Han Kang debuta en la literatura infantil con la historia de dos hadas rebeldes

La escritora surcoreana Han Kang, ganadora del Premio Nobel de Literatura 2024, publica su primera obra infantil: un libro ilustrado Hada del trueno, hada del relámpago. El libro, ilustrado por Jin Tae-Ram, es una fábula, recomendada a partir de los 3 años, donde dos pequeñas hadas invitan a soltar los miedos, explorar el mundo y disfrutar la vida sin preocuparse por las tormentas.

“En agosto de 2000, un día en que llovía mucho, me convertí en madre y, como me interesaban mucho los libros infantiles, escribí esta historia”. Así presentó Han Kang esta obra, y agregó: “¡No me gustan los vestidos largos que se enredan en los tobillos! Las dos pequeñas hadas, que no soportan las cosas incómodas ni aburridas, emprenden un alegre viaje por el mundo".

Han Kang se inspiró en su maternidad y en su interés por la literatura infantil para crear esta fábula

La obra, escrita por Han Kang e ilustrada por Jin Tae-Ram, narra la historia de dos hadas que tejen nubes de lluvia con sus compañeras. El trabajo diario les resulta tedioso, sus trajes largos se enredan con sus tobillos y sus pesadas trenzas les impiden mantener las cabezas erguidas. “Sin sus alas, no podían quedarse quietas ni un momento, ya que sus pies se hundían en las nubes”, aporta la escritora coreana.

Frustradas e incapaces de aguantar más, deciden desnudarse y correr libres por las nubes y descubrir qué se esconde en el mundo de abajo.

Han Kang (Gwangju, Corea del Sur, 1970) es autora de las novelas La vegetariana, La clase de griego, Actos Humanos, Blanco e Imposible decir adiós y del poemario Guardé el anochecer en el cajón. Jin Tae-Ram (Seúl, 1973) es dibujante y, basándose en la pintura tradicional asiática, ha ilustrado libros para niños como Un deseo en el corazón o Las gachas de frijoles rojos de la abuela.

