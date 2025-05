La rivalidad entre Bruce Springsteen y Donald Trump se intensifica con una guerra de palabras

Bruce Springsteen y Donald Trump, dos famosos personajes de Estados Unidos y conocidos a escala global, se enfrentan en una guerra de declaraciones (Foto: EFE/ Archivo)

Bruce Springsteen y Donald Trump tienen algunas similitudes: ambos son hombres de más de 70 años con hogares en Nueva Jersey y grandes seguidores entre hombres blancos estadounidenses de mediana edad y mayores. En sus respectivos ámbitos, ambos, de muy diferentes maneras, son “el jefe”.

Ahí terminan las similitudes.

La estrella de rock se posicionó la semana pasada como uno de los críticos culturales más destacados de Trump con un fuerte discurso desde un escenario en el Reino Unido. Durante el inicio de su gira en Manchester, Inglaterra, Springsteen dijo a su audiencia el jueves pasado: “La América que amo, la América sobre la que he escrito y que ha sido un faro de esperanza y libertad durante 250 años, está actualmente en manos de una administración corrupta, incompetente y traidora”. Y agregó: “Esta noche pedimos a todos los que creen en la democracia y en lo mejor de nuestro experimento estadounidense que se unan a nosotros, eleven sus voces contra el autoritarismo y dejen que la libertad resuene”.

Bruce Springsteen se presentó en la campaña en apoyo a la candidata presidencial demócrata Kamala Harris, en 2024 (Foto: archivo AP/Matt Rourke)

Fiel a su estilo, Trump contraatacó con fuerza: llamó a Springsteen un “rockero como una ciruela pasa seca” y, para añadir más leña al fuego, incluyó a Beyoncé en la disputa. El lunes, el presidente redobló la apuesta e insinuó que tanto Springsteen como Beyoncé deberían ser investigados para determinar si sus apariciones en apoyo a su oponente demócrata, Kamala Harris, el año pasado, constituyeron una donación electoral ilegal.

Donald Trump vs. Bruce Springsteen

Springsteen continuó criticando al “presidente inepto y un gobierno deshonesto” que, según él, “no tienen ninguna preocupación ni idea de lo que significa ser profundamente estadounidense”. La mañana siguiente, Trump calificó a Springsteen de “altamente sobrevalorado”. “Nunca me gustó, nunca me gustó su música ni su política radical de izquierda, y, lo más importante, no es un tipo talentoso; simplemente un payaso molesto y presuntuoso”, escribió en redes sociales. “Este rockero como una ciruela pasa seca (su piel está atrofiada) debería CERRAR LA BOCA hasta que regrese al país”, añadió.

La noche siguiente, también en Manchester, Springsteen reiteró sus críticas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fotografiado luego de una reunión de la Conferencia Republicana de la Cámara de Representantes en el Capitolio, en Washington DC (Foto: REUTERS/Ken Cedeno)

“No es ninguna sorpresa cuáles son las inclinaciones políticas de Springsteen y lo han sido durante muchas décadas”, dijo el veterano escritor musical Alan Light, autor del próximo libro Don’t Stop: Why We (Still) Love Fleetwood Mac’s Rumours. “Es alguien que ha sido franco en su música y en sus acciones”. Las declaraciones de “El Jefe” esta semana mostraron que no tiene miedo de expresarse “en un momento en que tanta gente e instituciones simplemente están cediendo”, señaló Light.

No es la primera vez que Springsteen se pronuncia en contra de Trump o de un presidente republicano. Cuando el expresidente Ronald Reagan mencionó el “mensaje de esperanza” de Springsteen durante un evento de campaña en la cima de la popularidad de la canción “Born in the USA” en 1984, el músico se preguntó si Reagan realmente había escuchado su música y sus referencias a los marginados por la economía de los años 80. También ha tenido una relación ocasionalmente tensa con el exgobernador republicano de Nueva Jersey y excandidato presidencial Chris Christie, quien es fanático de su música.

Beyonce, derecha, y la candidata presidencial demócrata Kamala Harris, izquierda, se abrazan en el escenario durante un mitin de campaña el viernes 25 de octubre de 2024, en Houston. (Foto: AP/Annie Mulligan)

Springsteen ha hecho campaña a favor de los oponentes de Trump, incluido Kamala Harris el año pasado. En 2020, declaró que “una buena parte de nuestro admirable país, a mi parecer, ha sido completamente hipnotizado, lavado de cerebro por un estafador de Queens”. Sabía que esa referencia a los barrios periféricos aún heriría a un hombre que construyó su propia torre en Manhattan y ascendió a la presidencia. Trump suele alojarse en su club de golf en Bedminster, Nueva Jersey. Springsteen creció en Nueva Jersey —como probablemente has escuchado— y actualmente vive en Colts Neck, Nueva Jersey.

Trump no duda en atacar a las figuras más grandes de la música que lo critican, como Beyoncé y Taylor Swift. Sin embargo, el riesgo político puede ser menor: sus audiencias, más jóvenes y mayoritariamente femeninas, probablemente coinciden menos con la base central de seguidores de Trump.

Durante su carrera, Springsteen ha desafiado políticamente a su audiencia más allá de sus respaldos presidenciales. Su álbum de 1995 The Ghost of Tom Joad documentó de forma directa las vidas de inmigrantes que luchan por sobrevivir —mexicanos y vietnamitas, entre ellos. Su canción de 2001 “American Skin (41 Shots)”, que criticó el tiroteo por parte de policías de Nueva York contra un inmigrante guineano desarmado llamado Amadou Diallo, enfureció a algunos segmentos de su base de fanáticos de clase trabajadora.

Durante la campaña presidencial de 2024, Taylor Swift anunció públicamente su apoyo a la candidata demócrata Kamala Harris

Está claro que Springsteen tiene fanáticos conservadores y algunos que desearían que se mantuviera alejado de la política, señaló Light. Sin embargo, “40 años después, es difícil imaginar lo que pensaban que pasaría” con Trump, agregó.

Mientras Trump se aseguró de mencionar las críticas de Springsteen durante un show en el extranjero, él y la E Street Band no han actuado en Estados Unidos desde antes de las elecciones de 2024. Su gira del año pasado estuvo marcada principalmente por temas de mortalidad, menos de política. Tiene varias fechas de presentaciones en Europa programadas este año hasta julio y no ha anunciado nuevos espectáculos en Estados Unidos.

