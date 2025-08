Bob Dylan, protagonista de una exposición sobre su impacto social en Nueva York

La exposición en la Universidad de Nueva York explora la influencia de Bob Dylan en los movimientos sociales de los años sesenta

Una exposición en las Galerías Gallatin de la Universidad de Nueva York revisa el período en que Bob Dylan se vinculó de modo decisivo con los movimientos políticos y sociales de Estados Unidos. How Many Roads: Bob Dylan and His Changing Times, 1961–1964, que inaugurará este agosto, pone el foco en los primeros años de la carrera del músico, cuando su música se convirtió en una voz para las demandas de derechos civiles y de lucha contra la desigualdad.

Organizada a partir de archivos del Centro Bob Dylan de Tulsa, la muestra propone un recorrido por materiales inéditos, documentales y objetos vinculados a ese tiempo. Entre los elementos destacados aparecen imágenes poco vistas de la campaña de registro de votantes de 1963 en Greenwood, Mississippi, además de fotografías de la Marcha sobre Washington, ocasión en la que Dylan y Joan Baez compartieron escenario. El Festival Folclórico de Newport de 1963 también está presente con registros de la primera participación del artista.

Joan Baez y Bob Dylan actúan en el Festival de Jazz de Newport, Rhode Island

La exposición reúne además documentos, volantes y publicaciones ligadas al movimiento de protesta y a la escena folk de la época. Entre los músicos mencionados figuran Joan Baez, Pete Seeger, Theodore Bikel y Len Chandler, todos ellos compañeros de ruta en los inicios de Dylan en el circuito de Greenwich Village. El curador, Mark Davidson, sostiene que la música del compositor constituye una vía para observar la transformación social y política del país durante los años sesenta.

Las canciones de Dylan de ese período registraron acontecimientos claves: desde campañas de desegregación hasta protestas estudiantiles y marchas por derechos civiles. Obras como “Paths of Victory” acompañaron a manifestantes, mientras que piezas como “A Hard Rain’s Gonna Fall” y “Masters of War” reflejaron preocupaciones por la amenaza nuclear y el negocio de la guerra.

Folleto del Ayuntamiento, 1963

Algunos temas abordaron episodios concretos de violencia racial, como los asesinatos de Emmett Till, Hattie Carroll y Medgar Evers. Otras composiciones, como “Blowin’ in the Wind” y “The Times They Are A-Changin’”, alcanzaron un sentido más universal.

El recorrido propuesto por la Universidad de Nueva York se complementa con una caminata guiada prevista para el 20 de septiembre, que recorrerá puntos emblemáticos para la historia de Dylan en la ciudad, como Great Jones Street, Washington Square Park y el Chelsea Hotel, para concluir en el célebre Bitter End.

Folleto del Carnegie Hall, 1961

La etapa del músico en los años sesenta volvió recientemente a la actualidad con la película A Complete Unknown (2024), con Timothée Chalamet en el papel de Dylan, que explora su llegada a Nueva York y su rol central en el movimiento folk.

La exhibición How Many Roads: Bob Dylan and His Changing Times, 1961–1964 puede verse en las Gallatin Galleries de la Universidad de Nueva York, desde el 25 de agosto al 15 de octubre.

Fotos: AP, Archivo; Cortesía de American Song Archives y Halcyon Gallery Londres.