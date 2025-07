Murió Fanny Howe, la poeta del “alma fresca” (Foto: Grosby)

“Si pudiera decir que me asignaron algo al nacer, sería mantener el alma fresca y limpia, y no dejar que nada la deprima. Y ese es el espíritu de la infancia, por lo general”. Así definía Fanny Howe su misión vital en una entrevista reciente con The Paris Review, una declaración que resume la tensión entre la melancolía y el asombro que atraviesa su obra. La poeta, narradora y ensayista estadounidense, cuya escritura exploró los recovecos de su biografía y las contradicciones de su linaje, falleció el martes en Lincoln, Massachusetts, a los 84 años.

Su hija, la escritora Danzy Senna, confirmó que la causa fue una complicación derivada de una cirugía previa. Fanny Howe deja una producción literaria que abarca más de dos docenas de poemarios, cerca de veinte novelas, memorias, ensayos y libros infantiles. En 2014, su colección Second Childhood fue finalista del Premio Nacional del Libro, y su poemario Selected Poems (2000) recibió el Premio de Poesía Lenore Marshall de la Academia de Poetas Estadounidenses.

Su obra, reconocida por la Fundación de Poesía y otras instituciones, se caracteriza por un verso discursivo que esconde aristas y resoluciones sombrías, modelado por una vida de contrastes: descendiente de los brahmanes de Boston, activista por los derechos civiles y madre de hijos birraciales. La infancia y el legado familiar marcaron profundamente la trayectoria de Howe. Nació en Buffalo el 15 de octubre de 1940. Su padre, Mark De Wolfe Howe, fue profesor de la Facultad de Derecho de Harvard, historiador y defensor de los derechos civiles, además de descendiente de Josiah Quincy III (1772-1864), alcalde de Boston, congresista y presidente de Harvard. Su madre, Mary Manning, dramaturga, actriz y novelista irlandesa, fundó el Teatro de los Poetas en Cambridge, Massachusetts, y fue amiga de Samuel Beckett.

La “Diosa de los barrios bajos del Bowery”, como la llamaban en los años sesenta, falleció a los 84 años en Lincoln, Massachusetts, Estados Unidos

Durante la Segunda Guerra Mundial, mientras su padre servía como coronel, su madre llevó a Fanny y a su hermana mayor, Susan Howe —también poeta—, a Cambridge. La educación de Howe incluyó la Escuela Buckingham Browne & Nichols y la Escuela Beaver Country Day en Chestnut Hill. En su último año de secundaria, su padre la envió a París, donde conoció a Beckett. A los 17 años ingresó en la Universidad de Stanford para estudiar literatura e historia rusas, y asistió a clases con el crítico Malcolm Cowley. Su paso por Stanford fue intermitente: la abandonó tres veces y fue expulsada del Ayuntamiento de San Francisco durante una audiencia del Comité de Actividades Antiamericanas de la Cámara de Representantes. También estuvo casada brevemente con un microbiólogo de Berkeley.

La vida adulta de Howe estuvo marcada por la rebeldía y la búsqueda de sentido. Un periódico del Bowery la nombró “Diosa de los barrios bajos del Bowery” en los años sesenta, época que ella misma describió como “realmente horrible, fea y triste” en The Paris Review. Se unió al Congreso de Igualdad Racial y contrajo matrimonio con el escritor negro Carl Senna, de Montgomery, Alabama, quien más tarde fue editor de Beacon Press en Boston. Su matrimonio, que duró siete años y terminó en divorcio, la distanció de su entorno de origen y la situó en un contexto menos rígido y más precario. “Pasé los siete años de nuestro tumultuoso matrimonio en una relación distorsionada con muchos viejos amigos y familiares”, escribió en la introducción de su colección de ensayos El vestido de novia: meditaciones sobre la palabra y la vida (2003). Añadió: “Ninguno de ellos fue grosero ni abiertamente racista. Pero los medios de comunicación y los alrededores de Boston estaban tan cargados de esas mismas posibilidades que cualquier intercambio personal sobre la vida familiar tendría un valor simbólico”.

La maternidad en solitario acentuó las dificultades. A finales de los años setenta, Howe criaba a sus tres hijos con trabajos ocasionales de enseñanza a tiempo parcial. “Recuerdo caminar por Centre Street llorando porque tenía que ir a la oficina de asistencia social para empezar a recibir los cheques, y me di cuenta de que no me alcanzaría para vivir”, relató a The Paris Review. En El vestido de novia reconoció: “Aprendí a saltarme las reglas, a evadirme, a ser deshonesta”. Su hija, Danzy Senna, describió ese periodo como “bohemio y peripatético”, con una madre que “vivía en otro estado de ser, garabateando constantemente cosas en servilletas”.

Howe acababa de concluir un libro de poemas: se publicará el próximo año

La escritura fue el hilo conductor de su vida. Su primer poemario, Eggs, apareció en 1970 bajo el sello Houghton Mifflin; en 1990 ya había publicado otros nueve, además de ocho novelas, entre ellas Holy Smoke (1979) y In the Middle of Nowhere (1984), ambas editadas por University of Alabama Press. También incursionó en la novela pulp bajo seudónimo, con dos títulos sobre enfermeras. Entre sus poemarios más recientes figuran Manimal Woe (2021), Love and I (2019), The Needle’s Eye (2016), Come and See (2011), On the Ground (2004) y Gone (2003).

La crítica literaria reconoció la singularidad de su voz. El poeta Dan Chiasson escribió en The New Yorker que “la base de la poesía de Howe es la observación, como desde la ventana de un tren”. Howe ejerció la docencia en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), la Universidad Tufts, la Universidad de Massachusetts y, desde 1989 hasta su jubilación en 2000, en la Universidad de California, San Diego. Al morir, le sobrevivieron sus hijos Lucien y Maceo, sus hermanas Susan Howe y Helen Howe Braider —pintora—, y seis nietos. Según su hija, acababa de concluir un nuevo libro de poemas que se publicará el próximo año.