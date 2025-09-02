“Los dilemas de las mujeres trabajadoras”, el libro japonés que pone sobre la mesa la crisis de identidad laboral

El libro del día: “Los dilemas de las mujeres trabajadoras” de Fumio Yamamoto

Casi dos millones de estadounidenses están cobrando el subsidio por desempleo, y según el Instituto Ludwig para la Prosperidad Económica Compartida, muchos más (el 24,7 % de la fuerza laboral estadounidense) están funcionalmente desempleados, una medida que incluye no solo a los trabajadores desempleados, sino también a quienes tienen empleos con salarios de miseria y a quienes trabajan a tiempo parcial mientras intentan, sin éxito, encontrar un empleo a tiempo completo. La situación es desoladora para muchos, así que, en cierto modo, es el momento perfecto para leer Los dilemas de las mujeres trabajadoras, la primera traducción al inglés de la obra del galardonado autor japonés Fumio Yamamoto, traducida por Brian Bergstrom.

La colección, que salió originalmente en 2000 con gran éxito, incluye cinco cuentos largos narrados en primera persona; cada uno describe una relación diferente con el trabajo (o la falta de ella) y cómo afecta a los protagonistas, influyendo en cómo tratan a los demás y cómo son tratados a su vez.

La primera historia, Desnuda, sigue a Izumi, quien lleva dos años desempleada. Ella y su marido empezaron un negocio juntos, y cuando su marido le pidió el divorcio, prácticamente la despidió. Izumi, cuya obsesión por el trabajo y la maximización de las ganancias fue parte de lo que impulsó a su marido a marcharse, ha dedicado su tiempo desde entonces a hacer muy poco. “Se me ocurrió”, explica, “que nunca había sabido realmente el verdadero significado de tener tiempo libre, qué era ni cómo se sentía realmente, hasta ahora. Era diferente a estar aburrida”. Se queda mirando el televisor hasta que se rompe, lee series enteras de un tirón en los cafés de manga, y elige y deja aficiones, concentrándose excesivamente (aunque el término no estaba de moda entonces) en hacer ropa para osos de peluche durante un tiempo, y luego en coser peluches desde cero.

¿Qué tan importante es el trabajo para nuestras identidades y para el tejido social del que formamos parte?, es una de las preguntas que atraviesan el libro (Imagen Ilustrativa Infobae)

Su estatus como mujer soltera que no trabaja ni mantiene una casa para una familia incomoda incluso a su amiga más cercana, Asuka. Cuando Izumi conoce a un hombre, un exempleado, que la quiere como es y que tampoco tiene grandes ambiciones, podría esperarse que esto le agradara. En realidad, él resulta ser aún menos que un interés pasajero; llena su tiempo temporalmente, pero no permanece en su mente cuando están separados. Cuando, inesperadamente, una excompetidora le ofrece un trabajo, Izumi no lo acepta de inmediato, sino que pide tiempo para decidir. ¿Qué significa vivir sin trabajar?, plantea la historia, ¿es posible hacerlo en un mundo capitalista que espera que tu identidad y tu trabajo sean una y la misma cosa?

Planarian también trata sobre la identidad y el trabajo. Las planarias son gusanos planos con, según la Wildlife Trusts, “asombrosas habilidades de regeneración que les dan el título de ‘inmortales bajo el filo de un cuchillo’”. Haruka, la narradora de la historia, explica a un grupo de amigos, mientras salen a beber, que le gustaría reencarnarse en una: “Simplemente me parece genial, ¿saben?, tener un cuerpo que puedan cortar cuanto quieran y siempre termina regenerándose. Como tuve cáncer de mama, ¿verdad? Si hubiera nacido planaria, podría haberme cortado el pecho y habría vuelto a crecer, sin molestias, sin cirugía, sin problemas”. Como saben quienes intentan bromear sobre su enfermedad en público, Haruka enfrenta incomodidad y la acusación de su novio de que ha arruinado el ambiente.

La cirugía para extirpar el cáncer de mama en estadio 4 de Haruka tuvo éxito, pero el proceso de recuperación, incluida la reconstrucción, fue complicado y aún debe recibir inyecciones hormonales mensuales, con sus efectos secundarios. Todos le insisten en que lo supere, que busque trabajo, que deje de “lanzarles” el tema del cáncer ahora que “está bien”, que deje de usarlo como excusa. “Tengo un cuerpo que puede volver a trabajar”, le cuenta a una nueva amiga, una mujer que conoció durante la hospitalización. “Así que tengo que intentar olvidar lo que pasó, actuar como si nada hubiera ocurrido”. Pero Haruka no está bien; sigue sufriendo molestias físicas y mentales, y al parecer no existe una forma socialmente aceptada de reconocerlo, ni un guion que le permita sanar a su propio ritmo.

Más preguntas en las que ahonda el libro: ¿Qué significa si no podemos o no queremos encontrar trabajo? ¿Cómo afecta el trabajo nuestras relaciones con los demás? (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque todas las historias son maravillosas, con un toque de dulzura y un toque sutil, la que más me ha llamado la atención es Aquí, que no está en ninguna parte. Su narradora, Kato, es una mujer de unos 40 años que ha empezado a trabajar en el turno de noche, a tiempo parcial, en una tienda mayorista por necesidad: el nuevo salario de su marido, tras un descenso de categoría durante una reestructuración corporativa, no cubre la hipoteca, las pagas de los niños, las matrículas escolares ni los gastos diarios. Sus compañeros de trabajo más jóvenes la ven como una igual —o, en el caso del sórdido y acertadamente apodado Hammer, como una posible pareja— más que como una figura maternal. En casa, su hija adolescente apenas la soporta, y su hijo de 20 años no la toma en serio. Una rabia lenta y constante crece en Kato a lo largo de la historia mientras sigue atendiendo las necesidades de su familia, por responsabilidad y mera inercia, culminando en una acción impactante pero narrativamente satisfactoria.

Dilemas, escribe Bergstrom en la nota de su traductor al final del libro, “fue más que un libro que ganó un gran premio; fue un fenómeno, vendiendo cientos de miles de copias”, debido al menos en parte a cómo sus narradores “enfrentaban los mismos dilemas que enfrentan millones de personas en todo Japón a medida que los efectos de una recesión prolongada se instalaban definitivamente”. Los términos técnicos para lo que muchos enfrentamos ahora importan menos que el hecho de que también podemos identificarnos profundamente con las preguntas centrales de este libro: ¿Qué tan importante es el trabajo para nuestras identidades y para el tejido social del que formamos parte? ¿Qué significa si no podemos o no queremos encontrar trabajo? ¿Cómo afecta el trabajo nuestras relaciones con los demás? La colección de Yamamoto no responde a estas preguntas definitivamente (la buena literatura rara vez lo hace), pero ofrece un conjunto de narradores maravillosamente complejos que buscan resolverlo por sí mismos, una situación desordenada a la vez.

Fuente: The Washington Post