famoso por sus salones decorados con terciopelo rojo y ahora cerrado, está situado en el llamado “cuadrilátero del lujo” de Roma y comparte acera con firmas de lujo como Cartier y Bvlgari.

Las dos partes en litigio aseguran querer proteger el patrimonio cultural, aunque los intereses económicos y jurídicos siguen enfrentados, y mientras tanto, crece la incertidumbre entre los trabajadores que insisten en que hay 600 puestos de trabajo en peligro.

Fuente: EFE

