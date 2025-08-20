Gilberto Gil, un gigante de la música brasileña, llega a Buenos Aires como parte de su gira despedida

Gilberto Gil & Marisa Monte: "A Paz", grabado en vivo el 29 de marzo de 2025 en Farmasi Arena, Río de Janeiro

“El tiempo es simplemente el ahora”. Con esta declaración el artista brasileño de 83 años, una leyenda de la música popular de América latina, invita a su público a sumergirse en una experiencia única: revivir su historia musical en compañía de quienes lo han acompañado durante décadas. Esta perspectiva, que sitúa el presente como el eje de la existencia, define el espíritu de la gira Tempo Rei que lo traerá a Buenos Aires el viernes 31 de octubre.

La elección de “Tempo Rei” como nombre de la gira no es casual. En 1984, Gilberto Gil compuso esta canción como respuesta a “Oração ao Tempo” de Caetano Veloso. Mientras la obra de Veloso sugería la disolución tanto del tiempo como de su creador, la letra de Gil manifestaba un deseo de permanencia y transformación. Esta tensión entre lo efímero y lo duradero atraviesa la obra del bahiano y se convierte en el hilo conductor de su despedida de los escenarios internacionales. Para Gilberto Gil, el tiempo es rey, una entidad que gobierna la vida y la música, y que ahora se convierte en el centro de su última celebración artística.

Gilberto Gil regresa a Argentina con su gira de despedida 'Tempo Rei', celebrando su legado musical

La decisión de poner fin a las giras no surgió de manera abrupta. El propio Gil reconoce que venía reflexionando sobre este paso desde hace tiempo, motivado por la necesidad de reducir la intensidad de su agenda y de conectar con una dimensión más espiritual de la existencia. “Consideré muchos elementos antes de decidirme a realizar una gira final. Reflexioné sobre el mercado musical y las exigencias físicas de los grandes espectáculos. Quiero seguir haciendo música a otro ritmo, pero antes tendremos esta hermosa celebración junto al público y mi familia. Transformar las viejas formas de vivir”, explica el músico, quién recientemente recibió un duro golpe con la muerte de su hija Preta, cantante y actriz de 51 años.

La gira Tempo Rei se anuncia como una celebración del legado de Gil, cuya obra ha dejado una huella profunda en la cultura brasileña. Su trayectoria comenzó en los años 50, cuando el acordeón —inspirado por Luiz Gonzaga— marcó sus primeros pasos. Más tarde, la influencia de João Gilberto, la bossa nova y Dorival Caymmi enriqueció su paleta sonora, hasta que la guitarra se consolidó como el instrumento central de su carrera. A lo largo de las décadas, su discografía ha construido una unidad singular: canciones que retratan a Brasil, moldeadas por formas rítmicas y melódicas inconfundibles.

El artista brasileño se presentará el 31 de octubre en el Movistar Arena

El desafío de esta última gira reside en condensar ese patrimonio musical y vital sobre el escenario. No solo se celebrará al cantautor, sino también al tropicalista que fue encarcelado por la dictadura militar y luego exiliado en Londres, al ex Ministro de Cultura, al miembro de la Academia Brasileña de Letras, al Doctor Honoris Causa por el Berklee College of Music en Boston (Estados Unidos) y por la Universidad Estatal de Río de Janeiro (UERJ), y al patriarca de una familia musical.

El breve texto que conceptualizó el sentido y el título de la gira, deja en claro el espíritu del espectáculo “Tiempo, en el diccionario: duración relativa de las cosas que crea en el ser humano una idea de presente, pasado y futuro. Tiempo, para Newton: absoluto. Tiempo, para los yoruba: cíclico. El tiempo, para el cristianismo: lineal. El tiempo, para Einstein: relativo. El tiempo, para Machado de Assis: una tela invisible en la que se puede bordar cualquier cosa. El tiempo, para Gilberto Gil: Rey”.

[Fotos: C+G prensa]