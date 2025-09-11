El Teatro Colón se viste de gala con “I Puritani”, la obra maestra final de Vincenzo Bellini (Foto: Juanjo Bruzza)

El Teatro Colón se prepara para recibir una de las obras más emblemáticas del repertorio belcantista con la presentación en versión de concierto de I Puritani, la última ópera compuesta por Vincenzo Bellini. A partir del sábado 13 de septiembre a las 20:00, el público podrá disfrutar de esta pieza, que contará con la dirección musical de Maurizio Benini al frente de la Orquesta Estable del Teatro Colón y la participación del Coro Estable, bajo la batuta de Miguel Martínez.

La programación contempla cuatro funciones: el sábado 13, martes 16 y jueves 18 de septiembre a las 20:00, y el domingo 21 de septiembre a las 17:00. Las entradas estarán disponibles en la boletería del Teatro Colón, ubicada en Tucumán 1171, de lunes a sábado entre las 09:00 y las 20:00, y los domingos de 09:00 a 17:00. También se podrán adquirir a través de la página web del Colón.

I Puritani es un melodrama serio en tres actos, estrenado en 1835, con música de Vincenzo Bellini y libreto en italiano de Carlo Pepoli. La obra se inspira en el drama Têtes rondes et cavaliers, escrito por Jacques-François Ancelot y Xavier Boniface Saintine. En esta ocasión, la ópera se presentará en formato de concierto, lo que permitirá apreciar la riqueza vocal y orquestal de la partitura.

El elenco reunirá a destacados intérpretes internacionales y nacionales. Jessica Pratt asumirá el papel de Elvira, mientras que Francesco Demuro interpretará a Lord Arturo Talbo. Germán Alcántara dará vida a Sir Riccardo Forth, Riccardo Fassi será Sir Giorgio Valton, Hernán Iturralde encarnará a Lord Gualtiero Valton, Gastón Oliveira Weckesser interpretará a Sir Bruno Robertson y María Luisa Merino Ronda asumirá el rol de Enrichetta di Francia.

La preparación musical estará a cargo de Guillermo Salgado, quien también participará como pianista junto a Leonardo Marconi. La dirección del Coro Estable del Teatro Colón estará en manos de Miguel Martínez.

I Puritani representa una de las cumbres del bel canto italiano y constituye la obra final de Vincenzo Bellini, quien falleció poco después de su estreno. La versión de concierto que ofrecerá el Teatro Colón permitirá al público sumergirse en la expresividad vocal y la intensidad dramática que caracterizan a esta ópera.