“Ha sido un día muy fácil para mí”: Han Kang, de una cena tranquila al Premio Nobel

Han Kang gana el Premio Nobel de Literatura con su prosa poética que desafía traumas históricos (EFE/Alejandro García)

La escritora surcoreana Han Kang ha sido distinguida con el Premio Nobel de Literatura 2024, un galardón que reconoce “su intensa prosa poética que se enfrenta a traumas históricos y expone la fragilidad de la vida humana”, según anunció la Academia Sueca el pasado jueves. Este anuncio, según relata la autora al recibir la noticia, llegó mientras cenaba con su hijo en Seúl. Aunque fue inesperado, la escritora asegura haber pasado una noche “muy tranquila” dedicada a la lectura y el paseo. “Ha sido un día fácil para mí”, aseguró Han Kang.

El reconocimiento de Han Kang como la primera surcoreana en recibir este prestigioso galardón sorprendió a muchos, ya que no figuraba entre las principales apuestas previas al anuncio. Otras autoras como Can Xue de China y Jamaica Kincaid de Antigua y Barbuda, así como los australianos Gerald Murnane y Alexis Wright, se encontraban entre los favoritos. Sin embargo, la Academia Sueca destacó la “conciencia única” de Han sobre “las conexiones entre cuerpo y alma, los vivos y los muertos”, así como su estilo poético y experimental que la han consagrado como una “innovadora” de la prosa contemporánea.

Han Kang manifestó su deseo de celebrar este importante reconocimiento de manera sencilla. “Me gustaría tomarme un té con mi hijo. Lo celebraré de manera tranquila”, declaró la escritora, quien también mencionó que no planeaba trabajar ese día, sino “leer un poco y dar un paseo”. Su relación con la literatura, que describe como muy cercana, se remonta a su infancia, influenciada por escritores coreanos que sirvieron de inspiración para su obra. “Crecí con la literatura coreana a la que siento muy cerca”, subrayó.

La escritora surcoreana recibió la noticia del Nobel mientras cenaba con su hijo en Seúl (AP/Alastair Grant)

La escritora, nacida en 1970 en Gwangju, comenzó su carrera literaria publicando poemas en la revista Literatura y Sociedad en 1993. Su debut como narradora llegó dos años después con la colección de relatos “Love of Yeosu”. Desde entonces, ha culminado una trayectoria literaria “rica y compleja”, abarcando diversos géneros con una prosa “muy intensa y lírica, tan tierna como brutal y a veces ligeramente surrealista”, según comentó Ellen Mattson, miembro del Comité Nobel.

Entre sus obras más reconocidas se encuentra La Vegetariana (2007), un libro que ha alcanzado éxito internacional y fue galardonado con el Man Booker International en 2016. Esta obra, dividida en tres partes, aborda las consecuencias “violentas” del rechazo de su protagonista a consumir carne, lo que ilustra la capacidad de Han Kang para entrelazar temas sociales y personales con su estilística poética. También se destaca Actos humanos (2014), inspirada en la masacre en Gwangju de 1980, y We Do Not Part (2021), que explora otro dramático episodio histórico de Corea del Sur.

“La obra de Han Kang se caracteriza por una doble exposición del sufrimiento, una correspondencia entre el tormento físico y mental con conexiones estrechas con el pensamiento oriental”, afirma la Academia Sueca. Estos elementos han generado una división de opiniones entre la crítica literaria sueca donde algunos como Ingrid Elam de SVT, la catalogan de “fantástica”, mientras que otros críticos consideran su obra como irrelevante y comercial.

"La Vegetariana" y "Actos humanos" son obras claves de Han Kang inspiradas en eventos históricos (Yonhap via REUTERS)

A pesar de las críticas, su elección supone un nuevo capítulo en la historia del Premio Nobel de Literatura, ocupando el lugar de su predecesor Jon Fosse, reconocido el año anterior. Han Kang expresó su asombro y agradecimiento a través de su cuenta en redes sociales, escribiendo: “Una gran noticia. La Academia Sueca me ha concedido el Premio Nobel de Literatura. Sin palabras. Gracias”.

Con este galardón, la autora se lleva una recompensa de 11 millones de coronas suecas (968,000 euros, 1.1 millones de dólares). En la continuación del anuncio de los Premios Nobel este año, se espera la revelación del Premio Nobel de la Paz, el único que se decide y otorga fuera de Suecia, en Oslo, siguiendo el deseo de Alfred Nobel, el creador de estos prestigiosos galardones.

