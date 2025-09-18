Cultura

El concurso Gente de mi Ciudad revela a sus ganadores 2025 con una exposición

El jurado distinguió a Irina Werning, Federico Alfonso y Claudio Bulgheroni entre los premiados, mientras que la exhibición de las obras seleccionadas abrirá sus puertas

Fueron anunciados los ganadores de
Fueron anunciados los ganadores de "Gente de mi Ciudad"

La 26.ª edición del concurso fotográfico Gente de mi Ciudad ya tiene a sus ganadores. Irina Werning obtuvo el primer premio por su obra Rural 2. Según trascendió, a obra presenta una narrativa sólida acompañada de recursos visuales humorísticos. La disposición frontal y equilibrada transforma una situación cotidiana en una escena vinculada al arte contemporáneo, donde elementos tradicionales y actuales interactúan en tensión entre lo rural y lo urbano. El uso de ironía, la incorporación de símbolos y la estructura compositiva fueron determinantes para la obtención del primer premio en el certamen.

Por su parte, Federico Alfonso fue elegido para el segundo puesto con la fotografía Remisero y Claudio Bulgheroni recibió el tercer premio por la obra Líder. Las distinciones se presentaron el martes 16 de septiembre a las 18 junto con el anuncio de la inauguración de la muestra, como en ediciones anteriores. La exhibición estará expuesta en el Hall Alfredo Alcón del Teatro San Martín –Av. Corrientes 1530 - C. A. B. A.–, y podrá visitarse hasta el 14 de diciembre.

Junto con las piezas ganadoras, la exposición ofrecerá las obras que obtuvieron menciones especiales y las seleccionadas por el jurado, integrado en esta edición por los fotógrafos Gabriela Messina, Jorge Mónaco y Marcela Heiss, en representación del Banco Ciudad.

El certamen Gente de mi Ciudad convoca desde hace más de dos décadas a profesionales y aficionados de la fotografía, con la consigna de retratar la vida en la Ciudad de Buenos Aires. La convocatoria está abierta a argentinos y residentes, así como cooperativas y asociaciones civiles dedicadas a la producción fotográfica, quienes participan de forma gratuita.

La 26.ª edición del concurso
La 26.ª edición del concurso fotográfico “Gente de mi Ciudad” premió a Irina Werning por su obra “Rural 2” con el primer puesto

El jurado realiza un proceso de selección en dos instancias y se suma una distinción especial, definida a través de una votación del público en la web del concurso. El certamen tiene por objetivo promover la creación artística y documentar distintos aspectos, costumbres y escenas que conforman la identidad porteña.

La iniciativa cuenta con el respaldo del Banco Ciudad, que desarrolla esta acción cultural con el propósito de estimular la creatividad y facilitar la difusión de producciones independientes vinculadas al patrimonio social de la ciudad. El concurso y la muestra constituyen una oportunidad para que el público se acerque a relatos visuales de la vida cotidiana y de la transformación urbana.

Crédito de las fotos: gentileza prensa Banco Ciudad.

