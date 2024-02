Cómo una pareja argentina transitó el Covid y escribió un libro para contarlo

El libro "Juntos a la par" relata la experiencia de Vanesa y Guillermo durante la pandemia de COVID-19

En enero del 2021, cuando todavía no estaban listas las vacunas contra el COVID, Vanesa y Guillermo se dirigían a Ezeiza junto con sus respectivos hijos para volar hacia Miami. Fue en ese trayecto en el que recibieron la noticia que era tan temida por todos en esos momentos: Guillermo era contacto estrecho de un caso positivo de COVID. En ese momento se les abrió una encrucijada, ¿debían quedarse en Buenos Aires, por las dudas de que estuviera contagiado, o tenían que viajar igual? Sin dimensionar la magnitud de la decisión que estaban tomando, optaron por irse. La desesperación, la incertidumbre, la barrera del idioma, la lejanía de los afectos y el estado de delirio al que puede llevarte el estar solo en un hospital, todo eso reflejó la pareja en su novela Juntos a la par (Metrópolis, con prólogo de Gabriel Rolón).

—Visto que ninguno de los dos es escritor, ¿cómo surgió la idea de escribir este libro?

Guillermo: —Cuando volvimos de Miami yo estaba muy consumido, pesaba 60 kilos, había perdido un pie… volvía de la muerte. Fue un shock muy grande pasar por todo eso en el Mount Sinai, que es un hospital muy grande, estar solo y encima en otro país. Todos me atendían disfrazados con el equipo que los protegía del contagio, yo no les entendía nada porque hablaban en un inglés muy cerrado. No sabía qué era lo que sucedía. Fui teniendo complicaciones tras complicaciones. Estuve mucho tiempo en coma. Al salir del hospital yo estaba muy angustiado, no podía hablar dos palabras porque me largaba a llorar. No podía entender cómo había pasado de estar de vacaciones a sentirme tan pero tan mal hasta el punto de estar saturando 82 y tener que internarme. Al volver a Buenos Aires me recomendaron un terapeuta que es especialista en traumas, pero tampoco podía hablar con él. Él me decía “Ahora te van a empezar a aflorar todos los recuerdos de lo que vos pasaste. Anotalos o grabalos cosa de que los puedas escuchar y te puedas relacionar con eso, asumir qué es lo que te pasa.” Empezamos a hacerlo y contratamos a dos escritoras que nos ayudaron a ordenar el relato. Lo del libro no surgió con una intención comercial, era solamente para tener registro de lo que vivimos y cómo nos había cambiado la vida.

—¿Cómo se les ocurrió la idea de que la novela tuviera dos primeras personas? O sea que, de alguna forma, fuese escrita “a dos voces”.

Vanesa: —Cuando él empezó a estar un poco mejor, empezó a contar cosas que yo ni siquiera sabía qué habían pasado, por ejemplo anécdotas graciosas en contextos trágicos. Gabriel Rolón, que es muy amigo nuestro, nos dijo que era muy bueno que él ya pudiera contar ese tipo de cosas. Entonces supimos lo que queríamos escribir: que Guillermo contara cómo lo había vivido desde adentro y yo contara cómo lo había vivido desde afuera. También incluimos los fragmentos del WhatsApp “Todos x Guille” en el que hablábamos con nuestros amigos durante la internación de él. Todo el proceso de escritura llevó más o menos 8 meses.

A pesar de la incertidumbre, decidieron viajar. Guillermo, gravemente afectado por la enfermedad, perdió un pie y estuvo en coma

—¿Pensaron en algún momento en ficcionalizar la historia?

Vanesa: —Tuvimos la oportunidad, que no aceptamos, de que una editorial más conocida tomara esta historia y la hiciera una novela. Nos gustaba la idea, pero no nos convencía de que incluyeran cosas que no eran ciertas. Preferimos que el día de mañana nuestros hijos o el que leyera el libro conociera las cosas tal como fueron.

—¿Y cómo vivieron ese proceso? ¿Fue muy difícil revivir toda la historia?

Guillermo: —Fue terapéutico. La intención era justamente hacerlo para sanar. Después se vino la idea de la editorial.

—¿La historia se cierra con el libro?

Guillermo: —En realidad lo queríamos tener listo para llevarlo a Miami en octubre del año pasado, cuando fuimos a festejar mi cumpleaños. Se cumplían ya tres años desde mi internación y quería ir al hospital a agradecerle a la gente que me atendió. Estuvimos con mi médico Ari Ciment, le di el libro y para mi sorpresa él me dio un libro que él había escrito de sus prácticas médicas en el que menciona mi caso y dice que es su preferido del COVID porque terminó con final feliz. Ese médico me salvó la vida…

Vanesa: —En ese viaje nos enteramos de que el cuadro era más terrible de lo que nos contaban. Había un procedimiento que tenían prohibido hacer por la exposición al contagio, pero Ciment lo hizo él mismo para no exponer a nadie porque estaba convencido de que Guillermo iba a vivir.

—¿Les gustaría que esta historia el día de mañana se transformara en una serie o una película?

Vanesa: —A mí me encantaría. Siempre pensé que la historia era más material para una serie que para un libro. El día que entré a la cirugía del pie de él en el hospital vestida de enfermera por una apuesta que hice con el infectólogo y después me tuvo que sacar la policía… vivir todo eso fue como estar en una escena de película.

