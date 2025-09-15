Stephen King dijo que Charlie Kirk estaba a favor de lapidar a los gays, pero se tuvo que disculpar

Charlie Kirk y el escritor Stephen King.

El escritor estadounidense Stephen King enfrentó una ola de críticas públicas tras publicar información errónea en la red social X relacionada con el asesinato de Charlie Kirk, activista conservador asesinado en la Universidad del Valle de Utah. El comentario de King desencadenó una fuerte polémica digital porque afirmó de manera incorrecta que Kirk “había abogado por la lapidación de los gays”. La publicación fue respondida de inmediato por usuarios y figuras públicas. Incluso, una librería anunció que retiraría los libros de King de su catálogo digital.

La reacción no se limitó a seguidores o detractores convencionales. Figuras como Elon Musk y el escritor Gad Saad se sumaron a la condena pública, acusando a King de difundir desinformación. El senador estadounidense Ted Cruz calificó a King de “mentiroso horrible, malvado y retorcido” y recordó, en declaraciones recogidas por CNN, la necesidad de verificar datos antes de hacer acusaciones de este tipo. El propio King reconoció el error y expresó en X: “Esto es lo que me pasa por leer algo en Twitter sin verificación de datos. No volverá a pasar”.

En su primer mensaje, el autor de Carrie citó a Kirk erróneamente, lo que aumentó la intensidad del debate. La cita se refería a un podcast en el que Kirk abordó interpretaciones bíblicas relacionadas con la lapidación y la homosexualidad. El video original circuló descontextualizado tras el asesinato, lo que contribuyó a la confusión en redes sociales.

¿Qué fue lo que pasó? En su intervención durante el Mes del Orgullo LGBT (junio), Kirk respondió a una recomendación de la influencer estadounidense Ms. Rachel, quien sugería lecturas bíblicas, en concreto el versículo del Evangelio según San Mateo que señala “Amar al prójimo como a ti mismo”. Discrepando con la postura de Ms. Rachel, el activista trumpista argumentó que “si amas a Dios, tienes que amar toda su ley. ¿Cómo se ama a alguien? Se ama diciéndole la verdad. No confirmando o afirmando su pecado”. Añadió además: “Y, por cierto, ‘Ms. Rachel’, quizá le interese abrir su Biblia, en la última parte citada, la misma parte de las escrituras, en Levítico 18, donde dice: ‘El que se acueste con otro hombre será lapidado hasta morir. Solo digo eso’”.

Esta declaración, emitida en un episodio de podcast de 2024, surgió después de que Ms. Rachel recomendara fragmentos bíblicos de amor y aceptación. Kirk utilizó el contexto para enfatizar su desacuerdo.

“Pido disculpas por decir que Charlie Kirk estaba a favor de apedrear a personas homosexuales”, escribió King. “En realidad, lo que él demostró fue cómo algunas personas seleccionan pasajes bíblicos de manera tendenciosa”.

La respuesta de King incluyó varias disculpas públicas y la eliminación de su posteo original. Sin embargo, sectores vinculados a la derecha estadounidense consideraron insuficiente el gesto. Sebastian Gorka, ex asistente del presidente Donald Trump, lo llamó “mentiroso decrépito”, mientras que otros usuarios pidieron que el escritor eliminara también sus disculpas posteriores.

I was wrong, and I apologize. I have deleted the post. https://t.co/v6NOIUGEvS — Stephen King (@StephenKing) September 12, 2025

Tanto figuras conservadoras como influyentes miembros del Partido Republicano adoptaron un rol protagónico en la exigencia de aclaraciones y disculpas públicas. En un giro inesperado dentro del propio intercambio, Cruz aceptó finalmente las disculpas del autor. “Aprecio que @StephenKing haya eliminado el tuit falso sobre @charliekirk11 y se haya disculpado”, afirmó, subrayando que el respeto mutuo debe primar en el debate público.

Mientras tanto, la librería irlandesa Belfast Books anunció el retiro de todos los libros de King de su catálogo digital: “Aunque esto pueda perjudicarnos económicamente, eliminaremos todos tus libros de nuestro sitio web”. La medida evidenció las consecuencias potencialmente económicas y profesionales que puede afrontar un autor ante un error de este tipo.

Por su parte, Stephen King siguió pronunciándose sobre el crimen de Kirk y su propio error. En una de sus publicaciones, citó un principio de Alcohólicos Anónimos: “Cuando nos equivocamos, lo admitimos de inmediato”. En otra entrada sostuvo: “La motivación del hombre que disparó a Charlie Kirk no está clara (aunque probablemente padezca problemas mentales, claro). Lo que sí está claro es que fue otro ejemplo de la violencia armada estadounidense”.

La controversia coincidió con el estreno en Estados Unidos de The Long Walk, filme basado en una novela de King, lo que mantuvo al escritor en el foco mediático. El episodio deja en evidencia cómo la inmediatez de las redes sociales, sumada a la presión pública, puede afectar la reputación y la actividad profesional de figuras reconocidas, incluso cuando se emite una disculpa pública reiterada.