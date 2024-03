Migración, el tema dominante en los libros finalistas del Women’s Prize for Fiction

La autora británica Chetna Maroo posa con su libro “Western Lane” para el Premio Booker 2023, en Londres (Foto: AP / Kin Cheung)

Las novelas que dan voz a las historias, a menudo inauditas, de migrantes de todo el mundo se encuentran entre las nominadas al Premio de Ficción de la Mujer 2024. La lista larga de 16 libros anunciada el martes para el premio de 30.000 libras (38.000 dólares) incluye obras de escritoras de Ghana, Barbados, Gran Bretaña, Estados Unidos, Irlanda, Corea del Sur y Australia.

La novelista Monica Ali, que preside el panel de jueces, dijo que las obras abarcan desde ciencia ficción (The Blue, Beautiful World, de la escritora barbadense Karen Lord) hasta ficción histórica, historias sobre la mayoría de edad, “dramas domésticos íntimos” y obras épicas. Los escenarios incluyen Sri Lanka, Medio Oriente, Australia y Corea. Ali dijo que muchos de los libros tratan temas de migración o inmigración, de maneras muy diferentes.

Hangman de Maya Binyam y Enter Ghost de Isabella Hammad tratan sobre el regreso de los emigrantes a sus países de origen. Nightbloom de Peace Adzo Medie, sobre dos amigos de la infancia en Ghana y Estados Unidos, confronta el racismo y la experiencia de los inmigrantes. River East, River West de Aube Rey Lescure describe la inmigración de oeste a este a través de estadounidenses en China.

La migración suele aparecer en los titulares, pero Ali dijo que “lo que la ficción puede hacer de manera tan brillante es humanizar estas experiencias”. “Cuando se habla de números, en cierto modo se está deshumanizando a esas personas, porque no tienen voz”, dijo Ali, quien escribió sobre los inmigrantes bangladesíes en Londres en su novela de 2003 Brick Lane. Las cifras no hacen justicia a las complejidades de la situación, afirmó. “Cuando se habla de lo que dicen los políticos, nada de eso se trasluce”.

La lista se inclina hacia los nuevos escritores: ocho contendientes son novelas debut y cuatro son segundas novelas. Las autoras más publicadas son la irlandesa Anne Enright, nominada por su séptima novela, The Wren, The Wren, y la australiana Kate Grenville, ganadora anterior del Premio de la Mujer y que figura en la lista con su octava, Restless Dolly Maunder.

Una de las novelistas debutantes, la autora británica Chetna Maroo, fue finalista del Premio Booker 2023 con Western Lane, la historia de un prodigio del squash que lidia con una tragedia familiar. Fundado en 1996, el premio está abierto a escritoras de lengua inglesa de cualquier país. Los ganadores anteriores incluyen a Zadie Smith, Tayari Jones y Barbara Kingsolver, quienes ganaron el año pasado por Demon Copperhead.

Este año, los organizadores de los premios lanzaron un Premio de No Ficción para Mujeres complementario para ayudar a rectificar un desequilibrio en la publicación. En 2022, sólo el 26,5% de los libros de no ficción reseñados en los periódicos británicos fueron escritos por mujeres, y los escritores masculinos dominaron los premios de escritura de no ficción establecidos.

El 24 de abril se anunciarán los seis finalistas del premio de ficción, y los ganadores de los premios de ficción y no ficción serán coronados en una ceremonia en Londres el 13 de junio.

