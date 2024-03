Jimmy Kimmel, presentador de los Oscar: “Mi familia me informa quien se ríe y quien no”

Jimmy Kimmel entre bastidores, durante la ceremonia de los Oscar 2023

En uno de los periodos más tumultuosos de la historia de los Oscar, entre meteduras de pata y bofetadas, Jimmy Kimmel se ha erigido con mano firme y rostro inquebrantable de los premios de la Academia. Este domingo Kimmel será el presentador de la 96° edición de los Oscar por cuarta vez. Solo tres personas -Bob Hope (19 veces), Billy Crystal (nueve veces) y Johnny Carson (cinco veces)- han presentado más veces que él.

Después de que Kimmel condujera las ceremonias de 2017 y 2018, vio cómo los Oscar experimentaban sin presentador y luego con un trío de ellos. Pero después de regresar el año pasado para enderezar el rumbo tras el escándalo de Will Smith, Kimmel ha demostrado ser experto en un acto de equilibrio que ha eludido a la mayoría de los demás. “Es una experiencia que intento recordar como especial”, dice el comediante y conductor. “Sólo quiero asegurarme de que las personas que nos ven y las que están allí sepan que aportamos la cantidad adecuada de respeto y también la cantidad adecuada de falta de respeto a los procedimientos”.

Kimmel habla mientras se prepara en medio de su trabajo diario en Jimmy Kimmel Live!. Eso incluye buscar posibles chistes, posar para fotografías que preferiría no hacer y muchas discusiones sobre los Oscar en torno a la mesa. Su esposa Molly McNearney es productora ejecutiva del programa. Pero Kimmel ya es un veterano en este trabajo tan especializado. La emisión de 2023 atrajo a 18,7 millones de espectadores en Estados Unidos, el mayor número desde 2020. “Estoy bastante tranquilo”, aclara y agrega: “No puedo hablar por los demás”.

Cartel publicitario en las calles de Los Ángeles que anuncia la gala de los premios Oscar 2024

—¿Cómo afecta a su trabajo el hecho de que dos grandes películas como Barbie y Oppenheimer estén nominadas?

—Lo hace diez veces más fácil. Cuando nadie ha visto las películas -y eso ha ocurrido, incluidos los años en los que he sido presentador- no tienes ningún punto de referencia.

—Incluso ha sugerido que Barbie le motivó a presentar esta vez.

—Fue uno de los factores que más contribuyeron, sabiendo que esta película probablemente iba a ser nominada. Sentí que podía tener algunos buenos ángulos a partir de ahí. Nuestra promoción fue uno de ellos.

—Este es un año de elecciones en Estados Unidos y la guerra está haciendo estragos en Ucrania y Gaza. ¿Espera ser más político?

—Probablemente no debería decírtelo, pero voy a llevar a todos los nominados a la frontera y vamos a ver si podemos arreglarlo todo el domingo por la noche... (risas) No lo sé. No es realmente el centro de atención de los Oscar. No significa que no vaya a hacer una broma o dos sobre eso. Pero mi objetivo no es invocar el nombre de quien-no-debe-ser-nombrado en los Oscar.

Solo Bob Hope, Billy Crystal y Johnny Carson han presentado más veces los Oscar que Jimmy Kimmel

—Usted no ha sido tímido en Jimmy Kimmel Live! para tirar unos golpes con Donald Trump. Recientemente él le llamó “perdedor”.

—Estaba revisando mis registros y parece que solo uno de nosotros ha perdido.

—Para usted, ¿cuál es el atractivo de presentar los Oscar?

—Lo que hago es muy efímero. Haces un programa y luego se acabó. No tienes mucho que mostrar porque es muy actual. Los Oscar tienen una permanencia que es diferente para mí y es divertido. Pase lo que pase, siempre tendré eso. Cuando ves estos montajes de los 96 años de los Oscar, y estar en ellos, tienes que estar muy aburrido para que eso no te afecte.

—¿Usted pensó que no lo volverían a convocar?

