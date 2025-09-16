Cultura

“Sutura”: cómo convertir las más agónicas cartas de amor en una novela

La escritora argentina relata el proceso que pasó en su último libro: vivir la cumbre de un romance, limpiar departamentos turísticos por diez euros la hora y transformar un profundo desamor en literatura

Por Sofía Balbuena

Guardar
“Sutura” (Seix Barral) de Sofía
“Sutura” (Seix Barral) de Sofía Balbuena

Supongamos que empiezo diciendo que me enamoré de un hombre. Perdidamente, locamente, profundamente. Que cuando me enamoré yo acaba de llegar a vivir a una ciudad muy muy lejana y que una vez que me enamoré pues ya no me quise ir. No por la ciudad en sí que siempre me pareció necia, construida de espaldas al mar con sus racimos de edificios recargados. Sino que porque estaba enamorada y porque en esa ciudad había encontrado el amor. En mi fantasía, éramos jóvenes y felices para siempre en la ciudad nueva, cerca del ruido y del agua, como una pareja de artistas que nadie sabe bien de qué carajo viven.

En la realidad yo limpiaba departamentos turísticos por diez euros la hora. Él vivía de la plata que había ganado cortando marihuana en California y en lo único que pensaba era en irse de nuevo. Vibrando en el agua quedita del Mediterráneo empecé a ponerme nerviosa. No sabía qué hacer con la desesperación que me daba que mi amor se quisiera ir cuando apenas lo acababa de encontrar. Entonces diré que en el principio de la escritura, en su grado cero, la novela no era otra cosa que largas –muy largas– cartas de amor. Pasé meses zurciendo palabras como anzuelos en un archivo, buscando el filo en la línea, el golpe de efecto que hiciera que él se quedara conmigo.

No que me dé orgullo colgarme esta cucarda, pero desde el principio estaba persiguiendo cierta idea de precisión. Escribía convencida de que si lograba decir lo exacto iba a ganarme, si no su amor, al menos su admiración. Para alguien que trabajaba limpiando lo que las turistas inglesas ensuciaban cuando venían a reventarse de fiesta a la ciudad, la admiración era importante. Le escribí cientos de cartas agónicas. No comía mucho, no dormía nunca. Me arrancaba pedazos de dedo a mordiscos. Subía y bajaba enloquecida las escaleras de los departamentos en los que trabajaba, como una Carrie Bradshaw encorvada, fumando como un escuerzo y con la ropa percudida. Esperaba su respuesta. Pero él no me respondía. Entonces decidí subir una seguidilla de fragmentos rabiosos de mis cartas a la internet.

Sofía Balbuena
Sofía Balbuena

Fue como soltar una bomba de estruendo en el centro de una concentración de gente. Hice volar todo por los aires. Él se enojó mucho. Creo que dejó de hablarme. A partir de acá todo es borroso. Lo que sé es que una vez que expuse las condiciones de mi humillación, la angustia con la que vivía, las cartas se transformaron en algo más. Por ejemplo: se volvieron importantes cosas que hasta entonces no habían sido importantes; ya no era nada más precisar un sentimiento sino que nombrar las cosas. Ahora lo que quería era escribir mejor, escribir bien. Que se notara que había leído a Chris Kraus, que quería parecerme a ella en la obsesión pero que, en el tono, estaba más cerca de Maggie Nelson. En definitiva: que escribía en español pero que copiaba del inglés.

De todos modos no diría que un día me desperté, puse la pava, preparé el mate y con determinación me senté a escribir una novela. En mi caso, el ejercicio consciente y disciplinado vino después, más cerca del final que del principio. Cuando ya había dejado de limpiar departamentos turísticos por poca plata y tenía permiso para trabajar en España, cuando la nacionalidad española me había sido concedida y me había ganado una beca para terminar mi novela. Debe haber, habrá por ahí dando vueltas, escritoras que se sientan a escribir un día y consiguen acabar una novela con una concentración imperturbable. Yo, mientras tuve que trabajar, la fui armando por partes porque eso es lo que un trabajo de tiempo completo me permitía.

Si las cosas se hubiesen dado como en mi fantasía, nunca hubiera terminado nada. Él se habría casado conmigo, yo hubiese criado a sus hijos o algo todavía peor. Lo que pasó es que un día dejé de escribir cartas; en cambio, me puse a escribir un libro. No siempre tuve el tiempo para escribir ni la convicción de que podía terminar pero, en algún punto del recorrido, hice el salto, cambié de bando, dejé de buscar una respuesta. Me enfrenté a problemas narrativos que la escritura de cartas no tenía. Entendí la paradoja de la segunda persona: en el tú –en el vos– no hay un otro, es una ficción que enmascara la megalomanía de una primera persona obsesionada. En el fondo es una forma de no dejar hablar a nadie.

