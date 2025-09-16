Cultura

Tip de ortografía del día: nombres de generaciones, con generación en minúscula

La Real Academia Española tiene como principal función el velar por la lengua española ante su continua adaptación a las necesidades de los hablantes

Por Armando Montes

Guardar
Conoce las recomendaciones que hace
Conoce las recomendaciones que hace la Fundéu RAE para mejorar la escritura. (Infobae/Jovani Pérez)

En un mundo regido por la inmediatez parecería que la ortografía ha dejado de tener importancia, sin embargo, el escribir textos con coherencia y sin erratas siempre será benéfico en todos los ámbitos.

En lo laboral, el escribir de forma correcta deja ver a los demás las habilidades y conocimientos que se poseen; además, ayuda a construir una imagen óptima a través de la cual puedes parecer más serio y confiable. El tener errores de ortografía y sintaxis pueden, por el contrario, dar un pensamiento negativo que te haría parecer descuidado o poco preparado.

Por otro lado, el tener la capacidad de hacer un texto bien escrito habla también de la personalidad, al mostrar interés por siempre construir un buen puente de comunicación con los interlocutores.

Aunque escribir bien no es una tarea sencilla, requiere de mucha práctica y de conocer las estructuras de la lengua, por lo que leer puede ser un gran apoyo para la riqueza del léxico.

En este sentido, la Real Academia Española (RAE) se ha convertido en la institución más relevante para la regularización lingüística, mediante la promulgación de normas para fomentar la unidad idiomática del mundo hispanohablante.

La Fundación del Español Urgente (Fundéu), una institución sin ánimo de lucro que tiene como objetivo el impulsar el buen uso del español en los medios de comunicación, se ha aliado con la RAE y emite a través de su página web y de manera constante diversos tips para que los ciudadanos puedan resolver sus dudas sobre cómo se escribe correctamente cierta palabra, cómo se usa una expresión o tips de temáticas varias.

Usos y ejemplos

Los nombres de las distintas generaciones, independientemente de su naturaleza, se escriben con el sustantivo generación en minúscula: generación del 98 , generación Z , generación de cristal .

En los medios de comunicación pueden verse frases como «Por qué la Generación Z impulsa el abandono del alcohol», «Educada en el espíritu de la Generación del 98, fue precursora del feminismo» o «Violencia en las protestas de la “Generación Z” en Nepal».

Tal como indica el diccionario académico, la voz generación alude al ‘conjunto de las personas que tienen aproximadamente la misma edad’ y, como sustantivo común, se escribe con minúscula . En cambio, la letra que acompaña en ocasiones a algunas generaciones se escribe con mayúscula por convención: generación X , generación Y , generación Z … Estas denominaciones no necesitan comillas .

El término generación puede referirse también a un ‘conjunto de personas que, habiendo nacido en fechas próximas y recibido educación e influjos culturales y sociales semejantes, adoptan una actitud en cierto modo común en el ámbito del pensamiento o de la creación’. Así, se aplica igualmente la minúscula en denominaciones como generación del 27 o generación del 14 .

Se recuerda que el numeral que a menudo especifica las distintas generaciones puede escribirse con letras o cifras ( generación del noventa y ocho o generación del 98 ) y los términos derivados pueden escribirse con ye o con i latina : noventayochismo y noventaiochismo .

Por otro lado, si la generación se conoce por una denominación que incluya un extranjerismo que no se ajusta a las pautas del español , este se escribe en cursiva : «Con Kerouac desaparecía el máximo representante de la llamada generación beat » o «Está a la vuelta de la esquina la incorporación al sistema de pensiones de la generación del baby boom ».

Así pues, en los ejemplos iniciales lo recomendable habría sido escribir «Por qué la generación Z impulsa el abandono del alcohol», «Educada en el espíritu de la generación del 98, fue precursora del feminismo» y «Violencia en las protestas de la generación Z en Nepal».

¿Para qué sirve la RAE?

La RAE vela por el
La RAE vela por el idioma español. (RAE)

Fundada en Madrid en 1713 por iniciativa del octavo marqués de Villena, Juan Manuel Fernández Pacheco y Zúñiga, la RAE es la institución que busca preservar el buen uso y la unidad de una lengua en permanente evolución y expansión.

Sus más recientes estatutos (actualizados en 1993), establecen que la función principal de la Real Academia es “velar por que la lengua española, en su continua adaptación a las necesidades de los hablantes, no quiebre su esencial unidad”.

