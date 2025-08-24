Cultura

Bogotá, sede de la Bienal Internacional Arte y Ciudad

En BOG24, más de 200 artistas de diferentes nacionalidades y convertirá a Colombia en “un ejemplo de oferta cultural de estándar internacional”

Guardar
Bogotá, sede de la Bienal
Bogotá, sede de la Bienal Internacional Arte y Ciudad (@TransMilenio / X=

Bogotá acogerá en septiembre la Bienal Internacional de Arte y Ciudad (BOG25) que contará con más de 200 artistas de diferentes nacionalidades y convertirá a Colombia en “un ejemplo de oferta cultural de estándar internacional”, según dijo este viernes el alcalde de la capital, Carlos Fernando Galán.

“Va a ser un hito para Colombia, no solo para Bogotá porque no ha habido una bienal (en el país) de estas características”, aseguró Galán durante la presentación del evento.

La feria, que se celebrará entre el 20 de septiembre y el 9 de noviembre y tiene como tema central la relación del ciudadano con la ciudad para reflexionar sobre cómo se puede ser feliz en la sociedad, será “una oportunidad para acceder a una oferta cultural democratizada”, según indicó el alcalde.

Además, situará obras en lugares como el Parque de Lourdes, el Parque de los Novios o el Palacio de San Francisco, e incluirá un recorrido por el Eje Ambiental, lo que supondrá “una oportunidad para poner en valor los sitios y reconocerlos”.

La Cinemateca de Bogotá, una
La Cinemateca de Bogotá, una de las sedes (crédito Idartes)

En el marco de la BOG25, también se va a realizar la restauración de ‘Los Columbarios del Cementerio Central’ de Beatriz González, “la artista viva más importante que tiene Colombia”, que se espera que esté finalizada para la edición de 2027.

Por su parte, el secretario de Cultura de la ciudad, Santiago Trujillo, afirmó que la bienal “no era una idea, era una necesidad que, muchos gestores culturales, artistas y amantes de la cultura, no solamente de Bogotá, sino del país, soñaban desde hace mucho tiempo”.

Trujillo describe este evento como “una plataforma para pensar el espacio público, para recuperar equipamientos culturales que estaban olvidados” y que sirve para “apropiarse creativamente de la vida cotidiana”.

Yo creo que esta ciudad y este país necesitan tener nuevas y mejores conversaciones, y el arte y la cultura posibilitan eso”, añadió.

Un proyecto de ciudad, más que un proyecto de arte

La bienal contará con más de 200 artistas nacionales e internacionales, treinta de ellos seleccionados a través de convocatorias populares y 18 sedes diferentes para convertir a la capital colombiana en un museo abierto.

Museo de Arte Contemporáneo de
Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá (macbogota)

El codirector de la feria, Juan Ricardo Rincón, aseguró que desde que el equipo empezó a desarrollar la idea de la bienal “pensaron en un proyecto de ciudad, más que en un proyecto de arte”.

Además, “el público va a tener una oportunidad, en una ciudad que es un poco difícil de circular, de tener la experiencia del arte en un recorrido relativamente cerrado”, según indicó el curador de arte colombiano José Ignacio Roca.

La curadora e historiadora de arte María Wills explicó que la propuesta “habla de Bogotá como promesa de un lugar mejor” y es importante “porque los públicos a veces ya no están llegando al arte, lo están consumiendo en pantallas” y por eso cree en “la necesidad de un arte que se proyecte desde el goce y el ocio”.

La BOG25 está organizada por la Alcaldía Mayor de Bogotá a través de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte.

Fuente: EFE

Temas Relacionados

Bienal Internacional de Arte y CiudadBOG25

Últimas Noticias

El arte concreto de Juan Melé y su vigencia en el diálogo con la contemporaneidad

La exposición en artgallery revela cómo los principios del arte concreto, reinterpretados por artistas actuales, mantienen su capacidad de desafiar percepciones y abrir nuevas lecturas en el panorama artístico del siglo XXI

El arte concreto de Juan

Sin apoyo económico, abrió la convocatoria para representar a Argentina en la Bienal de Venecia 2026

El Ministerio de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Cultura recibe los proyectos para seleccionar la obra que ocupará el pabellón nacional. En esta edición, informaron, los gastos correrán por parte de los seleccionados

Sin apoyo económico, abrió la

La Biblioteca Nacional celebra los 80 años de “El Aleph” con una exposición inédita

La muestra reúne manuscritos originales, objetos personales y material audiovisual para explorar el proceso creativo y el impacto cultural del célebre cuento de Jorge Luis Borges, dedicado a Estela Canto y publicado en 1945

La Biblioteca Nacional celebra los

El Festival Argentino de Historieta reunirá a figuras y 40 editoriales en el Rojas

El evento ¡FAH! se celebrará en septiembre, con entrada libre, actividades para todas las edades y la presencia de referentes del cómic y sellos editoriales de todo el país

El Festival Argentino de Historieta

El lado desconocido de Borges: amores, desengaños y pasiones secretas

“Borges enamorado”, de Patricio Zunini, desafía la imagen tradicional del autor, explorando sus vínculos sentimentales, sus relaciones misteriosas y los conflictos personales que dieron forma a su leyenda literaria

El lado desconocido de Borges:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Científicos hallaron que el agua

Científicos hallaron que el agua de un cometa es casi idéntica a la de los océanos terrestres

Declaró el arquitecto que construyó el templo de los dólares milagrosos en Chaco: “Pagaba todo una fundación”

Arranca el Travel Sale: cómo comprar viajes con hasta 60% de descuento

Dos detenidos tras una pelea a la salida de un bar de Monserrat

Diez bares en Nueva York que sorprenden por su propuesta y ambiente, según un ranking

INFOBAE AMÉRICA
Israel destruyó el palacio presidencial

Israel destruyó el palacio presidencial de los rebeldes hutíes en Yemen

El lado desconocido de Borges: amores, desengaños y pasiones secretas

El renovado apoyo incondicional de Occidente a Ucrania frente al sangriento accionar de Rusia

Explosión en un centro comercial de Moscú: al menos un muerto y tres

El papa León XIV pidió que “el clamor de las armas enmudezca y dé paso al diálogo” para alcanzar la paz en Ucrania

TELESHOW
Juana Viale impactó con un

Juana Viale impactó con un vestido mini de efecto óptico, volados de seda y rombos: “Para levantar un poco”

Las divertidas vacaciones de Ángel de Brito en España rodeado del amor de sus fans

Peluches gigantes, ositos y juegos: así fue el baby shower que organizó Mica Viciconte para su hermana Lara

El tenso momento de Gimena Accardi y Andrés Gil entre fans y autógrafos a la salida del teatro: el video

Jimena Barón compartió la emoción por la primera salida nocturna de Momo: “Mi corazón se hizo una piñata de felicidad”