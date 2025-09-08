Cultura

Murió Christoph von Dohnanyi, maestro de la orquesta alemana

El influyente músico, célebre por su trabajo en la Orquesta de Cleveland y su paso por importantes óperas europeas, es recordado por su impacto internacional y su historia familiar ligada a la resistencia

El director de orquesta alemán Christoph von Dohnanyi, considerado como uno de los grandes de su generación, falleció a los 95 años, anunció este lunes la radio pública NDR.

Christoph von Dohnanyi falleció en Múnich “a pocos días de cumplir 96 años”, precisó NDR.

Hendrik Lünenborg, director general de la radio, habló de una “gran pérdida” y rindió homenaje a “una de las figuras más importantes de la música internacional”.

Nacido en Berlín, Christoph von Dohnanyi era nieto del compositor y director de orquesta húngaro Ernst von Dohnanyi.

Von Dohnanyi fue una figura
Von Dohnanyi fue una figura clave de la música internacional y dirigió la Orquesta de Cleveland durante casi dos décadas

Su padre, su tío y varios familiares fueron parte de la resistencia contra el nazismo.

Es conocido sobre todo por haber dirigido durante casi veinte años la Orquesta de Cleveland, en Estados Unidos, de 1984 a 2002.

También fue director invitado en varias grandes óperas europeas en Viena, Londres, París o Zúrich, así como en el Festival de Salzburgo.

Además, dirigió la Ópera Estatal de Hamburgo entre 1978 y 1982, y la Ópera de Frankfurt como director musical.

Fuente: AFP.

Fotos: Donald Cooper/ Shutterstock y Terrence Antonio James/MCT/ZUMAPRESS.com.

