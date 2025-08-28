Cultura

La Segunda Guerra Mundial y las rendiciones que cambiaron el destino de Europa, en detalle

James Holland y Al Murray revelan cómo el miedo, la desesperación y las ganas de sobrevivir marcaron las decisiones de los altos mandos alemanes en los días finales del conflicto bélico

Guardar
El libro del día: "Victoria
El libro del día: "Victoria ’45: El fin de la guerra en ocho rendiciones", de James Holland y Al Murray

El desenlace de la Segunda Guerra Mundial estuvo marcado por una serie de rendiciones que no solo pusieron fin a la contienda, sino que también revelaron las motivaciones y temores de los altos mandos alemanes en los últimos días del conflicto. En Victoria ’45: El fin de la guerra en ocho rendiciones, James Holland y Al Murray exploran cómo, ante el avance imparable de los Aliados, varios comandantes del Tercer Reich buscaron desesperadamente capitular ante los estadounidenses, convencidos de que esa decisión podría salvarles la vida.

El libro de Holland y Murray abarca tanto las capitulaciones más emblemáticas como aquellas menos conocidas, pero igualmente significativas. Entre las primeras, destacan la rendición alemana en el cuartel general aliado de Reims, en Francia, el 7 de mayo de 1945, y la japonesa, anunciada el 15 de agosto tras la bomba atómica sobre Nagasaki, aunque formalizada recién el 2 de septiembre a bordo del USS Missouri en el puerto de Tokio. No obstante, los autores dedican especial atención a las rendiciones que tuvieron lugar en Europa, donde la dinámica de la derrota alemana se manifestó con particular intensidad.

Uno de los episodios centrales del análisis es la rendición alemana en Italia el 29 de abril de 1945. Según los autores, “fue la primera capitulación total de las fuerzas alemanas en un frente importante”. La noticia llegó al Führerbunker en Berlín a tiempo para que Adolf Hitler la escuchara antes de suicidarse al día siguiente. En este contexto, Holland y Murray describen la pugna entre Karl Wolff y Ernst Kaltenbrunner, dos altos oficiales nazis, por ser quienes entregaran la rendición a Allen Dulles, representante de los Aliados, en la neutral Suiza. Los autores explican que, aunque Wolff pudo haber sentido cierta compasión al buscar la rendición, “su principal motivación era, sin duda, salvar su propio pellejo. Había calculado correctamente que cuanto antes se rindiera Alemania en Italia, mayores serían las posibilidades de que escapara de la horca aliada como criminal de guerra”.

Septiembre de 1945, Campo McCoy,
Septiembre de 1945, Campo McCoy, Wisconsin: prisioneros de guerra japoneses leen el periódico que anuncia la inminente rendición de Japón (Crédito: Bettmann Archive)

Este afán por evitar caer en manos de los soviéticos no fue exclusivo de los altos mandos. El relato de Helmut Altner, un joven alemán de 17 años reclutado en 1945, ilustra el sentimiento generalizado entre las tropas. Mientras el Ejército Rojo se aproximaba a Berlín, Altner optó por huir del cuartel en lugar de combatir. Tras varios días de fuga, fue capturado, pero en vez de ser ejecutado, como temían muchos alemanes, recibió un cigarrillo de su captor ruso, quien le dijo: “Se acabó la guerra. ¡Váyanse todos a casa!”. Los autores describen el impacto emocional de ese momento: “Altner se sintió abrumado. La liberación de la tensión, el alivio de que todo hubiera terminado, de que el enemigo fuera humano después de todo, lo consumió y se derrumbó y lloró”.

A través de estos episodios, Victoria ’45 ofrece una visión detallada de las rendiciones que marcaron el final de la guerra en Europa y Asia, mostrando cómo la supervivencia personal y el temor a la represalia soviética influyeron en las decisiones de los protagonistas de los últimos días del Tercer Reich.

Temas Relacionados

El libro del díaCulturaLibrosSegunda Guerra MundialNazismo

Últimas Noticias

Murió Raúl Barboza, embajador del chamamé y leyenda de la música popular argentina

El destacado acordeonista tenía 87 años y residía en París desde hacía cuatro décadas. Su obra marca una época para los ritmos del litoral y su proyección internacional

Murió Raúl Barboza, embajador del

Eusebio Poncela y Los Fabulosos Cadillacs: la historia del videoclip de “Matador”, el superhit de los años 90

El actor español aportó una dimensión cinematográfica única al relato de la canción, filmado en un pasaje del barrio de La Boca y convertido en una marca registrada del rock latino en todo el mundo

Eusebio Poncela y Los Fabulosos

De Antonio Banderas a Fito Páez, emotivas despedidas para Eusebio Poncela

Amigos, compañeros y demás personalidades de la cultura hispanoamericana publicaron mensajes de homenaje al actor español que murió a los 79 años

De Antonio Banderas a Fito

El Festival Metrópolis de música electroacústica celebra el 45° aniversario del Recoleta

El ciclo de conciertos gratuitos que reúne a figuras históricas y jóvenes talentos de la escena argentina, se realizará del 2 de septiembre al 7 de octubre en la Capilla del centro cultural

El Festival Metrópolis de música

Werner Herzog, el director que desafió los límites de la condición humana, premiado en Venecia

El realizador alemán, autor de clásicos como “Aguirre, la ira de Dios” y “Fitzcarraldo”, recibe de manos de Francis Ford Coppola un León de Oro honorífico por su trayectoria

Werner Herzog, el director que
ÚLTIMAS NOTICIAS
Miradas desafiantes y cambio de

Miradas desafiantes y cambio de look: lo que dejó la primera jornada del juicio por el crimen de León Aquino en Berazategui

¿Es obligatorio votar el 7 de septiembre en las elecciones Buenos Aires 2025?

El impacto del cambio climático en aves tropicales: cómo el calor extremo reduce sus poblaciones

Atraparon a “Dibu”, uno de los 10 delincuentes más buscados en Santa Fe

El ex secretario de Menem defendió al Gobierno de las acusaciones de coimas: “Mientras no haya pruebas concretas, no creo nada”

INFOBAE AMÉRICA
Ataques masivos con misiles y

Ataques masivos con misiles y drones rusos golpearon Kiev y otras ciudades de Ucrania: al menos tres muertos y doce heridos

Amnistía Internacional repudió la impunidad por los crímenes de lesa humanidad del régimen chino en Xinjiang

Crisis política en Francia: Macron respaldó a Bayrou y pidió responsabilidad a los críticos del presupuesto

El Tribunal Electoral de Bolivia busca un acuerdo de “no agresión” entre los binomios que disputarán el balotaje

Zelensky pidió a Estados Unidos y a sus aliados más presión sobre Rusia para lograr el fin de la guerra

TELESHOW
Cami Homs contó los dolores

Cami Homs contó los dolores que enfrenta en medio de su embarazo: “Necesito saber qué hacer”

El descargo de Yanina Latorre luego de que Sofía “Jujuy” Jiménez no asistiera a su programa: “Entró en pánico”

Wanda Nara contó que denunció a Mauro Icardi: “Está todo en manos de los abogados”

El enojo de Cinthia Fernández luego de que volvieron a cerrar su cuenta de Instagram

Brenda Asnicar y Laura Esquivel se reencontraron: cuál fue su reacción a una famosa escena de “Patito Feo”