Mes de Cataluña en Argentina: un puente cultural con actividades gratuitas

Actividades gratuitas de teatro, música, literatura además de una exposición fotográfica y un segmento dedicado a la gastronomía serán parte de la propuesta “Tendiendo Puentes: Catalunya se vive en la Argentina”, una iniciativa impulsada por el Gobierno de esa región española en el Cono Sur que desde 17 de febrero al 14 de marzo tendrá como sede Buenos Aires. El amplio programa que se llevará a cabo en sedes como el Teatro Margarita Xirgú y el Museo de Bellas Artes de Tigre inaugurará una nueva etapa en la relación con la Delegación del Gobierno de Catalunya en el Cono Sur que abarca Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay.

Te puede interesar: Estalla el conflicto entre Spotify y los autores por las regalías de los audiolibros

“Hemos tejido un programa bastante transversal para que todo el mundo pueda acercarse de un modo u otro a lo que pretendemos hacer y al mensaje que queremos transmitir”, señaló el delegado en el Cono Sur, durante el lanzamiento de la programación, realizado en la nueva sede de la Delegación ubicada en el porteño barrio de Belgrano con presencia del productor teatral Hernán Román y la dramaturga y actriz catalana Teresa Floriach.

El programa dará comienzo con un concierto de jazz de la cantante catalana Andrea Motis en su primera presentación en el país que tendrá lugar en el Teatro Margarita Xirgú el 17 de febrero a las 20, Se trata de una joven cantante y compositora conocida por el lanzamiento mundial de Emotional Dance (2017) y Do outro lado do azul (2019), que además ha colaborado con músicos como Quincy Jones, Omara Portuondo y Milton Nascimento, entre otros.

La dramaturga y actriz catalana Teresa Floriach

La vocalista presentará su nuevo álbum, Febrero, un homenaje a Chile, país donde grabó el disco junto a la Camerata Papageno dirigida por el músico argentino Federico Dannemann. Con un repertorio de clásicos latinoamericanos, el disco incluye temas como “Perfidia”, “Noche de Ronda”, “Garota de Ipanema” y versiones de Inti-Illimani y los de jazz “The Man I Love” y “Someone To Watch Over Me”, que cobran nueva vida en los arreglos de Dannemann y la voz de la cantante. La programación continuará el 22 de febrero con la inauguración de una muestra de fotografías de Martín Waichman centrada en deportistas argentinas, que se exhibirá con entrada gratuita en la sede de Zabala 2034.

Te puede interesar: Placer, identidad o evasión: ¿qué le pedimos a la música y qué es lo que puede darnos?

Titulada Mujeres que inspiran: deportistas argentinas en acción, la exposición devela momentos relevantes en las carreras profesionales de Celeste D’Arcángelo, Paula Pareto, Valentina Raposo, entre otras figuras del deporte nacional. Por su parte, en el histórico teatro conocido como el Casal de Catalunya de Buenos Aires, creado en 1886 por la colectividad catalana y ubicado en el barrio de San Telmo, tendrán lugar las dos funciones teatrales de “La casa de la llave”, el proyecto social de Floriach que aborda la violencia de género. La obra subirá a escena el 29 de febrero y el 1 de marzo, con entrada gratuita y con un espacio de diálogo a su término.

En sintonía con las políticas de género y con una realidad que no conoce fronteras, Floriach propone un abordaje social con la obra La casa de la llave a la que considera “en sí misma un acto de denuncia”, y cuenta con música en vivo compuesta por el bandoneonista Pablo Mainetti. La obra tiene como punto de partida las poesías del libro homónimo de la española Mada Alderete, escrito mientras trabajaba como voluntaria en casas de acogida para mujeres maltratadas en España. Se nutre además de los testimonios y grabaciones de mujeres víctimas de violencia de género recogidos en los talleres de teatro y voz realizados por la dramaturga en casas refugio de Florencio Varela y Bahía Blanca.

El productor teatral Hernán Román

“La obra es muy poética, no tiene golpes bajos, es una obra dura porque se hablan de cosas duras, pero lo que se quiere es que la gente pueda verla y aguantarla sin problema a través de la belleza”, apuntó Floriach. “La violencia de género no tiene fronteras, no tiene clases sociales, es la misma, con lo mismo, en todos lados”, aseguró la dramaturgo, quien además acotó que los talleres sirven para empoderar a estas mujeres en ese trasfondo terapéutico que otorga el teatro como catalizador de heridas y emociones.

