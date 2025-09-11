Cultura

Martí Perramón lidera un debate sobre arte e inteligencia artificial en el Centro Cultural de España en Buenos Aires

Este viernes, el especialista español guiará una discusión abierta sobre los desafíos, dilemas y oportunidades que traen las nuevas tecnologías al mundo creativo

El debate sobre la autoría
El debate sobre la autoría en la era digital y el papel de la inteligencia artificial en la creación artística será el eje de la charla de Martí Perramón

El debate sobre la autoría en la era digital y el papel de la inteligencia artificial en la creación artística será el eje de una charla que se celebrará el viernes 12 de septiembre a las 11 de la mañana en el Centro Cultural de España en Buenos Aires (CCEBA). El evento, de acceso libre y gratuito hasta completar aforo, contará con la participación de Martí Perramón, especialista español en gestión cultural, quien analizará los desafíos que plantea la irrupción de la IA en el arte contemporáneo.

La actividad, titulada Arte e Inteligencia Artificial: Sostenibilidad, autoría e impacto social en la nueva era creativa, propone un espacio de reflexión crítica y diálogo abierto sobre el impacto de las nuevas tecnologías en la producción artística. Perramón, fundador de Agencia de estrategia digital Nodos y Públicos y referente en el vínculo entre tecnología y artes tanto en España como en América Latina, guiará la discusión en torno a tres ejes fundamentales: sostenibilidad, autoría e impacto social.

El impacto social de la
El impacto social de la IA en el arte será analizado desde su potencial democratizador y los riesgos de desigualdad en las comunidades creativas

En el primer bloque, se examinarán los costos energéticos y ambientales asociados al uso de inteligencia artificial en la creación artística, así como las prácticas responsables que pueden adoptarse para garantizar una producción sostenible. El segundo eje abordará los dilemas éticos y legales que surgen al combinar creatividad humana y sistemas automatizados, cuestionando quién puede ser considerado autor de una obra generada con IA. Finalmente, el impacto social será analizado a partir del potencial democratizador de estas tecnologías, pero también de los riesgos y desigualdades que pueden introducir en las comunidades creativas.

La charla está dirigida a artistas, gestores culturales, tecnólogos y público general interesado en comprender las implicancias de la inteligencia artificial en el ámbito creativo. La metodología prevista incluye una exposición inicial con ejemplos concretos, seguida de un panel de debate abierto que buscará fomentar el intercambio multidisciplinar. Al cierre, se entregarán materiales gratuitos para quienes deseen profundizar en la temática.

El evento contará con la moderación de Emiliano Causa, artista, Ingeniero en Sistemas de Información y actual Coordinador del Programa de Arte y Tecnología MediaLab del CCEBA, además de docente en artes multimedia en universidades argentinas.

[Fotos: prensa CCEBA; imagen ilustrativa Infobae]

