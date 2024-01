Para los documentales, no hay mejor lugar que el Festival de Sundance

Escena de "Power", de Yance Ford, una selección oficial del Programa de Estrenos del Festival de Cine de Sundance 2024. (Netflix vía AP)

El cineasta Yance Ford estaba en una “neblina de Sundance” cuando se reunió con Netflix luego del estreno de Strong Island en 2017. La plataforma todavía era algo nuevo en el espacio documental original en ese momento, pero había causado gran revuelo con documentales tan diferentes como The Square, sobre la revolución egipcia, y ¿Qué pasó, señorita Simone?, un retrato de Nina Simone con la firma de Liz Garbus, ambas nominadas a los premios Oscar.

Strong Island también obtendría una nominación al Oscar, al igual que su homólogo de Sundance y Netflix Icarus, que ganaría el premio al mejor documental en 2018. Pero Strong Island era un tipo diferente de película, una película desgarradora y una profunda investigación personal sobre el asesinato de su hermano en 1992 y las fallas del sistema judicial. Cuando Ford, un cineasta primerizo, salió de la reunión, le preguntó a su productor si había ido tan bien como pensaba. Le aseguraron que sí.

“No había manera de explicarles la película”, dijo Ford en una entrevista reciente con The Associated Press. “Netflix entendió lo que estaba haciendo Strong Island y lo que podía decirle a una audiencia grande y amplia”.

Diez años después de The Square, una adquisición que puso a los documentales de Netflix en el mapa, la plataforma regresa al 40º Festival de Cine de Sundance con la vista puesta en adquisiciones y dos originales muy diferentes. El último trabajo de Ford, Power, una investigación sobre la evolución de la actividad policial en Estados Unidos, tuvo su estreno mundial en Park City, Utah. The Greatest Night in Pop de Bao Nguyen, sobre la realización del himno benéfico “We Are The World”, también se estrenó en la villa de esquí antes de estrenarse en la plataforma el lunes 29 de enero.

Willie Nelson, Quincy Jones y Bruce Springsteen en una escena de "La noche más grande del pop" (Netflix via AP)

“Creo que Netflix es en gran medida responsable del panorama documental que existe hoy”, dijo Ford. “Fue responsable de darle acceso al público a películas como la mía”.

Con Power, que analiza la vigilancia policial desde 30.000 pies, dijo, “no estaba particularmente interesado en el debate sobre desfinanciar a la policía. No estaba particularmente interesado en la retórica de Back the Blue. Lo que me interesaba es lo que vi en juego, que era simplemente esta manifestación del poder del Estado ejercido sobre la gente”.

Adam Del Deo, vicepresidente de documentales de Netflix, se unió a la compañía en la época de The Square y encargó What Happened, Miss Simone?, en colaboración con la veterana Lisa Nishimura.

“Realmente éramos los nuevos chicos de la cuadra que intentaban persuadir a los cineastas de que tener el alcance de la plataforma era algo realmente importante”, dijo Del Deo. “La misión cuando comencé era ser el narrador principal en el espacio documental. Ese era el caso en la época del DVD y sigue siendo el objetivo hoy”.

En los 10 años transcurridos desde entonces, la audiencia de Netflix ha crecido de alrededor de 37 millones de miembros a más de 250 millones en todo el mundo y el apetito por los documentales no ha hecho más que intensificarse. Se permite experimentar en encargos y adquisiciones tanto en series como en largometrajes, incluyendo Chef’s Table, Making a Murderer, la ganadora del Emmy Wild Wild Country, la ganadora del Oscar American Factory y la nominada al Oscar Crip Camp.

El realizador Yance Ford (Christopher Smith/Invision/AP, File)

Muchos de esos éxitos comenzaron de alguna forma en Sundance, el festival que lanzó documentales clásicos como Hoop Dreams y Paradise Lost antes de la llamada “edad de oro del documental” de los últimos años. No tienen un tipo específico de película que busquen; de hecho, han descubierto que sus miembros buscan diversidad de géneros y, por lo tanto, es cuestión de encontrar “la mejor narración de su clase”, dijo, ya sea en deportes, cultura pop, naturaleza, actualidad o cualquier otra cosa.

“Es realmente una cuestión de selección de títulos que... realmente impacten, que se sientan frescos e impulsen la conversación y creen momentos culturales en todo el mundo”, dijo Del Deo.

¿Qué pasó, señorita Simone? fue el primer documental encargado por la compañía y Garbus recuerda estar entusiasmada pero también un poco cautelosa porque “no habían sido probados”. Luego conoció a Del Deo, quien se convirtió en su “hombre sobre el terreno” de confianza mientras hacía la película, que se proyectó en la noche inaugural del festival en 2015, con la actuación de John Legend.

“Una de las cosas más emocionantes fue estar en Twitter en el momento en que la película se estrenó en Netflix, ver las reacciones de Brasil, de Francia y ver el mundo iluminarse al mismo tiempo”, dijo Garbus. “Fue emocionante. Realmente se sintió como estar en un momento global”.

Miss Simone también fue el comienzo de una larga amistad y asociación profesional entre Garbus y Del Deo que continuó a través de Harry & Meghan y Power, de la que Garbus fue productora ejecutiva.

Si bien Nishimura salió de la compañía el año pasado, Del Deo está entusiasmado con el futuro de sus documentales originales, incluidas varias adquisiciones recientes en festivales como la película de Jon Batiste American Symphony (de Telluride), Black Barbie (de SXSW) y Mountain Queen: The Summits of Lhakpa Sherpa (fuera del Festival de Cine de Toronto), así como sus títulos de Sundance y aquellos que aún no han descubierto.

Michael Jackson junto a Bob Dylan durante la grabación del tema "We Are The World" (Netflix via AP)

The Greatest Night in Pop fue producida por Lionel Richie y presenta imágenes nunca antes vistas de la realización de esa memorable canción benéfica que comenzó con Harry Belafonte y reunió a artistas como Bruce Springsteen, Smokey Robinson, Cyndi Lauper, Dionne Warwick y Huey Lewis. Seguramente agradará al público con uno de esos grandes estrenos en el recinto más grande del festival, el Eccles, donde también comenzó Miss Simone.

“Creo que va a hacer sonreír a la gente”, dijo Del Deo. “No puedo esperar a que la gente vea esta película”.

Aunque Nguyen sólo tenía alrededor de dos años cuando salió la canción en 1985, ha adquirido un mayor significado con el paso de los años. Era uno de los discos que sus padres, refugiados vietnamitas, tocaban a menudo. Y luego, recientemente, mientras visitaba a su madre en Vietnam, su taxista lo puso sonando en su auto y se produjo su resonancia global y atemporal.

“Era un grupo tan improbable de personas que se reunieron en una noche. Sentí que esa sensación de presión era bastante cinematográfica”, dijo Nguyen. “Es fantástico poder compartir esta película con el mundo por lo mucho que la canción conmovió a personas de todo el mundo”.

Fuente: AP