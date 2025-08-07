Cultura

Las huellas de crecer en la Cuba comunista

Inspirada en vivencias compartidas por miles de cubanos, Ivonne Lamazares muestra con ternura y humor cómo las circunstancias políticas y los secretos familiares repercuten en la vida de sus protagonistas

Por Anita Snow

Tilting house (La casa inclinada),
Tilting house (La casa inclinada), de Ivonne Lamazares.

Yuri es una huérfana de 16 años que vive modestamente con su tía religiosa en una gran casa antigua en la Cuba comunista, en los años posteriores a la caída del Muro de Berlín.

Los padres de Yuri le pusieron ese nombre en honor al cosmonauta soviético Yuri Gagarin, con la esperanza de que algún día se convirtiera en una famosa astronauta. Ahora, Yuri tiene la vaga esperanza de ser aceptada en la escuela Lenin, la prestigiosa preparatoria de Cuba.

La tranquila vida de Yuri y su tía Ruth da un vuelco repentino cuando una visitante inesperada que viene de «la Yuma» —argot para referirse a Estados Unidos— aparece en su casa de La Habana con una cámara colgada al cuello y anunciando que es de la familia.

Ruth le cuenta más tarde a Yuri que Mariela, de 34 años, es su hija y que, cuando Mariela era un bebé, la envió a vivir con una familia en Estados Unidos a través de la Operación Peter Pan, un programa del Gobierno estadounidense en el que miles de niños no acompañados fueron enviados desde Cuba a Miami a principios de la década de 1960.

La Habana. Escenario de la
La Habana. Escenario de la novela de Lamazares. (EFE/ Ernesto Mastrascusa)

The Tilting House (La casa inclinada) de la escritora Ivonne Lamazares, afincada en Miami, es una novela conmovedora y a veces divertida sobre el paso a la madurez, ambientada en un país que pocos han tenido la oportunidad de visitar, a pesar de su proximidad a Estados Unidos.

También es un estudio de los secretos familiares ocultos, la herida sin cicatrizar de la pérdida de una madre y la búsqueda de un hogar.

Lamazares, que nació en La Habana, conoce bien su tierra natal, y su libro está repleto de descripciones y detalles históricos que solo alguien con conocimiento de primera mano podría proporcionar. La autora se marchó de Cuba a Estados Unidos en 1989, durante un periodo de escasez y privaciones conocido como «el período especial en tiempo de paz». Su primera novela, The Sugar Island, también ambientada en Cuba, fue traducida a siete idiomas.

La escritora cubana Ivonne Lamazares.
La escritora cubana Ivonne Lamazares. (ivonnelamazares.com)

En The Tilting House, Yuri se ve rápidamente arrastrada al caótico mundo de Mariela y a sus absurdos proyectos artísticos, entre los que se incluye un funeral tragicómico para el perro muerto de Ruth, Lucho, en un parque público utilizando fuegos artificiales caseros altamente ilegales. Ruth, a quien el Gobierno ya considera sospechosa por ser miembro del pequeño grupo de los Testigos de Jehová, es detenida y enviada a la cárcel por cargos inexplicables.

Más tarde, Mariela le cuenta a Yuri que no son primas, sino hermanas, y que su madre, ahora fallecida, la dio a luz cuando era adolescente. Mariela insiste en que su tía Ruth la “secuestró” y la envió a vivir a Estados Unidos, donde se crió en una granja de Nebraska.

Siguen más proyectos descabellados, y la casa inclinada de la familia finalmente se derrumba después de que los vecinos y conocidos poco a poco vayan desmontando el edificio para reutilizar muchos de los materiales de la estructura.

Más tarde, Yuri emigra a Estados Unidos, donde estudia y comienza una carrera que le permite volver a visitar la isla. En ese viaje, su pasado se aclara y alcanza algo parecido al cierre y al perdón.

Quién es Ivonne Lamazares

◆ Nacida en La Habana en 1962, Ivonne Lamazares emigró a Miami a los trece años, en plena ola migratoria del éxodo cubano.

◆ Su escritura refleja esa doble pertenencia: el desarraigo, la memoria del país que dejó atrás y la tensión de reconstruir una vida al otro lado del mar.

◆ En 2000 publicó su primera novela, The Sugar Island, una historia de iniciación ambientada en Cuba, que fue traducida a varios idiomas y recibió elogios de la crítica.

◆ Su nuevo libro, The Tilting House, se sitúa en la crisis económica de los años noventa en Cuba y narra el reencuentro entre dos hermanas separadas por el exilio.

◆ También ha publicado cuentos y ensayos en revistas como The Southern Review, Latina Magazine y Michigan Quarterly Review.

◆ Su obra indaga en los silencios familiares, el trauma migratorio y la compleja construcción de la identidad cubanoamericana.

(Fuente: AP)