—Por supuesto. Nunca imaginé que volverían a pedírmelo. Estuve dos veces, eso estuvo bien. Tal vez fue una de esas historias en las que “ella me dejó y nunca volveré a salir con ella”. Pero sea como sea, aquí estoy de nuevo para el número cuatro.

—¿Significa eso que lo afronta como si fuera la última vez?

—Puede que sí. No creo que me vuelvan a pedir que lo haga. Mirando atrás, siempre es más fácil recordar sólo las cosas buenas. Pero no lo sé. Diría que cuatro me parece un número sólido.

Kimmel dice buscar el equilibrio entre el respeto y la irreverencia en la ceremonia de los Oscar

—¿No le interesa seguir siendo un pilar como Bob Hope?

—Yo lo veo así: la gente tiende a darte por sentado y a resentirse contigo bastante rápido (Risas) Estoy seguro de que algo de eso me pasará esta vez. Me dirán lo de siempre: “¿No pueden conseguir a nadie más para presentar esto?”. Y la respuesta es que no.

—¿Ha guardado algún recuerdo de sus tres últimas veces como anfitrión?

—Robo un Oscar cada año. Normalmente a la gente de los cortos de animación. Les digo que tengo que retirarlo y que se lo devolveré, pero nunca lo hago. Ellos no lo saben. Ahora tengo tres Oscar y estoy deseando conseguir el cuarto.

—Eso es duro para la gente de los cortos animados.

—Sí, bueno, tienen suerte de estar ahí.

—¿Ha aprendido algo de sus anteriores participaciones sobre lo que funciona y lo que no?

—He aprendido que se puede poner mucho empeño en las partes cómicas pregrabadas y obtener muy poca respuesta (risas). Sé que no hay que hacerlo más. Todo lo que la gente ve en los Oscar que no es un premio que se entrega, creen que es la razón por la que el espectáculo es largo. Eso no es cierto, en su mayor parte. Muchas veces hay fragmentos de comedia en directo o pregrabados sólo para reajustar el escenario. Pero yo he renunciado a ellos casi por completo.

—Una cosa que sabemos del programa del domingo es que Ryan Gosling cantará “I’m Just Ken”, ¿Piensa unirse a él en ese número?

—Nadie me ha pedido que cante. Pero si me llaman, sí, estaré en el centro del escenario cantando con Ryan.

Jimmy Kimmel enfrenta el reto de presentar los Oscar en un año marcado por elecciones y conflictos internacionales

—Estuvo genial con él en la promoción de los Oscar.

—Es mucho más difícil mirarme a la cara cuando la suya está en el mismo plano. Creo que esa fue la apreciación de mi mujer.

—El año pasado estaba la narrativa post bofetada de Will Smith. ¿Hay algo que le resulte interesante de las películas y los nominados de este año?

—Para mí, nada es especialmente interesante. Pero me gustan las sorpresas. A la mayoría de los nominados no los conocemos, no sabemos lo que van a decir. A algunos sí. Algunos de ellos han ganado 11 premios antes de esto. Pero los grandes momentos vienen de los ganadores inesperados y de gente de la que nunca has oído hablar. Espero que la calidad de los discursos se acerque siquiera a la del año pasado. Ésa es la diferencia entre un buen espectáculo y un gran espectáculo.

—¿A su familia le gusta que sea usted el presentador de los Oscar?

—Una de las grandes historias secundarias es que intento averiguar qué se van a poner mis padres, cómo van a llegar a la gala, quién los va a llevar entre bastidores después de la gala. Se convierte rápidamente en una reunión familiar. Mis hijos mayores estarán allí con sus esposas, algunos de mis primos, mi hermano, mi hermana. Habrá algunos Kimmels animándome entre el público. Miran a su alrededor e informan de quién se reía y quién no.

Fuente: AP

[Fotos: Al Seib/A.M.P.A.S./Handout via Reuters; Carlos Barria/Reuters; Chris Pizzello/AP]