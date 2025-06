La biografía “prohibida” de Almodóvar, entre la memoria personal y el homenaje colectivo

Pedro Almodóvar prohíbe biografías póstumas, pero aceptó un homenaje en vida de Los Javis

Pedro Almodóvar lo dice claro en Pedro x Javis: ha prohibido a sus familiares que autoricen una biografía o biopic cuando él ya no esté. Sin embargo, sí ha abierto la puerta al homenaje en vida que han rodado los creadores de La mesías con sus actrices y sus inconfundibles músicas.

Las primeras imágenes de esta producción de tres capítulos que estrena Movistar Plus+ dejan ver ya la admiración que Javier Ambrossi y Javier Calvo tienen por el cineasta manchego. Incluso en los primeros instantes, uno parece introducirse en un film construido con los códigos visuales y gráficos de Almodóvar.

Todo gira en torno a un set de rodaje, con sus pasillos, camerinos y su plató, que se irá transformando en escenario de la conversación íntima que mantendrán varios días Los Javis con el que consideran “el mejor director de España”.

Por eso, y porque -como ellos dicen- no había un documental en profundidad que homenajeara “lo suficiente a esta leyenda viva” del séptimo arte, han querido hacer esta producción, que en un principio aspiraban a que fuera de lo más ambiciosa: 23 capítulos, uno por cada una de sus películas, según comentaron entre risas en la presentación a la prensa.

En esa charla cómplice con Almodóvar, el director reflexiona sobre las amigas y las madres, sobre su hermano y la productora El Deseo, sobre la movida madrileña, ese momento en el que el país “se estaba liberando de una forma muy explosiva” -comenta el director-, de la religión, de la muerte y del cine.

Entre los tres van tejiendo recuerdos, y en ellos aparecen sus tiempos de rodar en super- 8, su primer largometraje Pepi Luci Bom y otras chicas del montón, y escenas de películas como Mujeres al borde un ataque de nervios, Átame, La flor de mi secreto, ¿Qué he hecho y yo para merecer esto?, Todo sobre mi madre, Matador, La ley del deseo, Tacones lejanos, Volver o Madres paralelas.

El documental recorre la carrera de Almodóvar junto a actrices icónicas y músicos reconocidos

Son películas en las que están ellas, una lista de actrices que han marcado su sello de identidad, desde Penélope Cruz, a Rossy de Palma, Bibiana Fernández, Loles León, Julieta Serrano, Carmen Machi, Lola Dueñas o Leonor Watling.

Todas ellas parecen regresar mentalmente a los tiempos de rodaje con frases míticas de sus guiones: “Es que no estoy curada, pero lo finjo”; “lléveme a la clínica López Ibor, que es donde vivo”; “en peores garitas he hecho yo guardia”; “los más raros siempre me tocan a mí y no se por qué, pero como yo me entrego” o “lo siento señorito, pero yo soy Testiga de Jehová y mi religión me prohíbe mentir”.

En Pedro x Javis se escuchan las voces de Amaia, Nathy Peluso, Guitarricadelafuente, Luz Casal, Albert Pla, Raül Refree y Antonio Banderas interpretar canciones icónicas, como “Puro teatro”, “Cucurrucucu Paloma”, “Piensa en mí” o “Volver”.

Son interpretaciones que para las actrices actúan como llave para volver a entrar en los escenarios donde rodaron. Penélope Cruz, para quien Pedro es “mucho más que un director”, no puede reprimir la emoción al escuchar cantar la versión de Amaia de “Volver”: “Qué magia. Me acabó de meter un viaje”.

Y hay un recuerdo para Chus Lampreave, para quien Almodóvar escribía palabras que decía su madre; Marisa Paredes, a cuya muerte no se hace a la idea, o Verónica Forqué, quien tenía una inocencia y picardía única y cuyo final ninguno esperaba. Fue víctima, en su opinión, del “sensacionalismo de la telerrealidad”.

La excepcionalidad de Almodóvar la corroboran dos figuras claves, el compositor de sus bandas sonoras, Alberto Iglesias, y el director de fotografía José Luis Alcaine.

Varias actrices reviven momentos clave de las películas de Almodóvar

Él, que nunca pensaba que iba a estar hablando con Los Javis de esta gran cantidad de películas, asegura que la posteridad le da igual.

Pero, eso sí, ha prohibido a su hermano y sobrinos que den permiso para una biografía, según comenta a Los Javis. Y estos están convencidos de que su gran película está por llegar.

