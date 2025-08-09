Paul McCartney abre el baúl de los recuerdos para mostrar sus fotos inéditas de los Beatles

La exposición 'Rearview Mirror: Liverpool-London-Paris' abrirá en la galería Gagosian de Londres el 28 de agosto (Foto: Gagosian)

Un conjunto de fotografías inéditas de Los Beatles tomadas por Paul McCartney en los primeros años de la banda ha permanecido fuera del alcance del público durante más de seis décadas. Ahora, estas imágenes, que capturan la intimidad y el ascenso de la agrupación en los inicios de los años 60, serán exhibidas en la galería Gagosian de Londres, a partir del jueves 28 de agosto.

La exposición reunirá más de 250 fotografías tomadas por McCartney entre 1963 y 1964, un periodo en el que Los Beatles pasaron de ser una banda local de Liverpool a convertirse en un fenómeno global. Muchas de estas imágenes permanecieron almacenadas en el archivo personal del músico y no habían sido vistas ni siquiera por sus compañeros de banda. El propio McCartney expresó su sorpresa al redescubrirlas: “Me quedé asombrado al ver lo que había capturado en esos días”, afirmó el exbajista, compositor y cantante de la banda.

La exposición estará disponible hasta el 1 de diciembre de 2025 en Londres (Foto: Frank Augstein/AP)

La selección incluye 18 fotografías tomadas por el cantautor a finales de 1963, tras el lanzamiento del primer álbum de Los Beatles, y a principios de 1964, mientras viajaban a Estados Unidos. Estas instantáneas ofrecen una perspectiva inédita sobre la dinámica interna del grupo y el ambiente que rodeaba a Los Beatles en una etapa crucial de su carrera. La curaduría de la muestra ha buscado resaltar tanto la calidad artística de las imágenes como su valor documental, al situarlas en el contexto de la explosión cultural que supuso la “Beatlemanía”.

Entre los aspectos más destacados de la exposición se encuentran fotografías tomadas durante la primera visita de los Beatles a Estados Unidos, así como imágenes de conciertos en el Reino Unido y escenas familiares en habitaciones de hotel. La galería ha subrayado la importancia de estas piezas para comprender el impacto social y mediático que acompañó al grupo en su ascenso. “Estas fotos muestran a los Beatles antes de que el mundo los cambiara para siempre”, señaló uno de los responsables de la muestra titulada Rearview Mirror: Liverpool-London-Paris, que abrirá al público el 28 de agosto de 2025 y permanecerá disponible hasta el 1 de diciembre del mismo año.