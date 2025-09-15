Cultura

Stephen King dijo que Charlie Kirk estaba a favor de lapidar a los gays, pero se tuvo que disculpar

El escritor reconoció haber difundido un dato no verificado y eliminó su posteo original. Una librería dijo que retirará sus novelas

Guardar
Charlie Kirk y el escritor
Charlie Kirk y el escritor Stephen King.

El escritor estadounidense Stephen King enfrentó una ola de críticas públicas tras publicar información errónea en la red social X relacionada con el asesinato de Charlie Kirk, activista conservador asesinado en la Universidad del Valle de Utah. El comentario de King desencadenó una fuerte polémica digital porque afirmó de manera incorrecta que Kirk “había abogado por la lapidación de los gays”. La publicación fue respondida de inmediato por usuarios y figuras públicas. Incluso, una librería anunció que retiraría los libros de King de su catálogo digital.

book img

La tienda

$6,99 USD

Comprar
book img

Misery

$6,99 USD

Comprar
book img

It

$9,99 USD

Comprar
book img

Cementerio de animales

$7,99 USD

Comprar
book img

Stephen King

$1,99 USD

Comprar
book img

Carrie (castellano)

$20,99 USD

Comprar
book img

Blaze

$6,99 USD

Comprar
book img

Cuento de hadas

$7,99 USD

Comprar
book img

Después del anochecer

$7,99 USD

Comprar
book img

El Instituto

$8,99 USD

Comprar
book img

El fugitivo

$5,99 USD

Comprar
book img

El ciclo del hombre lobo

$7,99 USD

Comprar
book img

22/11/63

$7,99 USD

Comprar
book img

Doctor Sueño

$25,99 USD

Comprar
book img

Joyland

$6,99 USD

Comprar

La reacción no se limitó a seguidores o detractores convencionales. Figuras como Elon Musk y el escritor Gad Saad se sumaron a la condena pública, acusando a King de difundir desinformación. El senador estadounidense Ted Cruz calificó a King de “mentiroso horrible, malvado y retorcido” y recordó, en declaraciones recogidas por CNN, la necesidad de verificar datos antes de hacer acusaciones de este tipo. El propio King reconoció el error y expresó en X: “Esto es lo que me pasa por leer algo en Twitter sin verificación de datos. No volverá a pasar”.

En su primer mensaje, el autor de Carrie citó a Kirk erróneamente, lo que aumentó la intensidad del debate. La cita se refería a un podcast en el que Kirk abordó interpretaciones bíblicas relacionadas con la lapidación y la homosexualidad. El video original circuló descontextualizado tras el asesinato, lo que contribuyó a la confusión en redes sociales.

¿Qué fue lo que pasó? En su intervención durante el Mes del Orgullo LGBT (junio), Kirk respondió a una recomendación de la influencer estadounidense Ms. Rachel, quien sugería lecturas bíblicas, en concreto el versículo del Evangelio según San Mateo que señala “Amar al prójimo como a ti mismo”. Discrepando con la postura de Ms. Rachel, el activista trumpista argumentó que “si amas a Dios, tienes que amar toda su ley. ¿Cómo se ama a alguien? Se ama diciéndole la verdad. No confirmando o afirmando su pecado”. Añadió además: “Y, por cierto, ‘Ms. Rachel’, quizá le interese abrir su Biblia, en la última parte citada, la misma parte de las escrituras, en Levítico 18, donde dice: ‘El que se acueste con otro hombre será lapidado hasta morir. Solo digo eso’”.

Charlie Kirk, en diciembre pasado.
Charlie Kirk, en diciembre pasado. (REUTERS/Cheney Orr/File Photo)

Esta declaración, emitida en un episodio de podcast de 2024, surgió después de que Ms. Rachel recomendara fragmentos bíblicos de amor y aceptación. Kirk utilizó el contexto para enfatizar su desacuerdo.

“Pido disculpas por decir que Charlie Kirk estaba a favor de apedrear a personas homosexuales”, escribió King. “En realidad, lo que él demostró fue cómo algunas personas seleccionan pasajes bíblicos de manera tendenciosa”.

Chau post

La respuesta de King incluyó varias disculpas públicas y la eliminación de su posteo original. Sin embargo, sectores vinculados a la derecha estadounidense consideraron insuficiente el gesto. Sebastian Gorka, ex asistente del presidente Donald Trump, lo llamó “mentiroso decrépito”, mientras que otros usuarios pidieron que el escritor eliminara también sus disculpas posteriores.

Tanto figuras conservadoras como influyentes miembros del Partido Republicano adoptaron un rol protagónico en la exigencia de aclaraciones y disculpas públicas. En un giro inesperado dentro del propio intercambio, Cruz aceptó finalmente las disculpas del autor. “Aprecio que @StephenKing haya eliminado el tuit falso sobre @charliekirk11 y se haya disculpado”, afirmó, subrayando que el respeto mutuo debe primar en el debate público.

