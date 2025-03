El creador de “Severance” revela los secretos detrás del final de la segunda temporada

Tráiler de "Severance", segunda temporada (Apple TV )

Atención: el artículo contiene spoilers del final de la segunda temporada de Severance.

Cuando se trata de los detectives de Severance, Dan Erickson es un hombre de dos mentes.

Como el creador de la profunda serie de Apple TV+ sobre oficinistas que dividen quirúrgicamente sus personalidades laborales y hogareñas, el showrunner de 41 años está “honrado” por las hordas de fans indagando en los episodios en busca de teorías. Pero ser responsable de alimentar muchas imaginaciones desatadas también conlleva sus propias ansiedades.

“Es aterrador porque sé lo involucrada que está la gente”, dice Erickson. “Me da miedo decepcionar al barista de la cafetería pidiendo algo mal y que ya no le guste. Así que la idea de que mucha gente sienta que el programa no es lo que esperaban, ocupa espacio en mi mente, no voy a mentir”.

En “Cold Harbor”, el final de la segunda temporada escrito por Erickson y dirigido por Ben Stiller, que se estrenó el jueves por la noche, “Severance” abordó una serie de misterios que habían generado especulación durante mucho tiempo. Descubrimos que la refinación de macrodatos de Mark (Adam Scott) en Lumon era un método metódico para construir conciencias de su esposa no tan fallecida, Gemma (Dichen Lachman). Se reveló que la habitación Cold Harbor era una prueba final para la cautiva Gemma, quien debía desmantelar una cuna y suprimir el recuerdo de sus luchas por la fertilidad. También se reveló el propósito de las cabras, como parte de un sacrificio ritual. Y conocimos al bombástico Departamento de Coreografía y Festividades, que ayudó a Helly (Britt Lower) y Dylan (Zach Cherry) a socavar la autoridad del Sr. Milchick (Tramell Tillman).

El final de temporada de “Severance” abordó una serie de misterios que habían generado especulación durante mucho tiempo ( AppleTV+)

Todo eso se desarrolló en medio del plan de Mark para liberar a Gemma de su atroz cautiverio. Durante un emotivo intento de fuga, en el cual el poderoso de Lumon, el Sr. Drummond (Olafur Darri Olafsson), encontró una sangrienta muerte, el “exterior” de Mark se reunió con Gemma y su “interior” la guió fuera del piso segregado de Lumon. Mientras el “interior” de Mark se preparaba para unirse a ella al otro lado -casi con seguridad terminando con la existencia de esa personalidad- se dio la vuelta, vio a Helly, tomó su mano en su lugar y frustró la historia de amor de su “exterior” a favor de salvar la suya.

Durante una videollamada la semana pasada desde Los Ángeles, Erickson desglosó los momentos más trascendentales del final de la segunda temporada y dejó pistas sobre hacia dónde podría ir una tercera temporada.

Esta entrevista ha sido editada por su extensión y claridad.

— ¿Cómo te sientes al hablar abiertamente sobre la temporada?

— Es una locura. Siento que he construido toda mi identidad en torno a ser secreto, reservado y a no contarle a nadie lo que estoy haciendo, así que es bastante vulnerable estar tan expuesto.

— ¿Cuáles fueron los grandes desafíos al escribir la segunda temporada?

— Fue mucho más difícil que escribir la primera temporada porque es más fácil plantear preguntas interesantes que proporcionar respuestas satisfactorias. No quieres que el programa se sienta demasiado mecánico, como si estuvieras dedicando varios episodios seguidos solo a completar tareas y responder preguntas. Aún quieres que haya sorpresas, giros y grandes momentos emocionales de personajes.

— ¿Qué te pareció narrativamente interesante al explorar la mortalidad de los “interiores” y la ética de terminar esencialmente con sus vidas al acabar con Lumon?

— Para los “interiores”, el programa trata sobre que ellos comiencen a verse a sí mismos como individuos con valor, en lugar de apéndices de sus “exteriores” o herramientas de una empresa. Lo primero que ves esta temporada es a Mark corriendo para tratar de encontrar a la Sra. Casey porque sabe que es la esposa de su “exterior” y siente que es su responsabilidad encontrarla. Y la última toma es él dándole la espalda a la Sra. Casey. Ha llegado a un punto a lo largo de la temporada donde pone su propia vida en el mismo nivel de importancia que la de su “exterior”. Su amor por Helly, para él, es igual o incluso mayor que el de Mark con Gemma en el exterior.

“Cold Harbor”, el final de la segunda temporada, fue dirigido por Ben Stiller (Apple TV+)

— ¿Qué está pensando Mark cuando toma esa decisión?

— No creo que tenga ningún plan. No creo que tenga ningún entendimiento sobre cuánto tiempo podrán quedarse allí. Todo lo que sabe es que en este momento, quiere quedarse allí con ella. Hablamos de diferentes modulaciones de eso, pero en última instancia, fue en conversación con Ben que llegamos a esta toma de ellos corriendo juntos, con esta sensación de abandono, pero también de miedo.

— Los fans han encontrado paralelismos entre “Severance” y los mitos de Orfeo y Eurídice, y Perséfone y Hades. Esta temporada termina con una figura similar a Orfeo guiando a su Eurídice fuera de un inframundo, solo para condenar su romance al mirar hacia atrás en el último momento.

— Bueno, interpreté a Orfeo en una obra de sexto grado, así que pudo haber llegado a mi subconsciente. Pero no era algo que conscientemente me propusiera hacer. A lo largo del proceso nos dimos cuenta de que había un paralelo, y tal vez lo potenciamos en ciertos momentos.

