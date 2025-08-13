Cultura

Lluís Nacenta dialogará sobre arte e I.A. y creatividad en el CCEBA

El investigador español, junto a referentes argentinos, profundiza en los desafíos éticos y culturales que plantea la inteligencia artificial en la producción artística, abriendo nuevas perspectivas para el arte actual

Guardar
Lluís Nacenta, curador y matemático
Lluís Nacenta, curador y matemático español, presentará su investigación sobre inteligencia artificial en el CCEBA (Foto Pere Virgili)

El viernes 22 de agosto a las 15, el ciclo Desplazamientos, organizado en conjunto por el CCEBA, Fundación Williams, Oficina de Proyectos, Museo Moderno, Central Affair y La Escuelita, presentará un encuentro que propone una aproximación a la inteligencia artificial desde el arte contemporáneo.

El ciclo Desplazamientos, vigente desde septiembre de 2024, ofrece talleres, mesas de debate y encuentros destinados a consolidar una plataforma para el análisis de las prácticas curatoriales, con foco en metodologías experimentales dentro del campo artístico. Esta iniciativa convoca a especialistas nacionales e internacionales en curaduría para debatir sobre cómo las prácticas artísticas exploran el vínculo entre ciencia, tecnología, identidad y territorios.

El investigador español Lluís Nacenta, reconocido por su trayectoria como curador, matemático, músico y escritor, se reunirá junto con la curadora argentina Jimena Ferreiro, habitual participante de Desplazamientos, y la artista y directora del Centro de Arte y Ciencia de la UNSAM, Florencia Levy, en el conversatorio Cálculo de metáforas: Aproximaciones a la IA desde el arte y la palabra. El eje del encuentro será la investigación curatorial de Nacenta, titulada IA: Inteligencia Artificial, desarrollada en 2023 y 2024 en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB). La exposición explora aspectos históricos, creativos, éticos y legislativos del desarrollo en inteligencia artificial.

De acuerdo con la organización, el diálogo abordará cómo las herramientas algorítmicas permiten modelar no solo datos informativos o descriptivos, sino también formas metafóricas del lenguaje. Esta perspectiva permite pensar la IA como un recurso capaz de procesar elementos estilísticos, ejes contextuales y dimensiones culturales dentro de la producción artística. Esta actividad requiere de inscripción previa.

Además de la charla del viernes, Lluís Nacenta encabezará un seminario y clínica de obra el jueves 21 de agosto a las 17, en la sede del CCEBA (Paraná 1159), en el contexto del programa Medialab. El evento prevé dos módulos: en el primero, Nacenta compartirá experiencias con Emiliano Causa, coordinador de Medialab, a partir de su formación en matemática y música. En la segunda parte, debatirá con artistas de la región sobre proyectos que articulan arte y tecnología.

La agenda de actividades del curador en Argentina se completará con una charla a realizarse el día martes 19 de agosto a las 19h en el Auditorio del Centro Cultural de España en la provincia de Córdoba (CCEC) en la que desplegará los retos y oportunidades que plantea la IA en los diversos campos del artes. La participación es libre, para todo público con inscripción previa Aquí .

El miércoles 20 de agosto 17:30hs CCPE (Centro Cultural Parque de España en Rosario) , Nacenta expondrá sobre IA y Creación: Impacto en la experiencia estética y el mercado del arte. Impacto de la inteligencia artificial sobre el proceso creativo, sus efectos en la experiencia estética, el mercado cultural y la economía del arte.

La exposición de Nacenta explora
La exposición de Nacenta explora los aspectos históricos, creativos, éticos y legislativos de la inteligencia artificial

Agenda completa de Lluís Nacenta en la Argentina

  • Martes 19 de agosto a las 19, charla en la que desplegará los retos y oportunidades que plantea la IA en los diversos campos del arte. La participación es libre, para todo público con inscripción previa. Auditorio del Centro Cultural de España en la provincia de Córdoba (CCEC). Entre Ríos al 40, ciudad y provincia de Córdoba.
  • Miércoles 20 de agosto a las 17:30, exposición sobre IA y Creación: Impacto en la experiencia estética y el mercado del arte. Impacto de la inteligencia artificial sobre el proceso creativo, sus efectos en la experiencia estética, el mercado cultural y la economía del arte. CCPE (Centro Cultural Parque de España en Rosario). Sarmiento y el río Sarmiento (Rosario, provincia de Santa Fe). Actividad gratuita con aforo limitado. 
  • Jueves 21 de agosto a las 17, seminario y clínica de obra en el marco del programa Medialab. Entrada libre con aforo limitado. Ingreso por orden de llegada hasta agotar la capacidad del espacio. Programación completa en https://cceba.aecid.es/. CCEBA (Centro Cultural de España en Buenos Aires), Paraná 1159, C. A. B. A.
  • Viernes 22 de agosto a las 15, Lluís Nacenta en Desplazamientos, Cálculo de metáforas: Aproximaciones a la IA desde el arte y la palabra. Entrada libre y gratuita con inscripción previa aquí. La Escuelita, avenida Carlos Pellegrini 739, piso 7.º, C. A. B. A.

