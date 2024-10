Es empresario, quiso ser presidente y marca el camino del conservadurismo estadounidense: lo nuevo de Vivek Ramaswamy

Ramaswamy lanza "Truths: The Future of America First", confrontando temas actuales en EE.UU.

Vivek Ramaswamy, ex candidato presidencial republicano y autor de bestsellers, acaba de publicar su nuevo libro, Truths: The Future of America First, que ya está en el puesto número dos entre los más leídos del New York Times. En esta obra, el empresario y político aborda la necesidad de que el movimiento conservador en Estados Unidos defina claramente sus principios, más allá de su oposición a la globalización y al gobierno.

Ramaswamy, quien se ha destacado como una voz prominente del movimiento nacionalista America First, sostiene que la falta de una visión clara ha sido un problema para el Partido Republicano. En su libro, advierte sobre la posibilidad de otra “ola roja” ilusoria en las elecciones de 2024 si no se articulan propuestas concretas. El autor, quien se educó en Harvard y Yale, y fundó empresas exitosas como la farmacéutica Roivant Sciences, busca con su obra ofrecer una guía para el futuro del conservadurismo estadounidense.

En Truths: The Future of America First, Ramaswamy explora temas controvertidos como el cambio climático, la ideología de género y la existencia de Dios, argumentando que la honestidad brutal es esencial para el futuro de Estados Unidos. Según el autor, el libro expone diez verdades que el movimiento conservador debe adoptar para evitar la pérdida definitiva de la nación.

Ramaswamy, nacido en Cincinnati y padre de dos hijos, ha sido crítico de lo que considera el abandono de la verdad por parte de la izquierda moderna, que, según él, la descarta como una construcción social inconveniente. En su libro, busca levantar el telón sobre las fuerzas que dividen a los estadounidenses, ofreciendo una visión para la dirección futura del movimiento America First, que él considera comenzó en 1776.

El autor ha supervisado el desarrollo de varios fármacos aprobados por la FDA y ha fundado otras empresas como Strive y Chapter. Su trayectoria empresarial y su incursión en la política reflejan su compromiso con la verdad y su deseo de influir en el debate nacional. Sostiene que la honestidad es clave para recuperar el rumbo del país. Según el autor, durante décadas, políticos, medios de comunicación e intereses especiales han priorizado sus agendas sobre los principios de democracia e igualdad, lo que ha generado divisiones entre los ciudadanos.

Ramaswamy se ha convertido en una figura prominente del movimiento America First. Este movimiento, según el autor, busca unir a los estadounidenses en torno a cuestiones comunes, dejando de lado las divisiones políticas. En su libro, Ramaswamy argumenta que es esencial poner al país por encima de la política y priorizar el mérito sobre el agravio, así como la verdad sobre la mentira.

El autor, de primera generación estadounidense y fundador de varias empresas exitosas, decidió involucrarse activamente en la política para confrontar lo que él describe como mentiras que han afectado al pueblo estadounidense. Su candidatura presidencial fue un paso en su misión de llevar la verdad a la esfera pública y promover un cambio en el sistema político actual.

Ramaswamy enfatiza que el movimiento America First es más que una persona; es un esfuerzo colectivo que, según él, debe triunfar para asegurar el futuro del país. En su libro, detalla cómo la transparencia en los temas más críticos puede ayudar a Estados Unidos a superar sus desafíos actuales y restaurar su posición en el mundo. El autor también aborda cómo el sistema político y las personas que lo controlan han contribuido a la situación actual del país e insta a los ciudadanos a ejercer su derecho al autogobierno y a participar activamente en la construcción de un futuro mejor para todos los estadounidenses.

Vivek Ramaswamy, un empresario de 38 años sin experiencia política previa, vio su campaña presidencial republicana desmoronarse rápidamente tras una serie de controversias y acusaciones de falsedad. A pesar de haber ganado notoriedad y un aumento en las encuestas, su tendencia a tergiversar hechos y emitir declaraciones engañosas erosionó su credibilidad entre los votantes. Un incidente en Grinnell, Iowa, el 5 de octubre, marcó un punto de inflexión en su campaña, según un informe reciente.

Durante un evento en Grinnell, un accidente de tráfico menor fue utilizado por la campaña de Ramaswamy para promover una narrativa falsa. La campaña afirmó que manifestantes enfurecidos habían embestido un vehículo de campaña y huido, una versión que fue rápidamente desmentida por el Departamento de Policía de Grinnell. Las imágenes de video y el informe policial confirmaron que el incidente fue un simple accidente de estacionamiento, sin relación con manifestantes. A pesar de las pruebas, la campaña mantuvo su versión inicial, lo que generó críticas y desconfianza.

La caída de Ramaswamy en las encuestas fue notable. Según datos de FiveThirtyEight, su imagen positiva disminuyó significativamente después del incidente en Grinnell, pasando de ser más favorable que desfavorable a tener una imagen negativa que superaba su imagen positiva en 11,9 puntos porcentuales para el momento de los caucus de Iowa. Este descenso se reflejó también en las encuestas nacionales, donde su apoyo se redujo de un 11,6% a finales de agosto a un 4,9% a principios de noviembre.

Ramaswamy había construido su campaña sobre lo que denominó “10 verdades”, una serie de afirmaciones que incluían posturas controvertidas sobre género y capitalismo. Sin embargo, sus declaraciones y acciones a menudo contradecían estas “verdades”, lo que llevó a figuras como Chris Christie y Nikki Haley a criticar su falta de autenticidad durante los debates presidenciales republicanos.

El impacto de las mentiras y contradicciones de Ramaswamy no solo afectó su campaña, sino que también planteó preguntas sobre el futuro del Partido Republicano y su tolerancia hacia la deshonestidad en la política. A pesar de su caída, Ramaswamy podría tener un futuro político, respaldado por su capacidad de autofinanciarse y su juventud. Incluso, el expresidente Donald Trump insinuó la posibilidad de que Ramaswamy se acercara a él.