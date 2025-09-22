Cultura

19 galerías y 54 artistas, en una muestra con tonada cordobesa

La Asociación de Galerías y Espacios Artísticos de Córdoba presenta “Ruta FARO”, en el Espacio Multicultural Bancor

La Asociación de Galerías y Espacios Artísticos de Córdoba anunció la próxima edición de Ruta FARO 2025, que se celebrará del 24 al 28 de septiembre en el Espacio Multicultural Bancor.

Por otro lado, la asociación realizó un relanzamiento que consta de la la ampliación de su comisión directiva y una apuesta renovada por el fortalecimiento de la red artística local y nacional.

La asociación se define como una red activa que busca “fortalecer vínculos, profesionalizar la gestión y activar nuevas formas de circulación del arte contemporáneo en Córdoba y en el país”. El manifiesto sostiene que “lo colectivo no es un formato, sino un modo de estar”, una declaración que orienta la estrategia y la narrativa de la organización.

El evento, que tendrá lugar del 24 al 28 de septiembre en el Espacio Multicultural Bancor (Entre Ríos 119, Córdoba), se concibe como un recorrido activo y permanente que conecta a las galerías y espacios de la asociación. La programación incluye exhibición de obras, activaciones, charlas y conversatorios, y está abierta al público de manera gratuita. Participarán 19 galerías y 54 artistas de Córdoba y la región, consolidando la dimensión colectiva y federal de la iniciativa.

La inauguración está prevista para el miércoles 24 de septiembre a las 18:30 h, y la programación se extenderá durante el viernes 26, sábado 27 y domingo 28 de septiembre. La entrada será libre y gratuita, lo que refuerza el carácter inclusivo y abierto de la propuesta.

La conducción de esta nueva etapa recae en la Comisión Directiva 2025–2026, integrada por María Belén Wonda como presidenta, Gisela Cassettai como vicepresidenta, Carolina Antonucci como tesorera, y Romina Calla, Juan Juárez y Octavio Arguello como vocales.

La presidenta, María Belén Wonda, asume la representación institucional y lidera la gestión general, con especial énfasis en la articulación de alianzas estratégicas y la generación de políticas de fortalecimiento sectorial. Su labor incluye la búsqueda de financiamiento, patrocinios y convenios que garanticen la sustentabilidad de la asociación.