La historia destaca el apoyo de amigos y familiares, la madurez de los hijos y la importancia de la esperanza

—¿Realmente todo su entorno los acompañó tanto como cuentan en el libro?

Guillermo: —Hubo de todo. Había gente pendiente del morbo de que me iban a cortar la pierna y preguntaban si ya me la habían cortado en lugar de preguntar si estaba vivo. Pero no eran amigos cercanos. Los amigos nos acompañaron mucho. Lo que quisimos mostrar en el libro fue todo el apoyo que nos dieron y cómo estaban pendientes. Con su granito de arena, con solo estar o mandarme un mensaje, todos colaboraban.

Vanesa: —La energía positiva de los amigos y de la familia fue fundamental.

—Si bien sus hijos forman parte de la historia, no se presenta en el libro su punto de vista. ¿Cómo les afectó todo esto a ellos?

Guillermo: —Creo que para todos fue un shock. De crecimiento, de maduración y de entender que nadie es eterno. Pero Cristhian particularmente creció de golpe. Desde allá siguió trabajando en la empresa familiar y después vino a Argentina cuando yo me desperté para hacerse cargo de todo, y de toda la familia. Gracias a que él estaba yo pude dedicarme ese año a mi rehabilitación. Tuve terapia de deglución, fisioterapeuta, neumonólogo… dos o tres médicos venían todos los días a mi casa…

—¿Cómo definirían en una palabra este aprendizaje?

Vanesa: —Esperanza. Fe. Creer.

Guillermo: —Y querer. Querer salir adelante. Era una línea tan delgada dejarme ir, no sufrir más, no tener dolor de nada… o seguir. Yo decía “quiero seguir, yo soy feliz”. Feliz con mis amigos, con mi familia, con mis hijos, con mi trabajo, me gusta el hobby que tengo de salir a navegar. También me gustaba jugar al tenis, pero después de la cirugía del pie ya no pude hacerlo más.

—¿Eso es lo que más extrañas de la vida anterior?

Guillermo: —Sí… yo hice deporte toda mi vida. El deporte lo extraño muchísimo. Ya pasaron tres años y yo siempre me ponía metas. De la silla de ruedas pasé a las muletas y me puse un límite para dejar las muletas pero se me hizo muy largo. Recién ahora estoy caminando con prótesis.

La pareja considera que la escritura fue terapéutica y espera transmitir cómo la vida puede cambiar en un instante

—En el libro aparece también la figura de Mercedes que es una especie de vidente que los acompaña en el proceso, ¿no?

Vanesa: —Ella no es vidente, trabaja con las energías. Después supe que trabajaba a través mío en Guille. Yo me agarré de ella porque fue una de las personas que me dijo que no veía en Guille su fecha de expiración, me dijo que él iba a vivir.

Guillermo: —Cuando salí no quería saber nada con ella pero hoy la seguimos teniendo como terapeuta. Hablamos sobre nuestros estados de ánimo.

—Además de haber sido un proceso de sanación, ¿qué otra cosa buscan alcanzar con el libro?

Guillermo: —Transmitir lo que realmente vivimos y que al transmitirlo la gente pueda tomar conciencia de cómo vive y de cómo la vida te puede cambiar en un momento.

Vanesa: —Mostrar una historia de amor en tiempos de pandemia. Entre nosotros, con los chicos, la empatía que se generó con el médico, amor con los amigos… y el amor de él por la vida. Una señora que trabajaba ahí nos dijo “Llevo trabajando en este hospital 30 años y nunca en mi vida vi tanto amor por alguien”. Porque ella veía todas las veces que yo me acercaba al hospital y esperaba rezando en el estacionamiento porque no me dejaban entrar. Aunque no pudiera ver a Guille yo me acercaba igual, ya tenía mi rutina armada.

El título "Juntos a la par" refleja la unión de la pareja en todo momento, incluso en las dificultades

—¿Cómo fue la elección del título “Juntos a la par”?

Guillermo: —Con esa canción de Pappo nos casamos, la pasaron cuando terminó la ceremonia en la playa. Y ese tema me salvó. A mí me lo ponían mucho cuando yo estaba en coma. Una vez me despierto y me encuentro a dos de las enfermeras yanquis cantando ese tema. Es un título acorde a la situación fue Juntos a la par de un lado y del otro, pero estábamos a la par en todo.

Hay fragmentos de nuestra vida que resulta más interesante contar que otros. Situaciones difíciles que nos cambiaron para siempre. Momentos en los que lo que vivimos fue tan irreal que necesitamos relatarlo para procesarlo. En Juntos a la par, el lector va a encontrar sutilezas con las que va a poder sentirse identificado más allá de que no haya vivido esa misma historia. La desesperación del que le toca estar en la sala de espera; la angustia del que pende de un hilo en la fría habitación del hospital. Un virus desconocido y temido por todos. Un globo de San Valentín que nunca termina de desinflarse y que acaba siendo una constante en la inconstancia, un recordatorio de lo que no está y a la vez una certeza de que nunca estamos solos del todo. ¿Hubiera sobrevivido Guillermo si hubiera transitado el COVID en Buenos Aires en lugar de en Miami? Algunos de sus amigos médicos creen que no. Es imposible saber cómo hubiera sido la historia. Lo único que sí sabemos es que finalmente vivió para contarla.