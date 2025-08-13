Cultura

Tip de ortografía del día: lejano Oeste, escritura adecuada

Sobre el tema existen una serie de sustantivos que debemos conocer para usarlos de forma correcta

Por Armando Montes

El lejano Oeste tiene una
El lejano Oeste tiene una serie de términos muy peculiares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En un mundo regido por la inmediatez parecería que la ortografía ha dejado de tener importancia, sin embargo, el escribir textos con coherencia y sin erratas siempre traerá beneficios en todos los ámbitos.

En lo laboral, el escribir de forma correcta deja ver a los demás las habilidades y conocimientos que se poseen; además, ayuda a construir una imagen óptima a través de la cual puedes parecer más serio y confiable. El tener errores de ortografía y sintaxis pueden, por el contrario, dar un pensamiento negativo que te haría parecer descuidado o poco preparado.

Por otro lado, el tener la capacidad de hacer un texto bien escrito habla también de la personalidad, al mostrar interés por siempre construir un buen puente de comunicación con los interlocutores.

Aunque escribir bien no es una tarea sencilla, requiere de mucha práctica y de conocer las estructuras de la lengua, por lo que leer puede ser un gran apoyo para la riqueza del léxico.

En este sentido, la Real Academia Española (RAE) se ha convertido en la institución más relevante para la regularización lingüística, a través de la promulgación de normas para fomentar la unidad idiomática del mundo hispanohablante.

La Fundación del Español Urgente (Fundéu), una institución sin ánimo de lucro que tiene como objetivo el impulsar el buen uso del español en los medios de comunicación, se ha aliado con la RAE y emite en su página web y de manera constante diversas recomendaciones para que los ciudadanos puedan resolver sus dudas sobre cómo se escribe correctamente cierta palabra, cómo se usa una expresión o tips de temáticas varias.

Uso correcto de términos para lejano Oeste

Este tema o vemos a
Este tema o vemos a menudo en los medios de comunicación, pero no siempre nos detenemos a pensar en la ortografía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En las denominaciones lejano Oeste , salvaje Oeste o viejo Oeste , solo Oeste se escribe con mayúscula.

En los medios de comunicación pueden encontrarse frases como las siguientes: «Dorothy M. Johnson, la mujer que creó el Salvaje Oeste», «La miniserie que retrata el Viejo Oeste del 1857» u «Hoyo de Manzanares revive el Lejano Oeste».

Los sustantivos que designan los puntos cardinales, como oeste , se escriben generalmente con minúscula, como términos comunes: «Viajó en dirección oeste» o «El oeste de la región es más bonito». Sin embargo, cuando oeste se usa por antonomasia para aludir al territorio occidental hacia el que se expandió Estados Unidos en el siglo XIX, la mayúscula es apropiada .

En cambio, se escriben con minúscula los adjetivos que puedan modificarlo ; así, el diccionario académico recoge la construcción lejano Oeste , con minúscula en lejano . Esto mismo se aplica a otras denominaciones similares, como salvaje Oeste o viejo Oeste .

Así, en los ejemplos iniciales, lo recomendable habría sido escribir «Dorothy M. Johnson, la mujer que creó el salvaje Oeste», «La miniserie que retrata el viejo Oeste del 1857» y «Hoyo de Manzanares revive el lejano Oeste».

¿Qué es la RAE y cuál es su función?

La Real Academia Española (RAE), establecida en Madrid en 1713, es una institución primordial cuya misión es salvaguardar la unidad y el uso correcto del idioma español a medida que este evoluciona y se expande globalmente. Créditos: Podcast generado con IA

Fundada en Madrid en 1713 por iniciativa del octavo marqués de Villena, Juan Manuel Fernández Pacheco y Zúñiga, la RAE es la institución que busca preservar el buen uso y la unidad de una lengua en permanente evolución y expansión.

Sus más recientes estatutos (actualizados en 1993), establecen que la función principal de la Real Academia es “velar por que la lengua española, en su continua adaptación a las necesidades de los hablantes, no quiebre su esencial unidad”.

Este compromiso se ha plasmado en la denominada política lingüística panhispánica, compartida con las otras 22 corporaciones que forman parte de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), creada en México en 1951.

Actualmente, la institución está constituida por 46 académicos, entre ellos el director y los demás cargos de la Junta de Gobierno, elegidos para mandatos temporales.

Una de las críticas que se le han hecho a la RAE es su negativa a reconocer palabras o expresiones que han surgido entre las generaciones más jóvenes, sobre todo a raíz de la aparición de las redes sociales. Una de las polémicas más recientes es el reconocimiento del lenguaje inclusivo.

Sin embargo, en el 2020 optó por lanzar el Observatorio de Palabras, un repositorio digital que ofrece información sobre palabras o acepciones de palabras y expresiones que no aparecen en el Diccionario de la Lengua Española (DLE), pero que han generado dudas en cuanto a su uso, tales como neologismos, extranjerismos, tecnicismos, regionalismos, entre otros.

La información contenida en el Observatorio es provisional al no estar contemplada en las obras académicas, por lo que puede verse modificada y cambiar con el paso del tiempo, pero ello no implica que se acepte su uso.