Cuando tuve que elegirle un epígrafe, una clave de lectura que abriera, me decanté por ese pedacito de Bluets que dice: “Quiero que sepas, si alguna vez lees esto, que hubo un tiempo en el que hubiera preferido tenerte a mi lado que cualquiera de estas palabras; hubiera preferido tenerte a mi lado a todo el azul del mundo”. Me gusta esa cita porque sugiere que hubo un tiempo en que ella deseaba cosas que parece no desear más. En el momento en que lo leí fue como acceder a la verdad revelada: podía volver a ver el diámetro del agujero sin sentir realmente la falta. Nunca va a dejar de parecerme curioso cómo hasta las novelas empiezan, a menudo, por el final.

Temas Relacionados

Sofía BalbuenaCocina literariaCulturaLibrosLiteratura

Últimas Noticias

Llega “Belén”, la película: ¿Se acuerdan, chicas, de cuando salíamos a la calle a pelear por nuestros derechos?

Esta semana se estrena el film de Dolores Fonzi basado en la historia de una joven tucumana que pasó casi tres años presa, luego de ser falsamente acusada de provocarse un aborto y asesinar al bebé

Llega “Belén”, la película: ¿Se

María, una madre judía a la que le mataron a su hijo Jesús

En “El testamento de María”, la novela del autor irlandés Colm Tóibín, la que narra en primera persona es una mujer desgarrada y convencida de que su hijo se dejó llevar por malas influencias políticas

María, una madre judía a

“Encontrémonos en Buenos Aires”: la inquietante propuesta de Eric Hobsbawm a su esposa Marlene

Si el peligro los separaba, la Reina del Plata los volvería a unir. Las memorias de quien compartió la vida con el historiador entrelazan política, huida e intimidad

“Encontrémonos en Buenos Aires”: la

Stephen King dijo que Charlie Kirk estaba a favor de lapidar a los gays, pero se tuvo que disculpar

El escritor reconoció haber difundido un dato no verificado y eliminó su posteo original. Una librería dijo que retirará sus novelas

Stephen King dijo que Charlie

Cien años de clásicos en un ciclo de cine mudo en la Sala Lugones

Del 16 al 30 de septiembre, la emblemática sala del Teatro San Martín revive joyas como “El fantasma de la ópera” y “El mundo perdido” en un homenaje único al cine de 1925

Cien años de clásicos en
ÚLTIMAS NOTICIAS
Anunciaron nuevas medidas para agilizar

Anunciaron nuevas medidas para agilizar trámites y combatir estafas de la VTV en la provincia de Buenos Aires

Así reaccionó el arco político a la presentación de Javier Milei del Presupuesto 2026

Dólar, inflación, consumo y PBI: cuáles son las pautas macro del proyecto del Presupuesto 2026

“Tenemos que dejar de ver a los empresarios como enemigos”: las principales frases de Milei en cadena nacional

Qué dice la ciencia sobre el vínculo entre la contaminación del aire y la enfermedad de Parkinson

INFOBAE AMÉRICA
María, una madre judía a

María, una madre judía a la que le mataron a su hijo Jesús

“Encontrémonos en Buenos Aires”: la inquietante propuesta de Eric Hobsbawm a su esposa Marlene

EEUU señaló al dictador Nicolás Maduro de liderar una de las redes de cocaína más grandes del mundo

EEUU incluyó a Colombia y Afganistán en la lista de países que “han fallado demostrablemente” en el combate antidrogas

El inconsciente copa la pasarela: cómo una exposición en Nueva York explora la moda desde Freud a Lacan

TELESHOW
Nicki Nicole debutó como coach

Nicki Nicole debutó como coach en La Voz Argentina: “Voy a estar reemplazando a Lali que confió en mí”

Benjamín Vicuña, Celeste Cid, Juli Poggio y Santiago Korovsky en la avant premiere de Papá x Dos: las fotos

El desconsolado llanto de Camilota, la hermana de Thiago Medina: “Tengo el alma destrozada porque es como mi hijo”

María Becerra y Tini Stoessel anunciaron su nueva colaboración musical: “Qué hermoso volver a compartir juntas”

Nacha Guevara: “Muchas veces he pensado si volver a la Argentina fue la decisión correcta”