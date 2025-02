“Piramidal”, una sátira musical sobre la estafa del teatro argentino

Trailer de la obra de teatro "Piramidal"

El título es bait.

Los hechos ocurridos el 15 de febrero de 2025 nos permiten afirmar que vivimos en el mejor país del mundo. Punta de lanza de occidente, vanguardia del mundo por venir. Nuestro último ídolo maradoniano es Leonardo Cositorto y el genio del crecimiento económico que tenemos como presidente difunde una estafa en sus redes sociales.

La onda que oscila entre esos dos puntos es Piramidal, el espectáculo que estrenó a fines de 2023 y en marzo de 2025 comienza su tercera temporada.

Entramos al 2022 junto con el principio del fin de Generación Zoe, una escuela de coaching ontológico y finanzas con su propia criptomoneda: un masivo esquema ponzi. Su director, Cositorto, era hipnótico. Y los que la veíamos de afuera mirábamos igual de pasmados e incrédulos a todas las personas que habían entrado en el negocio. ¿Quién cree en esto? ¿Cómo puede ser que no se den cuenta?

Básicamente no la veíamos. Pero no podíamos dejar de observar. Y en esa fascinación se dan las elucubraciones compartidas, las conversaciones obsesivas sobre el tema y, en nuestro nicho particular, la multipremiada frase: “Hay que hacer una obra con esto”.

La obra presenta su tercera temporada, a partir de abril

Estudio qp es un grupo de 5 personas que hacen teatro juntos. A la fecha tienen 3 espectáculos estrenados: Quiero Pertenecer (que también re-estrena en marzo en el Cultural Morán, los viernes a las 23.30), EL SUCESO (estrenada en el Conti, dentro de la ExESMA, a fines del año pasado), y la obra que nos convoca en este texto scrolleable.

No creemos que el teatro tenga que ser ni importante ni necesario, que son adjetivos comunes para definir cierto rol social de un espectáculo dentro de la caja de resonancia de nuestra industria. Pero sí creemos que debería ser pertinente. Y debería ayudar, tanto a quienes los hacen como a quienes lo consumen, a entender un poquito mejor algo de lo que pasa. El mundo en el que vivimos. Un acercamiento no-pedagógico a una trama compleja. Pequeños pero efectivos gestos de contrainteligencia.

Somos 5 personas que hacemos cosas que queremos que nos gusten a nosotros. Que nos cuestionen y nos obliguen a encontrar una solución al menos narrativa a un problema real para el que no vemos respuesta. Una mesa de guionistas para teatro. Y aparte, disfrutamos de escribir chistes y canciones y canciones con chistes. Junto con Mario González nos reunimos durante 3 meses a escribir Piramidal, una sátira musical basada en el caso de Generación Zoe.

Se leyeron muchos tuits, se vieron muchos videos, se transcribieron entrevistas, se sintetizaron personajes reales y pusimos a luchar influencers vs. estafadores sobre el escenario.

"Piramidal", una sátira musical basada en el caso de Generación Zoe

En el medio siempre nos quedaba la pregunta sobre las víctimas. Porque, ¿qué es ser una víctima en estos casos? ¿Gente frágil y débil que fue aprovechada por una mente criminal maestra? ¿Una masa indómita e idiota? ¿Un nido de cómplices?

También la realidad de que ciertos consensos sociales traen aparejadas ciertas dinámicas sectarias. Atrapados por el deseo de pertenencia, podemos terminar siendo parte de una organización coercitiva, como un clan religioso, un grupo de teatro o el Estado.

Por suerte, la práctica artística permite responder en poesía, en metáfora, en remate. El ejercicio de un pensamiento no utilitarista. La cuestión no está en la pregunta ni en la respuesta, sino en lo que pasa entre las dos. Y el humor siempre es el mejor vehículo para una idea. Aunque sea una idea deforme, atávica o novedosa, sigue habiendo un profundo secreto en reír y hacer reír.

Sobre ese texto escrito a 12 manos nace el espectáculo que montamos en la Sala Principal del Centro Cultural 25 de Mayo, con la colaboración de Milva Leonardi en lo escénico, Dino Pérez en lo musical, Florencia Schrott en la producción, y tuvimos el gusto de convocar a grandes estrellas de la escena local como Javier Marra, Tomás Wicz, Vero Gerez, Caro Saade, Andrés Granier, Camilo Santalla y Cuki López (todas personas que merecen todas las cartas de amor).

Y construimos este simulacro sobre interacciones en Internet, dinero y ambición que bien podría ser un falso documental o un hilo de Twitter. O X si hablamos hoy y respetamos los rebranding.

Y ahora, en medio del escándalo de la meme coin presidencial, aparece la tentación de decir “la vimos”. Pero como ya dijimos, como mucho la observamos. Y la copiamos. Y la mostramos. Con cierta seguridad de que lo que empieza como comedia termina como otra comedia en la que todos se preguntan qué hacer.

Una obra difícil de montar y difícil de mantener. Un espectáculo de teatro alternativo con 11 intérpretes en escena. Un ejercicio de insistencia de un modelo de producción que está destinado a fallar, de fracasos económicos evidentes, de una lógica anti mercado fuera de sincro con el hoy, una inversión de tiempo y dinero mal entendida, tortuosos vínculos con el cuarto poder, fe ciega en un algo que no es más que un primitivo deseo de pertenencia.

Esperamos que puedan venir, no sabemos cuánto lo vamos a poder sostener. Recuerden que el teatro argentino es una estafa piramidal.

*Estudio qp está compuesto por Micaela Amaro, Lula Fenomenoide, Donna Tefa, Teo López Puccio y Marcos Krivocapich.

*Piramidal. Una estafa, un musical. Desde el 4 de marzo, todos los martes de marzo y abril a las 21hs en El Galpón de Guevara (Guevara 326, CABA). Entrada general: $15.000, por Alternativa (Descuentos por pre-venta, estudiantes y jubilados).