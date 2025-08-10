Cultura

De Arizona a la Gran Manzana: la historia de la mujer que se propuso conocer todos los museos de Nueva York

Jane August se embarcó en una travesía de 136 visitas para documentar la diversidad cultural de la ciudad. Descubrió rincones insospechados, personajes apasionados y muchas cosas más

Por Katherine Roth

Guardar
Jane August frente a un
Jane August frente a un cuadro de John Singer Sargent en el Museo Metropolitano de Arte (MET) durante una de sus visitas (Crédito: Instagram @janeaugust)

Los museos de Nueva York estaban reabriendo tras la pandemia de COVID cuando Jane August lanzó un plan aparentemente sencillo: visitaría todos los museos de la ciudad y grabaría un breve video de cada uno. Calculó que le llevaría como máximo tres años.

Pero con 136 museos documentados desde 2021, aún le quedan unos 64, según sus cálculos. Y con la apertura de nuevos museos y algunos antiguos que han cambiado tan drásticamente que merecen una nueva visita, la joven de 26 años afirma que su objetivo realista es completar el proyecto antes de los 30.

“Al principio, comencé el proyecto para mí misma, para poder salir de casa con seguridad y volver a experimentar la cultura de la ciudad”, dijo August, quien creció en Arizona y lleva nueve años viviendo en Nueva York. Dijo que no le gustaban mucho los museos antes de empezar el proyecto y que solo había visitado unos siete por aquel entonces.

Pero cuando empezó, el plan evolucionó rápidamente.

“Decidí que TikTok sería una forma genial de documentar esto para que mis amigos pudieran seguir mi trayectoria y quizás descubrir algo nuevo", dijo August. Desde entonces, su audiencia ha crecido considerablemente, con unos 40.000 seguidores en todas las redes sociales.

Museos grandes y pequeños, Manhattan y más allá

Visitar sus museos ha despertado una nueva apreciación por la ciudad de Nueva York, dijo, así como por la gran variedad de lo que ofrece, particularmente para aquellos dispuestos a explorar museos más pequeños y aquellos en los distritos más allá de Manhattan.

Y sí, ella tiene favoritos.

“Me encanta Poster House. Es el primer museo de carteles del país, tiene una programación excelente y es gratis los viernes”, dice sobre este museo, poco conocido, ubicado en la calle 23 y la Sexta Avenida, que exhibe diseños gráficos y carteles publicitarios que abarcan desde el Art Nouveau hasta la propaganda política.

Entre sus favoritos se encuentran el Museo Tenement en el bajo Manhattan y el Museo de la Imagen en Movimiento en Queens, así como tres museos de Brooklyn: el Museo Brooklyn Seltzer, el Museo de Letreros de Nueva York y el Museo Red Hook Pinball. También tiene predilección por el Paley Center for Media NYC en el centro de Manhattan.

“Tienen archivos con todos los programas de televisión que puedas imaginar. Es increíble”, dijo sobre el Paley Center.

Las ofertas de Staten Island valen el viaje en ferry

En cuanto al distrito más pequeño de la ciudad, el viaje en ferry a Staten Island (gratis, con vistas de la Estatua de la Libertad en el camino) bien vale la pena para los visitantes del museo, dijo.

El distrito alberga el Centro de Arte Contemporáneo Newhouse, así como la Casa Alice Austen, una casa gótica victoriana clave para la historia LGBTQ+. Fue el hogar de una de las primeras y más prolíficas fotógrafas del país, famosa por documentar las comunidades inmigrantes de la ciudad.

“Uno no se imaginaría que Staten Island tuviera uno de los museos más gays de Nueva York, dedicado a un fotógrafo queer, pero lo tiene”, dijo August.

Staten Island también alberga el Museo de Arte Tibetano Jacques Marchais y el Jardín del Erudito Chino, que afirma ser uno de los dos únicos jardines chinos clásicos al aire libre auténticos en Estados Unidos.

“Es muy tranquilo y silencioso, y me encanta viajar en el ferry”, dijo August.

Aprovechando los días libres y las horas lentas

Si bien los museos pueden ser costosos, dijo que hace buen uso de los pases para museos en su biblioteca local, y que muchos museos tienen días u horarios en que son gratuitos.

Y como sus “trabajos diurnos” tienden a ser de noche (trabaja en diferentes lugares en venta de entradas y producción, y también trabaja como camarera), puede visitar museos en medio de los días de semana, cuando suele haber menos gente.

August recientemente obtuvo su licencia de guía turística en la ciudad de Nueva York y dice que esto le ha dado una renovada apreciación tanto de la ciudad como de sus visitantes.

También ha visto cómo se afianzan algunas tendencias, como el aumento de la programación de museos dirigida a un público más joven y la tendencia a alejarse de las exposiciones cronológicas, que, según ella, hacen que las visitas recurrentes sean menos atractivas.

“Muchos de nosotros ansiamos un tercer espacio”, dijo, refiriéndose a un lugar distinto del hogar y el trabajo donde la gente pueda relajarse o socializar. “Muchos ansiamos volver, sobre todo cuando es gratis”.