Mientras tanto, la librería irlandesa Belfast Books anunció el retiro de todos los libros de King de su catálogo digital: “Aunque esto pueda perjudicarnos económicamente, eliminaremos todos tus libros de nuestro sitio web”. La medida evidenció las consecuencias potencialmente económicas y profesionales que puede afrontar un autor ante un error de este tipo.

Por su parte, Stephen King siguió pronunciándose sobre el crimen de Kirk y su propio error. En una de sus publicaciones, citó un principio de Alcohólicos Anónimos: “Cuando nos equivocamos, lo admitimos de inmediato”. En otra entrada sostuvo: “La motivación del hombre que disparó a Charlie Kirk no está clara (aunque probablemente padezca problemas mentales, claro). Lo que sí está claro es que fue otro ejemplo de la violencia armada estadounidense”.

La controversia coincidió con el estreno en Estados Unidos de The Long Walk, filme basado en una novela de King, lo que mantuvo al escritor en el foco mediático. El episodio deja en evidencia cómo la inmediatez de las redes sociales, sumada a la presión pública, puede afectar la reputación y la actividad profesional de figuras reconocidas, incluso cuando se emite una disculpa pública reiterada.

Temas Relacionados

Stephen KingBajalibrosCharlie Kirk

Últimas Noticias

Cien años de clásicos en un ciclo de cine mudo en la Sala Lugones

Del 16 al 30 de septiembre, la emblemática sala del Teatro San Martín revive joyas como “El fantasma de la ópera” y “El mundo perdido” en un homenaje único al cine de 1925

Cien años de clásicos en

Joyce Carol Oates elogió un libro de Samanta Schweblin en el New York Times: aquí, el texto completo

La aclamada escritora estadounidense reseñó el último libro de su colega argentina, “El buen mal”, y dijo que sus cuentos “parecen flotar, como sueños febriles”

Joyce Carol Oates elogió un

Realizan un remate de arte contemporáneo a beneficio del Hospital Churruca

La Fundación Policía Federal Argentina impulsa una subasta presencial el 18 de septiembre en Roldan, donde el valor de martillo será el precio final para apoyar la compra de insumos médicos

Realizan un remate de arte

Gallery: llega el evento de arte que toma las calles de Palermo y Villa Crespo con recorridos gratuitos

El sábado 20 de septiembre, la nueva edición del evento promete transformar los barrios en un gran escenario cultural, invitando a todos a descubrir galerías, museos y performances sin costo

Gallery: llega el evento de

Mariana Enríquez: “Debemos resignarnos a pensar que como sociedad somos morbosos”

La autora argentina deslumbra en el Hay Festival al compartir cómo su experiencia personal y la realidad social inspiran relatos que atrapan a jóvenes y adultos

Mariana Enríquez: “Debemos resignarnos a
ÚLTIMAS NOTICIAS
Prisión perpetua para la mamá

Prisión perpetua para la mamá y el padrastro de León Aquino, el bebé de 18 meses torturado y asesinado en Berazategui

Quién es la primera mujer latinoamericana en liderar la vicepresidencia regional del Banco Mundial

Un hombre realizaba tareas de mantenimiento en un aire acondicionado que explotó, perdió un brazo y está grave

Video: así encontraron escondido al narco más buscado de Santa Fe en la guarida que hizo en el baño de su casa

El Gobierno porteño desalojó un hotel usurpado en el barrio Constitución, que era usado como prostíbulo

INFOBAE AMÉRICA
Polonia neutralizó un dron que

Polonia neutralizó un dron que sobrevolaba instalaciones gubernamentales y apuntó directo a Rusia

Tras la ofensiva rusa en Polonia, la OTAN activó una nueva iniciativa militar con un despegue de emergencia

Estados Unidos no impondrá aranceles a China por comprar petróleo ruso a menos que Europa lo haga antes

Joyce Carol Oates elogió un libro de Samanta Schweblin en el New York Times: aquí, el texto completo

Tensión en Turquía: un tribunal postergó el fallo sobre un líder opositor

TELESHOW
Los mensajes de apoyo de

Los mensajes de apoyo de Wanda Nara y Maxi López a su hijo Valentino: qué le pasó al joven

Nancy Dupláa saludó a su papá por su cumpleaños número 88: “Es lo más del mundo”

Fito Páez, protagonista del Tiny Desk: así fue el concierto que celebra el corazón de la música latina

Maypi Delgado recordó el difícil momento que atravesó durante su embarazo con su expareja ausente: “Fue muy duro”

Jimena Barón celebró los tres meses de su hijo Arturo con Matías Palleiro: “Vivir así es lo que quisiera siempre”