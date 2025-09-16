Cultura

Sacan a subasta un cuadro de Klimt por USD 150 millones

“Retrato de Elisabeth Lederer” saldrá a la venta con otras 40 obras de grandes maestros del siglo XX de la colección de la magnate de la cosmética estadounidense Leonard Lauder

Guardar

Sotheby’s anunció que subastará un famoso cuadro del pintor austríaco Gustav Klimt por 150 millones de dólares, el Retrato de Elisabeth Lederer, que pertenece a la colección del magnate de la cosmética estadounidense Leonard Lauder.

La casa de subastas inaugurará su nueva sede en el edificio histórico de estilo brutalista Breuer de Nueva York el 18 de noviembre, con la subasta de parte de la colección del heredero del imperio de cosmética Estée Lauder, que falleció el pasado junio, según un comunicado.

El retrato de grandes dimensiones de Elisabeth Lederer, la hija de uno de los clientes de Klimt, es la pieza más destacada de la venta de 24 obras de grandes maestros del siglo XX propiedad de Lauder, que se estima en total en unos 400 millones de dólares.

Leonard Lauder, pionero de la
Leonard Lauder, pionero de la industria cosmética y figura central de The Estée Lauder Companies

Además de ese retrato, la venta incluye dos paisajes de Klimt, ‘Blumenwiese’, un campo lleno de flores, que partirá con un precio de 80 millones, y ‘Waldhag bei Unterach am Attersee’, una vista de un bosque y un lago, por 70 millones; estas tres obras no habían salido nunca al mercado.

La subasta también abarca nombres de artistas reconocidos como Henri Matisse, que firma seis esculturas, Edvard Mundh, Pablo Picasso, Agnes Martin, Claes Oldenberg o Coosje van Bruggen, indica la nota.

Fuente: EFE

Temas Relacionados

Gustav KlimtSotheby’ssubasta de arte

