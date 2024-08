Corrupción, trata de personas y un dilema moral, todo cabe en un policial patagónico

La vida de un joven policía enviado a cubrir una guardia en medio de la estepa patagónica justo el día de su cumpleaños, cambia al quedar involuntariamente envuelto en una situación relacionada con la trata de personas. Allí Francisco Revenga, el protagonista interpretado por Agustín Sullivan, deberá tomar decisiones que lo pondrán al límite. La misión se convierte en un desafío vital y moral.

Estepa, del director Mariano Benito y protagonizada por Jorge Prado, Ariadna Asturzzi y Emanuel Gallardo, es una reflexión sobre las decisiones y la moralidad en un contexto adverso y desolador, donde la soledad y la inmensidad de la estepa patagónica son casi un personaje más.

“En principio tenía ganas de volver al género policial”, comentó Benito. El director, quien estudió cine con José Martínez Suárez y ha sido galardonado con múltiples premios, reveló que su motivación para crear esta película surgió de su deseo de explorar historias turbias y reales que han sucedido en su provincia. Benito añade que “En nuestra provincia se han dado numerosas situaciones que son una cantera inagotable de insumos para contar historias”.

Mariano Benito junto a los protagonistas de "Estepa" durante la filmación

La obra promete abordar temas complejos y oscuros que se entrelazan con la realidad de la región patagónica. “La trata de personas, el abuso a menores y la corrupción policial son tres temáticas presentes en este largometraje”, describió el director.

La elección de la Patagonia como escenario no es casual. Benito sostiene que, a pesar de las condiciones climáticas rigurosas, la región ofrece uno de los mejores sets del mundo. “Filmar en la Patagonia tiene una magia especial que se impone a las rigurosidades del clima”, dijo el director, subrayando que esta región le permite narrar historias universales con una impronta sureña única.

Infobae Cultura entrevistó al actor Agustín Sullivan, que protagoniza este policial donde su personaje deberá tomar una decisión trascendental que cambiará su vida.

—¿Qué te llamó la atención de este personaje? ¿Por qué lo elegiste y qué buscas en los personajes para aceptar interpretarlos?

—Lo que más me atrae de los personajes es cuánto se diferencian de mí. Me encanta interpretarlos porque me permite vivir experiencias y ser alguien que no soy en mi vida cotidiana. Disfruto explorar diferentes maneras de pensar, sentir y actuar, así como distintos oficios, vidas y épocas. Actuar me permite cumplir el sueño de vivir múltiples vidas, casi como si tuviera una máquina del tiempo para viajar a diferentes momentos históricos. Además, actuar me ayuda a desarrollar empatía al entender lo que sienten y piensan otras personas, poniéndome en su lugar y comprendiendo sus comportamientos.

Francisco Revenga, interpretado por Agustín Sullivan, enfrentará desafíos morales y vitales en la estepa patagónica

En cuanto a este personaje en particular, me atrajo la historia ambientada en Bariloche y el hecho de que sigue un recorrido similar al del héroe griego. Es una persona buena, con ética, moral e ilusiones sobre el mundo, que se enfrenta a grandes desafíos. Me interesó cómo el personaje evoluciona al recibir golpes de la vida y cómo cambia hasta el final. También me gustó la oportunidad de interpretar a un policía de manera humana, con sus miedos e ilusiones, además de ser un padre joven. Quería entender cómo piensa y siente este personaje y experimentar su recorrido en la película.

—Pensando en las primeras charlas con el director y con el guion en mano, ¿pudiste aportar algo propio a ese personaje?

—Creo que actuar es un trabajo en equipo. Un actor nunca trabaja solo; siempre colabora con el director o con su coach actoral. En mi caso, estudio mucho con Nora Moseinco. Además del trabajo personal que hace cada actor, se interactúa con el director, con los compañeros de elenco y con el equipo técnico, desde los operadores de cámara hasta los encargados de sonido e iluminación. La actuación es el resultado de la interacción con todas las personas involucradas en el proyecto.

Como actor, uno siempre aporta su imaginación y su perspectiva, pero también se trabaja en equipo con la visión del director y el guion, que si está bien escrito, actúa como una guía clara. La experiencia se construye colectivamente. Viajar al lugar donde se desarrolla la historia, en este caso al sur, es increíble porque permite ver las calles, sentir el clima, percibir los olores y observar a las personas locales. Todo esto contribuye a que uno termine de entender y construir al personaje de una manera más completa.

Agustín Sullivan destaca que actuar le permite explorar diferentes formas de pensar y vivir experiencias ajenas a su vida cotidiana

—Filmaron en Bariloche con muchas escenas exteriores, ¿cómo fue el grupo humano y la experiencia de la filmación?

—Ir a Bariloche y filmar en la estepa fue una experiencia única. Es un entorno diferente al que estamos acostumbrados en Buenos Aires, donde conocemos bien el lago, la montaña, el cerro y la nieve, pero la estepa es algo menos familiar. Mostrar ese paisaje también fue interesante. La experiencia de filmar en ese lugar va más allá del aspecto artístico del proyecto. Es una oportunidad de crecimiento personal. Trabajar en equipo con el elenco y el equipo técnico en un entorno tan distinto es enriquecedor. La convivencia y colaboración con el grupo humano que se forma durante la filmación contribuyen a la experiencia de vida. Esas interacciones y el trabajo conjunto en un ambiente tan particular hacen que uno crezca no solo como actor, sino también como persona.

—El tema central de la película es la trata de personas, una temática muy ardua y vigente en estos días ¿Cómo lo ves?

—Lamentablemente, la trata de personas sucede en todo el mundo. Creo que el arte tiene la capacidad de arrojar luz sobre ciertos temas, de mostrarlos y de hacernos reflexionar. Cuando reflexionamos, ejercitamos el cerebro y el razonamiento propio. Una persona que razona por sí misma es menos susceptible a ser manipulada. Me parece muy valioso que la película ponga en primer plano este tema tan horroroso. Aunque es una obra de ficción, está basada en hechos reales y nos hace conscientes de esta realidad. La película aborda la trata de personas con mucho respeto, y creo que el arte también sirve para esto: no solo para entretener o expresar emociones, sino para provocar pensamientos y conciencia en la audiencia.

* Estepa, de Mariano Benito, se estrena en las salas argentinas este jueves 8 de agosto.