Este compromiso se ha plasmado en la denominada política lingüística panhispánica, compartida con las otras 22 corporaciones que forman parte de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), creada en México en 1951.

Actualmente, la institución está constituida por 46 académicos, entre ellos el director y los demás cargos de la Junta de Gobierno, elegidos para mandatos temporales.

Una de las críticas que se le han hecho a la RAE es su negativa a reconocer palabras o expresiones que han surgido entre las generaciones más jóvenes, sobre todo a raíz de la aparición de las redes sociales. Una de las polémicas más recientes es el reconocimiento del lenguaje inclusivo.

Sin embargo, en el 2020 optó por lanzar el Observatorio de Palabras, un repositorio digital que ofrece información sobre palabras o acepciones de palabras y expresiones que no aparecen en el Diccionario de la Lengua Española (DLE), pero que han generado dudas en cuanto a su uso, tales como neologismos, extranjerismos, tecnicismos, regionalismos, entre otros.

La información contenida en el Observatorio es provisional al no estar contemplada en las obras académicas, por lo que puede verse modificada y cambiar con el paso del tiempo, pero ello no implica que se acepte su uso.

Temas Relacionados

OrtografíaReal Academia EspañolaRAEFundación Español UrgenteCómo se escribeNoticias

Últimas Noticias

Sacan a subasta un cuadro de Klimt por USD 150 millones

“Retrato de Elisabeth Lederer” saldrá a la venta con otras 40 obras de grandes maestros del siglo XX de la colección de la magnate de la cosmética estadounidense Leonard Lauder

Sacan a subasta un cuadro

Anunciaron las obras ganadoras del Premio Fortabat 2025

La Fundación Amalia Lacroze de Fortabat anunció los ganadores de su cuarta edición, destacando a Santiago O. Rey y Mia Miguita Superstar entre más de 2.100 obras presentadas por artistas de todo el país

Anunciaron las obras ganadoras del

Se presenta el libro que imaginó una guerrilla boliviana sobre Buenos Aires

“Los días de La Zona”, la novela póstuma de Diego Rojas, tendrá su evento en Dain Usina Cultural. Participarán Elsa Drucaroff, Olga Viglieca, Claudia Piñeiro y Martín Sivak

Se presenta el libro que

Llega “Belén”, la película: ¿Se acuerdan, chicas, de cuando salíamos a la calle a pelear por nuestros derechos?

Esta semana se estrena el film de Dolores Fonzi basado en la historia de una joven tucumana que pasó casi tres años presa, luego de ser falsamente acusada de provocarse un aborto y asesinar al bebé

Llega “Belén”, la película: ¿Se

María, una madre judía a la que le mataron a su hijo Jesús

En “El testamento de María”, la novela del autor irlandés Colm Tóibín, la que narra en primera persona es una mujer desgarrada y convencida de que su hijo se dejó llevar por malas influencias políticas

María, una madre judía a
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cayó el último prófugo de

Cayó el último prófugo de la banda que mató a sangre fría a una mujer durante un robo en Munro

Fortísimo cruce entre las periodistas Nancy Pazos y Mariana Brey

El caso récord de COVID que muestra cómo puede evolucionar el virus: un hombre tuvo la infección por 776 días

Presupuesto 2026: qué va a pasar con las jubilaciones el año que viene según un ex titular de la ANSES

Dólar hoy: en el Banco Nación sube a $1.480 para la venta

INFOBAE AMÉRICA
Sacan a subasta un cuadro

Sacan a subasta un cuadro de Klimt por USD 150 millones

Estados Unidos ratifica la descertificación de Bolivia en la lucha contra el narcotráfico

Científicos aseguran haber hallado las momias más antiguas del mundo: 12 mil años

Lough Neagh, el lago más grande del Reino Unido, “está muriendo” a causa de una crisis ecológica sin precedentes

Taiwán actualizó su manual de emergencia ante la creciente amenaza de China

TELESHOW
Lourdes Sánchez enfrentó las críticas

Lourdes Sánchez enfrentó las críticas por llevar a su hijo de 8 años en cochecito: “Lo recomendamos”

Adrián Suar debutó como director teatral: los looks de los famosos y el gesto de Mirtha Legrand

Nacho Castañares habló sobre la grave situación de Thiago Medina: “Sigamos rezando”

La salud de Thiago Medina: qué dice el nuevo parte médico del hospital de Moreno

La inesperada confesión de Pampita sobre las fotos que sube a sus redes: “Yo lo uso mucho”