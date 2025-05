Polémica por un museo que colocó una bandera en el suelo con la frase “caminen sobre mí”

La obra de la artista maorí Diane Prince en la Galería de Arte Suter en Nelson, Nueva Zelanda (Foto: Catherine Hubbard/Nelson Mail/STUFF via AP)

Una bandera de Nueva Zelanda impresa con la frase “por favor, caminen sobre mí” y colocada en el suelo de una galería de arte ha sido retirada una vez más tras la indignación pública, 30 años después de que las protestas obligaran a retirar la misma obra de arte. La Galería de Arte Suter, en la ciudad de Nelson, anunció el jueves que retiró la obra de la artista maorí Diane Prince debido a la creciente tensión y a los temores por la seguridad. El episodio reflejó la retirada de la obra por parte de una galería de Auckland en medio de la reacción pública y las quejas a las fuerzas del orden en 1995.

Esta vez, la bandera debía permanecer en exhibición durante cinco meses. En cambio, duró solo 19 días, reavivando los debates de larga data en Nueva Zelanda sobre la expresión artística, los símbolos nacionales y la historia colonial del país. La policía declaró a The Associated Press el viernes que los agentes estaban investigando “varias” quejas sobre la exposición.

¿Qué es la obra de arte?

La pieza, titulada Bandeando el Futuro, es una bandera neozelandesa de tela expuesta en el suelo con la frase “Por favor, camine sobre mí” escrita con plantilla. La bandera presenta la Union Jack británica y estrellas rojas sobre un fondo azul.

La obra formaba parte de la exposición Diane Prince: Artista Activista y su objetivo era provocar una reflexión sobre la experiencia maorí desde la colonización de Nueva Zelanda por Gran Bretaña en el siglo XIX. Prince creó la pieza en 1995 en respuesta a una política gubernamental que limitaba la compensación a las tribus maoríes por el robo histórico de tierras. “No tengo ningún apego a la bandera de Nueva Zelanda“, declaró Prince a Radio New Zealand en 2024. “No me considero neozelandés. Me considero maorí”.

No fue posible contactar con Prince inmediatamente el viernes para obtener comentarios. La confrontación de Nueva Zelanda con su pasado colonial se ha acelerado en las últimas décadas. Sin embargo, los sucesivos gobiernos han mostrado poca disposición a romper los vínculos constitucionales que aún mantiene con Gran Bretaña o a cambiar el diseño de la bandera por uno que no incluya la Union Jack.

¿Por qué la obra causó sensación?

Nueva Zelanda se encuentra entre los países donde profanar la bandera nacional se considera tabú y está prohibido por ley. Dañar una bandera en público con la intención de deshonrarla se castiga con una multa de hasta 5000 dólares neozelandeses (2984 dólares), pero los procesos judiciales son excepcionalmente escasos. Al igual que en Estados Unidos y otros lugares, la bandera del país es para algunos sinónimo de servicio militar. Pero para otros, en particular para algunos maoríes, es un recordatorio del despojo de tierras y la pérdida de cultura e identidad.

Las protestas contra la obra de arte en la ciudad de Nelson, de 55.000 habitantes, incluyeron vídeos publicados en redes sociales por una mujer local, Ruth Tipu, cuyo abuelo sirvió en el Batallón Maorí del ejército durante la Segunda Guerra Mundial. En un vídeo, se la ve levantando la bandera del suelo y cubriéndola con ella otra obra de arte, una acción que Tipu afirmó repetir a diario.

Un grupo de veteranos también denunció la obra como “vergonzosa” y “ofensiva”. El concejal Tim Skinner se declaró “horrorizado” por la inclusión de la obra. Pero otros la celebraron. El vicealcalde de Nelson, Rohan O’Neill-Stevens, publicó en redes sociales “una firme defensa de la expresión artística y del derecho de todos a ser desafiados y confrontados por el arte”.

¿Por qué la galería la retiró?

Quizás se esperaba que la obra provocara controversia y, en la inauguración de la exposición, la Galería Suter defendió su inclusión. Sin embargo, un comunicado publicado en su página de Facebook el jueves por la noche afirmaba que una “fuerte escalada en el tono y la naturaleza del discurso, que trascendía con creces los límites de un debate respetuoso”, había provocado la retirada de la bandera.

“Esto no debe interpretarse como un juicio sobre la obra ni sobre la intención del artista”, afirmaba el comunicado. La galería no detalló incidentes específicos preocupantes y un portavoz de la galería no respondió a una solicitud de entrevista el viernes.

La Policía de Nueva Zelanda declaró el viernes que, si bien los agentes estaban investigando las quejas, no fueron llamados a declarar ante ningún disturbio en la exposición. Prince declaró, cuando reactivó la obra en 2024, que las amenazas de procesamiento por parte de las fuerzas del orden habían provocado su retirada de la galería de Auckland en 1995. La galería Nelson no sugirió en su comunicado que la intervención policial hubiera influido en la decisión del jueves.

