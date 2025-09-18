Cultura

Gabriela Cabezón Cámara, finalista del Premio Nacional del Libro de Estados Unidos

Con “Las niñas del naranjel” la escritora argentina entró en la “lista larga” del prestigioso galardón, en la categoría de literatura traducida

Gabriela Cabezón Cámara, finalista del Premio Nacional del Libro de Estados Unidos (Foto: EFE / Francisco Guasco)

El Premio Nacional del Libro es uno de los galardones literarios más prestigiosos que se conceden en Estados Unidos. La National Book Foundation reveló la lista larga de candidatos para la categoría de Literatura Traducida, compuesta por diez títulos originalmente publicados en nueve idiomas distintos. Allí figura la argentina Gabriela Cabezón Cámara con We Are Green and Trembling, la traducción al inglés de Robin Myers de Las niñas del naranjel.

Con esta novela, Cabezón Cámara ya ganó el Premio Ciutat de Barcelona, el Premio Sor Juana y el Premio Medifé Filba.

La novela de la autora argentina se adentra en la selva y recrea la vida de la española Catalina de Erauso, quien en el siglo XVII huyó del convento en el que era novicia y travestida de varón como Antonio de Erauso se sumó a la conquista de América.

Un total de 139 libros fueron postulados para el premio de Literatura Traducida en 2025. El jurado está compuesto por Stesha Brandon (presidenta), Sergio Gutiérrez Negrón, Bill Johnston, Annette K. Joseph-Gabriel y Karen Tei Yamashita. Los finalistas de todas las categorías (la lista corta) se anunciarán el martes 7 de octubre, y los ganadores se conocerán en la ceremonia número 76 de los National Book Awards el miércoles 19 de noviembre de 2025.


"Las niñas del naranjel" de Gabriela Cabezón Cámara

Entre los títulos destacados, tres obras exploran las consecuencias de la guerra y la fragilidad de la memoria a través de recursos como el surrealismo y la fantasía. En We Do Not Part, de Han Kang, traducida al español como Imposible decir adiós, una mujer viaja a la isla de Jeju tras la Guerra de Corea para cumplir el último deseo de una amiga, enfrentando tanto una tormenta de nieve como los traumas del pasado. Sleep Phase, de Mohamed Kheir y traducida del árabe por Robin Moger, narra el regreso de un traductor a un El Cairo transformado tras siete años de prisión, donde la realidad y la fantasía se entrelazan. En The Remembered Soldier, de Anjet Daanje, traducida del neerlandés por David McKay, un veterano amnésico de la Primera Guerra Mundial intenta reconstruir su vida junto a una mujer que afirma ser su esposa, mientras ambos luchan con recuerdos fragmentados y las secuelas del conflicto.

La selección de este año incluye obras en árabe, danés, neerlandés, francés, italiano, japonés, coreano, español y uzbeko. Solvej Balle repite presencia con On the Calculation of Volume (Book III), traducida del danés por Sophia Hersi Smith y Jennifer Russell, donde la protagonista descubre que ya no está sola en un día de noviembre interminable, en una reflexión sobre la soledad y la conexión humana. Hamid Ismailov debuta en la lista con We Computers: A Ghazal Novel, traducida del uzbeko por Shelley Fairweather-Vega, que aborda la relación entre inteligencia artificial, autoría y creatividad literaria.


Gabriela Cabezón Cámara (Crédito: Alejandra López)

Dos novelas abordan la búsqueda de sentido en la vida contemporánea. En Perfection, de Vincenzo Latronico y traducida del italiano por Sophie Hughes, una pareja de expatriados en Berlín persigue autenticidad y propósito en medio de la rutina digital. Hunchback, de Saou Ichikawa, traducida del japonés por Polly Barton, sigue a una joven con discapacidad que desafía los límites físicos y sociales a través de su vida virtual, cuestionando el sexismo y el capacitismo.

La lista también incluye relatos inspirados en figuras reales y experimentos de género y forma. The Queen of Swords, de Jazmina Barrera, traducida del español por Christina MacSweeney, reconstruye la vida de la escritora mexicana Elena Garro a partir de archivos y testimonios. Sad Tiger, de Neige Sinno, traducida del francés por Natasha Lehrer, combina memorias y crítica literaria para examinar el abuso sexual y la representación del incesto en la literatura.