Te puede interesar: Juan Carlos Kreimer: de perder “la batalla por un mundo mejor” al activismo político de “abrir conciencias”

Si bien la pieza fue estrenada en octubre de 2022 en el Festival Nueva Ópera de Buenos Aires, su puesta actual renovada por los sucesivos talleres parece redoblar su vigencia “en una Argentina donde sigue muriendo una mujer cada 26 horas”, destaca Floriach. El 7 de marzo será el turno de la presentación en Buenos Aires del libro La mujer que se hizo hilvanando retazos, de María Eugenia Pujadas y Miguel Cabrera. La obra, publicada por Lago Editora, vuelve sobre la historia familiar y trágica de la autora, cuyo tío Mariano Pujadas fue uno de los fusilados de Trelew en 1972 y sobre el asesinato de gran parte de la familia en 1975, perpetrado en Córdoba por “el comando paramilitar Libertadores de América”, la versión cordobesa de la Triple A.

“Hablamos de literatura sí, pero vinculado a memoria democrática, a la restitución de justicia, recuperación de la memoria, en un momento también importante de esas historia vinculando una familia catalana que estaba en la Argentina”, explicita Vives. La programación de “Tendiendo Puentes: Catalunya se vive en la Argentina” finalizará el 14 de marzo con una cena en el espléndido edificio del Museo de Arte Tigre, en el Delta, a cargo del chef radicado en Ushuaia y de origen catalán Lino Adillón, ocasión en la que presentarán formalmente que Cataluña se convertirá en la “región gastronómica del mundo del año 2025″.

Josep Vives, delegado en el Cono Sur

Las propuestas ponen en foco a Cataluña y la tarea de la Generalitat en el exterior en base “a la reivindicación de la identidad nacional, la defensa y promoción de principios como la implementación de políticas feministas y de visibilización, la valorización de los principios éticos en el ámbito deportivo, el fomento de la lengua y las artes, así como el reconocimiento de la memoria democrática y la búsqueda de reparación histórica”, indican. “Son actividades culturales pero todas tienen otro vector: violencia de género, políticas feministas, deporte, artes escénicas, lengua, de algún modo intentamos explicar nuestras políticas, objetivos, de lo que hacemos y también de lo que podamos aportar”, manifiesta Vives.

La Delegación que funge como “embajada” se inauguró en marzo del año pasado, y viene realizando distintas actividades como los de política de género con el Ministerio de la Mujer de la provincia de Córdoba, y contiene a la “oficina comercial Acció que funciona en Buenos Aires desde el año 1989 de manera continuada”. “Tenemos una relación enorme y un objetivo, el de compartir esa realidad que nos une y a la vez compartir nuestra lengua, nuestra realidad cultural, nuestros anhelos, nuestras políticas, también en aquello que podamos compartir con la Argentina”, apunta Vives.

Teatro, música, literatura además de una exposición fotográfica y un segmento dedicado a la gastronomía serán parte de la propuesta “Tendiendo Puentes: Catalunya se vive en la Argentina”

Como misión está “explicar lo que es Cataluña a esta zona del mundo con la que nos unen tantos vínculos, porque Argentina y Cataluña están vinculadas desde hace siglos, tenemos personas que vinieron de Cataluña hace mucho tiempo y construyeron una parte de este país y tenemos ahora mucha gente de Argentina que vive en Cataluña”, explica. En Cataluña viven “unas 90 mil personas nacidas en la Argentina de las cuales están censadas 27.000 como argentinos, porque el resto tiene pasaporte o italiano o español”, aporta como dato. Por eso, con “´Tendiendo puentes´, estamos pensando en esos puentes que ya construimos pero que debemos mantener y fortalecer, y por otra parte, estamos pensando también en que queremos que este sea el primer año de mucho, que sea una tradición en Argentina”, expresa Vives.

Por otro lado, Vives puntualizó sobre la importancia de organizar el programa cultural en el contexto actual de la Argentina, dado que si ellos estando del otro lado del océano apuestan por la Argentina entonces “la gente de aquí puede seguir apostando con toda la emoción, pasión, entusiasmo y el talento por este país en este momento tan difícil”. Y concluyó: “Nuestra aportación es de un grano de arena en medio del desierto más grande del universo, pero es un grano de arena, y es el nuestro”. La propuesta de la Delegación en la Argentina incluye acciones como el asesoramiento e incentivo para el arribo de posibles inversiones en el área tecnológica y el intercambio de conocimiento con universidades catalanas, así como el desarrollo de un proyecto de investigación médica en hospitales “porque Cataluña tiene competencias plenas y exclusivas en materia de salud”.

Fuente: Télam S. E.