Nacido en Barcelona en 1976, Lluís Nacenta es licenciado en Matemáticas por la Universidad Politécnica de Cataluña y en Música por el Conservatorio del Liceo. Obtuvo un doctorado en Humanidades por la Universidad Pompeu Fabra. Su carrera abarca la docencia, el comisariado de exposiciones y la coordinación de programas académicos en distintas instituciones. Ha dirigido el centro Hangar y participa en el festival Sónar + D, además de haber comisariado muestras en la Fundación Antoni Tàpies y Arts Santa Mònica, entre otras.

Fotos: gentileza Prensa CCEBA.

Temas Relacionados

Ciclo DesplazamientosLluís NacentaInteligencia artificial

Últimas Noticias

“Buscando a Shakespeare”, la película de Gustavo Garzón, continúa en el Cine Gaumont con nuevo horario

El documental que combina investigación histórica y práctica teatral en torno al autor más influyente de la literatura universal, se proyecta del jueves 14 al miércoles 20 a las 18 hs.

“Buscando a Shakespeare”, la película

Humphrey Bogart y John Huston, la dupla dorada que dejó una huella en la historia del cine

El libro del crítico Nat Segaloff repasa la intensa colaboración entre el icónico actor y el visionario director, responsables de clásicos de Hollywood como “El halcón maltés” y La reina de África"

Humphrey Bogart y John Huston,

Manuel Crespo ganó el Premio Hebe Uhart de Novela

El escritor criado en Chacabuco fue distinguido entre más de 300 obras inéditas y recibirá tres millones de pesos, además de la publicación de su novela en la colección Nuevas Narrativas de Ediciones Bonaerenses

Manuel Crespo ganó el Premio

El XV Festival Latinoamericano de Poesía en el Centro reúne a grandes voces de la región

Cincuenta escritores de América Latina, junto con figuras argentinas, se darán cita del 19 al 22 de agosto en la Ciudad de Buenos Aires, en una edición que suma también propuestas escénicas adaptadas de textos emblemáticos

El XV Festival Latinoamericano de

Tip de ortografía del día: lejano Oeste, escritura adecuada

Sobre el tema existen una serie de sustantivos que debemos conocer para usarlos de forma correcta

Tip de ortografía del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Crónica del fin del calvario

Crónica del fin del calvario para Julieta Prandi: “Contardi tendrá que dar cuenta de la bestialidad que hizo”

Una familia tipo necesita ingresos de al menos $1.149.353 para no ser pobre

Los salarios se ajustaron 3% en junio, pero no todos los trabajadores le ganaron a la inflación

Se lanzó una ong que fomenta la cooperación entre Israel y Latinoamérica: Javier Milei donó un millón de dólares para su creación

Argentina pagará una millonaria indemnización al múltiple homicida “Concheto” Álvarez

INFOBAE AMÉRICA
Una ONG venezolana consideró como

Una ONG venezolana consideró como “grilletes invisibles” la excarcelación de Martha Grajales

Humphrey Bogart y John Huston, la dupla dorada que dejó una huella en la historia del cine

Rusia se prepara para probar un misil de crucero nuclear en vísperas de la cumbre Trump-Putin

El avance cósmico de la India: miles de millones de sueños y viajes a la Luna, Marte y Venus

Brasil lanzó un plan de ayuda para mitigar el impacto de los aranceles de Donald Trump

TELESHOW
La reacción de los famosos

La reacción de los famosos a la condena del exmarido de Julieta Prandi: mensajes de sororidad y esperanza

Mica Tinelli confirmó su separación de Licha López: “Nos venía pesando”

El festejo íntimo de cumpleaños de la hija de Vanina Escudero y Álvaro Navia que selló la reconciliación con Silvina

Así se enteró Julieta Prandi de la sentencia a Claudio Contardi: “¿Cómo que la acaban de leer?"

Los días de Oriana Sabatini entre Italia y Buenos Aires: la pasión por su trabajo, amigos y sus lecturas preferidas