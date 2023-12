La policía de Londres arrestó al presunto ladrón de la obra de Banksy

Una persona retira una obra de arte de Banksy que parece mostrar tres drones sobre un cartel de Stop, en la intersección de las calles Southampton Way y Commercial Way en Peckham, sureste de Londres

Este sábado, la Policía de Londres confirmó el arresto de un individuo sospechoso de haber sustraído una obra de arte singular creada por el enigmático artista callejero Banksy. El suceso ocurrió cuando una señal de Stop, adornada con tres drones militares y destacada por su singularidad, fue retirada de una calle en la zona de Peckham, al sur de Londres.

El incidente, captado en video, mostraba a un hombre en sus veintitantos años, utilizando herramientas para desmontar la obra que se encontraba adherida a un poste de señalización, mientras otro individuo lo asistía en una bicicleta. Rápidamente, el hombre que manipulaba la señal huyó con la obra en mano, dejando perplejos a quienes presenciaban la situación.

Los testigos del acto delictivo se mostraron sorprendidos y desorientados, incapaces de intervenir ante la inusual escena. Uno de los presentes, identificado como Alex, describió la atmósfera de desconcierto que se apoderó del lugar. Las autoridades policiales, tras la rápida difusión del video, solicitaron la colaboración ciudadana para recabar información que condujera al esclarecimiento del caso.

Se especula que con esta intervención el artista se pronunció por un alto el fuego en la zona de Gaza

Un testigo que se identificó como Alex dijo a la agencia de noticias PA que la pequeña multitud de personas que había acudido a ver la obra se quedó mirando cómo se desarrollaba la escena. “Dijimos: ‘¿Qué estás haciendo? Pero nadie sabía qué hacer, nos quedamos mirando”, explicó Alex. “Todos estábamos un poco desconcertados; se oían algunos bocinazos de coches”.

Jasmine Ali, vicepresidenta del consejo municipal, se manifestó respecto al suceso, exhortando a la devolución de la pieza. “No deberían haberla retirado y nos gustaría que la devolvieran para que toda la comunidad pueda disfrutar de la brillante obra de Banksy”, expresó Ali, reflejando el sentimiento generalizado de la comunidad.

La obra de Banksy, reconocida por su naturaleza satírica y su capacidad de incitar a la reflexión, a menudo aborda temáticas vinculadas a la guerra y a la crítica social. En esta ocasión, muchos seguidores del artista interpretaron esta pieza como un llamamiento al cese de hostilidades en la Franja de Gaza, añadiendo mayor relevancia a su desaparición.

El hombre que se llevó la obra de Bansky comenzó a golpear el cartel con las manos, y poco después volvió con una herramienta para terminar de concretar su propósito

Varias obras de Banksy han sido robadas en el pasado, incluyendo una en la sala de conciertos parisina Bataclan, que rendía homenaje a las víctimas del atentado yihadista del 13 de noviembre de 2015 en la capital francesa.

En el Día de San Valentín de este año, un monumental mural de 3,8 toneladas titulado ‘Valentine’s Day Mascara’ hizo su aparición en el lateral de una casa en Margate, Kent. Sin embargo, apenas unas horas después de que Banksy compartiera fotos de la obra en Internet, fue desmontado. La pieza representaba a una ama de casa de los años 50, ataviada con delantal y guantes de fregar amarillos, con un ojo hinchado y un diente faltante, empujando a un hombre hacia un congelador.

En septiembre, este mismo mural encontró un nuevo hogar en el vestíbulo de la exposición “The Art Of Banksy”, ubicada en Regent Street, en el corazón de Londres. Esta exhibición, de acceso gratuito, alberga la mencionada pieza y otras creaciones icónicas del artista como ‘Girl With Balloon’, ‘Flower Thrower’ o ‘Rude Copper’. Además, muestra sus trabajos más recientes, donde Banksy reconoce el conflicto en curso en Ucrania, ofreciendo una mirada actual y relevante a través de su arte.

La señal de Stop, tras el robo, fue prontamente reemplazada, mientras las autoridades continúan investigando el suceso y buscando esclarecer el destino de esta obra que ha captado la atención del mundo artístico y la sociedad en general.

[Fotos: Aaron Chown para AP ]