Quentin Dupieux inaugura el Festival de Cannes con su comedia “Le deuxième acte”

El Festival de Cannes anunció su película de apertura

El 77º Festival de Cannes promete abrir sus puertas con una dosis de humor y originalidad gracias a la comedia Le deuxième acte del reconocido director francés Quentin Dupieux. La película será presentada fuera de competición el próximo 14 de mayo, marcando así el inicio de uno de los eventos más destacados del mundo del cine.

Con un elenco encabezado por talentosos actores como Léa Seydoux, Vincent Lindon, Louis Garrel y Raphaël Quenard, Le deuxième acte promete cautivar al público con su peculiar estilo y su enfoque innovador. Dupieux, conocido por su humor absurdo y su capacidad para desafiar las convenciones cinematográficas, se ha ganado un lugar destacado en la industria del cine francés con 13 películas en tan solo 17 años.

Esta no es la primera incursión del director en el mundo del cine. En septiembre pasado, presentó Daaaaaali! en el Festival de Venecia, una obra que rinde un divertido homenaje al icónico pintor español Salvador Dalí. Además de su carrera como cineasta, Dupieux es una figura reconocida en la música electrónica bajo el pseudónimo Mr Oizo.

Quentin Dupieux durante la edición 2022 del festival (REUTERS/Eric Gaillard)

El año pasado, su película Yannick se convirtió en uno de los éxitos de taquilla del cine francés, consolidando aún más su posición como uno de los directores más destacados de la actualidad.

Además del estreno de Le deuxième acte, el Festival de Cannes también contará con la presentación de Furiosa de George Miller, una nueva entrega de la saga Mad Max, programada para el 15 de mayo. La película, fuera de competición, contará con la presencia de estrellas de la talla de Anya Taylor-Joy, Chris Hemsworth y Tom Burke.

Le deuxième acte se describe como una “película dentro de otra película” y se centra en el mundo del trabajo de actor, según el comunicado oficial del festival. Con esta premisa intrigante y un elenco de primer nivel, se espera que la película de Dupieux sea uno de los puntos destacados de Cannes este año. Se centra en el personaje de Florence que quiere presentarle a David, el hombre del que está perdidamente enamorada, a su padre Guillaume. Pero David no se siente atraído por Florence y quiere arrojarla a los brazos de su amigo Willy. Los cuatro personajes se encuentran en un restaurante en medio de la nada.

La directora Justine Triet fue la gran premiada de la edición pasada (EFE/EPA/Guillaume Horcajuelo)

El próximo 11 de abril a las 11 de la mañana, su presidenta Iris Knobloch y el director artístico Thierry Frémaux confirmarán en rueda de prensa los títulos de la selección oficial del festival: las películas que competirán por la Palma de Oro y las de las secciones paralelas como Un certain regard o Cannes Premiere. Algunos de los directores que se espera ver en esta edición son las nuevas producciones de Yorgos Lanthimos, Kinds of Kindness; Megalopis, de Francis Ford Coppola; The Shrouds, de David Cronenberg; Chocobar, de Lucrecia Martel; C’est pas moi, de Leos Carax; Emmanuelle, de Audrey Diwan; Bird, de Andrea Arnold; Queer, de Luca Guadagnino o Juror #2, de Clint Eastwood, entre otros.

La directora estadounidense Greta Gerwig, conocida por su éxito de taquilla Barbie del año pasado, presidirá el jurado, mientras que la actriz francesa Camille Cottin será la encargada de protagonizar la ceremonia de apertura y cierre del evento. El resto de jurados se destacan el canadiense Xavier Dolan será el presidente del de la sección Un certain regard. El belga Lukas Dhont será el jurado encargado de entregar la Queer Palm; y el francés Nicolas Philibert será el jurado encargado de entregar L’Oeil d’Or, el premio para los documentales. La ceremonia inaugural será retransmitida en directo por France Télévisions y Brut

Fuente AFP