— El final respondió a uno de los misterios fundamentales del programa: supimos que, como dice Harmony Cobel [Patricia Arquette] a Mark, “los números son tu esposa”. ¿Qué motivó esa revelación?

— Me encantaba la idea de que todo este tiempo que Mark ha estado sentado mirando ese mar misterioso de datos, en realidad estaba contemplando la mente de la mujer que está llorando en el exterior. Esa fue la semilla emocional que fue importante para mí. Él está detectando sus temperamentos, y puede reconocerlos porque, a un nivel profundo que trasciende la separación, él la conoce, la comprende, y puede ver piezas de su alma e identificarlas. Es capaz de utilizarlas para construir estas nuevas versiones de ella, y lo que hace que funcione es que la ama tanto.

Dan Erickson, creador de "Severance" (Monica Schipper / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

— ¿Es un principio rector que, sea cual sea la explicación técnica, lo que realmente importa al responder estas preguntas sean el personaje y la emoción?

— Absolutamente. Quiero decir, todo el show comenzó porque estaba pasando por algunas cosas y me encontraba deseando, por un lado, poder disociarme de mi jornada laboral, pero también notando que cuando estaba en el trabajo, había una comodidad en eso, porque estaba algo protegido de las cuestiones dolorosas que estaba experimentando en el exterior. Ese fue un caso donde lo tecnológico nació de un momento emocional, así que intento mantenerme fiel a eso con cada nueva cosa que incorporamos al show.

— Por primera vez en “Severance”, el final nos brinda una conversación de ida y vuelta entre un “interior” y un “exterior”. ¿Desde cuándo querías hacer eso con Mark?

— Siempre había querido escribir esa escena, desde el inicio del show, porque pensaba que sería fascinante llevarlos cara a cara, en la medida en que eso sea posible. Es un momento donde el egoísmo del “exterior” de Mark, o su desestimación de su “interior”, queda al descubierto. Hasta ese punto, el “interior” Mark tal vez le estaba dando a su “exterior” el beneficio de la duda. Pero creo que se da cuenta en ese momento de que realmente está siendo utilizado, y que su “exterior” puede estar fingiendo preocuparse por él. Al final del día, su “exterior” está intentando satisfacer sus propias necesidades, lo cual es comprensible porque quiere recuperar a su esposa.

— ¿Cuál fue el significado de la prueba Cold Harbor para Gemma?

— Teníamos una versión del guion un poco más explícita en términos de lo que exactamente se estaba probando, pero creo que está claro que esta cuna que ves desarmando en esa habitación representa un dolor muy crudo y visceral que experimentó en el exterior. Siempre hay un sentido de tratar de ver lo que trascenderá la barrera.

— Hablemos del Departamento de Coreografía y Festividades. ¿De dónde vino esa idea?

— Beau Willimon, [los escritores] Mark Friedman y yo hablábamos de qué tipo de celebración se podría añadir. En algún momento se envió un telegrama cantado -creo que era un hombre disfrazado de rana- y eso nos hizo pensar en una actuación musical. Luego alguien mencionó que hay una escena en “Ciudadano Kane” donde entra una banda de música, y hacen esta pequeña actuación un tanto peculiar, y simplemente parecía encajar. Es grande, es ruidoso y caótico, pero también es un grupo de personas moviéndose al unísono, de manera ordenada, lo que se sentía muy relacionado con Lumon.

El autor dejó pistas sobre hacia dónde podría ir una tercera temporada ( AppleTV+)

— ¿Qué te entusiasma con respecto a dónde queda la historia de Milchick y Dylan?

— Los dejamos en un momento en el que creo que el equilibrio de poder ha cambiado un poco. Todo el tema con Lumon siempre ha sido que una empresa es como un ser humano: cuando está fragmentada y separada, es más débil, y cuando las piezas se unen, es más fuerte. Existe la posibilidad de que estos departamentos diferentes comiencen a darse cuenta de que son parte de lo mismo y podrían ser más fuertes juntos. Eso es algo que hemos estado construyendo desde la prohibida relación entre Burt e Irving.

— Hablando de Burt [Christopher Walken] e Irving (John Turturro), no estuvieron en el final. ¿Qué puedes decir sobre su futuro?

— Creo que desaparecería misteriosamente si dijera algo.

— ¡Bien! Aunque la serie no ha sido renovada para la tercera temporada, está confirmado que estás de regreso en la sala de escritores. ¿En qué etapa estás con eso?

— Todavía estamos en una etapa bastante temprana del proceso, pero estamos desarrollando la historia. No estamos estructurando todo el resto del programa, pero estamos discutiendo la temporada [tercera] con el punto final en mente y con una idea bastante sólida de cuántas temporadas pensamos que tendrá.

— ¿Cuáles son las preguntas que esperas que la audiencia se haga, y las preguntas que te interesan como narrador para el futuro?

— En el centro de todo están las preguntas emocionales. ¿Cuál es la consecuencia de la elección del “interior” de Mark? ¿Seguirán avanzando hacia [la] reintegración [de Mark]? ¿Queremos que lo hagan? ¿Qué significa eso para la identidad de cada uno de ellos? Además, creo que con suerte la gente estará curiosa sobre cuáles fueron estas pruebas con Gemma y cuáles son sus mayores implicaciones. ¿Cuál era la visión de Kier para la empresa? ¿Qué planea hacer la empresa en última instancia? Estas son las cosas que estamos discutiendo, y espero que otros también las estén discutiendo.

Fuente: The Washington Post