Si bien los grandes museos como el Museo Metropolitano de Arte y el Museo de Arte Moderno pueden estar abarrotados, August dice que Nueva York no enfrenta ni de cerca el nivel de hacinamiento de ciudades europeas como París.

Y en épocas y temporadas pico, como el verano, es bueno saber que hay muchos museos más pequeños para visitar.

Viendo toda la ciudad

“Creo que esto es especialmente importante para los museos menos conocidos que no suelen aparecer en la prensa ni en redes sociales”, dijo. “Hay algunos museos pequeños que reciben un gran aumento de asistencia y prensa después de publicar mis videos, así que es emocionante poder contribuir un poco a ese éxito”.

En cuanto a su motivación para continuar con el proyecto, dijo: «Todo se reduce a la gente. Puedo conectar con personas fascinantes y apasionadas que están haciendo que estos museos sean lo que son y con entusiastas que buscan algo divertido que hacer durante el fin de semana».

Para cualquiera que esté interesado en intentar algo así, dice que se necesita mucha resistencia.

“Prepárense para visitar rincones de la ciudad que nunca habían considerado, me refiero a los confines del Bronx y al centro de Staten Island”, dijo. “Pero si aceptan el reto, probablemente aprenderán mucho no solo sobre los museos y su contenido, sino también sobre las comunidades a las que sirven”.

Fuente: AP

Temas Relacionados

MuseosArteCulturaJane August

Últimas Noticias

“Magalhães”, la visión audaz de Lav Diaz con Gael García Bernal, llega al Festival de Toronto

La película, rodada entre Filipinas, Portugal y España, destaca por su crudeza y realismo al narrar la expedición del navegante portugués que encontró el pasaje entre océanos

“Magalhães”, la visión audaz de

Paul McCartney abre el baúl de los recuerdos para mostrar sus fotos inéditas de los Beatles

La galería Gagosian de Londres exhibirá una colección nunca antes vista de imágenes tomadas por Paul McCartney, mostrando la intimidad y el ascenso de Los Beatles en los años 60

Paul McCartney abre el baúl

Florencia Werchowsky regresa con ‘Ensayo del fin del mundo’ en el Centro Cultural Paco Urondo

La obra que se presenta como “una celebración del trabajo de bailar” tiene funciones programadas el viernes 29 y sábado 30 de agosto, los viernes 5 y 19, y los sábados 6, 13 y 20 de septiembre

Florencia Werchowsky regresa con ‘Ensayo

‘Ay Patria Mía!’, la obra que revive a Gardel, Maradona y la Virgen en un viaje teatral de nostalgia y pasión

La obra que se presenta los domingos en el Centro Cultural Thames, explora los fragmentos íntimos y colectivos que conforman la identidad nacional. Aquí su autor y director detalla esos fragmentos

‘Ay Patria Mía!’, la obra

El Museo de Arte Moderno reveló a los doce elegidos para su programa de residencia “Casa Alberto Heredia”

Artistas y curadores de distintas regiones del país fueron seleccionados para la segunda edición del programa que impulsa la investigación y producción artística en Buenos Aires

El Museo de Arte Moderno
ÚLTIMAS NOTICIAS
Con el dólar y la

Con el dólar y la inflación controlados, el Gobierno encara el proceso electoral con un escenario económico favorable

Clima de Negocios: Los planes de la empresa argentina que se quedó Mercedes Benz y la historia del CEO que pasó a ser dueño

Argentina y EEUU fijan una ronda negociaciones en Washington para cerrar el acuerdo de aranceles

Descubrieron una nueva especie de tarántula con órganos reproductores gigantes

“Hemos recibido nuevas denuncias”: estiman que hay más de 100 sitios ilegales de apuestas

INFOBAE AMÉRICA
Haití declaró el estado de

Haití declaró el estado de emergencia en tres departamentos del país ante el recrudecimiento de la violencia pandillera

EEUU alertó a sus ciudadanos sobre riesgos de inversión en Nicaragua tras la aprobación de una ley de “confiscación masiva” de terrenos

David Lammy y JD Vance analizaron los próximos pasos para la paz en Ucrania junto a altos cargos de Kiev

Miles de israelíes se volvieron a movilizar en Tel Aviv para pedir la liberación de los rehenes y el fin de la guerra en Gaza

El régimen de Irán amenazó con bloquear el corredor impulsado por EEUU en el marco del acuerdo de paz entre Azerbaiyán y Armenia

TELESHOW
Tras su separación de Peluca

Tras su separación de Peluca Brusca, Laurita Fernández explicó por qué no quiere casarse: “Soy pesimista”

Pampita celebró el cumpleaños de su hija Anita y se reencontró con Roberto García Moritán: todas las fotos de la fiesta

El abogado de Julieta Prandi explicó por qué esperan una condena de 50 años para Claudio Contardi: “Es incapaz de reinsertarse”

Susana Roccasalvo anunció que se convirtió en abuela: “Se llama Simón y estoy muy contenta”

La tristeza de Mica Viciconte en la despedida del padre de Fabián Cubero: “Luca siempre recordará a su abuelo”