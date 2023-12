De Thomas Edison a Mariah Carey, los discos de Navidad son una tradición de la época

Mariah Carey - All I Want For Christmas Is You

La tradición -sobre todo, estadounidense- de lanzar discos especiales o temáticos navideños se remonta a varias décadas y ha sido una práctica común para muchos artistas, abarcando una amplia gama de géneros musicales, ofreciendo una variedad de enfoques y estilos que van más allá de las producciones más comerciales y conocidas, como las de Mariah Carey. Estos álbumes suelen contener versiones de canciones navideñas tradicionales, así como algunas composiciones originales inspiradas en la temporada festiva preferida de la mayoría de la gente. Ahí reside, en gran parte su atractivo comercial, o al menos, lo hacía cuando publicar discos era realmente rentable y las reglas de la industria eran otras.

Los discos navideños solían tener una fuerte atracción comercial en los Estados Unidos de mediados del siglo XX, ya que las personas buscaban canciones específicas para musicalizar la temporada de fiestas. Esto ha llevado a que artistas de renombre, así como músicos emergentes, veían el lanzamiento de un álbum navideño como una oportunidad para llegar a nuevos oyentes y aprovechar la demanda estacional.

De la misma manera, por supuesto, este tipo de discos eran denostados mayormente por la crítica debido a que eran vistos como un mero producto oportunista y carente del menor valor artístico. Sin embargo, hay un puñado de este tipo de álbumes que merecen la pena, e incluso, un par que podrían considerarse autenticas obras maestras y cumbres creativas de sus artistas.

El título del primer disco navideño es un tanto discutible y puede depender de cómo se defina la expresión. No obstante, uno de los primeros álbumes conocidos con canciones de Navidad fue Christmas Carols lanzado por Thomas Edison en 1889. Este álbum no fue exactamente un disco de vinilo como los conocemos hoy en día, sino una grabación en un cilindro de fonógrafo. Contenía grabaciones de coros interpretando villancicos y fue uno de los primeros intentos de llevar la música navideña a un formato grabado.

Desde Edison hasta los modernos, la música navideña ha evolucionado, fusionando tradición e innovación

En la era moderna, uno de los primeros álbumes de Navidad más destacados es Christmas with Eddie Cantor lanzado en 1928 por el comediante y cantante Eddie Cantor. Este álbum presentaba una mezcla de canciones de Navidad y cómicas, y aunque no era un “disco” en el sentido contemporáneo, fue un precursor de los álbumes navideños que se volverían populares en las décadas siguientes.

Bing Crosby, conocido como uno de los vocalistas más icónicos del siglo XX, lanzó el álbum Merry Christmas en 1945. Este DISCO se convirtió rápidamente en un clásico navideño y una referencia esencial en la música festiva. La joya más destacada de este álbum es, sin duda, la canción “White Christmas”, escrita por el compositor Irving Berlin. La grabación original de “White Christmas” de Crosby es considerada la versión definitiva de la canción. Fue lanzada como sencillo en 1942 y se convirtió en un enorme éxito, alcanzando el número uno en las listas de éxitos y ganando un premio Oscar a la mejor canción original en 1943.

La canción captura la nostalgia y la melancolía de las celebraciones navideñas, evocando la imagen de un paisaje nevado y festividades familiares. La dulce voz de Bing Crosby y su interpretación emotiva dieron vida a la canción, convirtiéndola en un himno atemporal de la temporada navideña. Su éxito ha trascendido generaciones, y la canción ha sido reinterpretada por numerosos artistas a lo largo de los años. Además, el álbum Merry Christmas de Bing Crosby ha continuado siendo una elección popular durante las festividades, ya que también incluye otras canciones clásicas como “Silent Night” y “Adeste Fideles”.

El álbum navideño por antonomasia podría ser A Christmas Gift for You from Phil Spector, del tan renombrado como infame productor. Conocido, sobre todo, por sus producciones en singles de las llamadas girl groups de principios de los 60 y luego por sus participaciones en discos de estrellas de rock como Plastic Ono Band (1970) e Imagine (1971) de John Lennon, Death of a Ladies Man (1977) de Leonard Cohen, o End of the Century (1979) de los Ramones.

Un viaje a través del tiempo musical navideño, desde las grabaciones en cilindros hasta el innovador Wall of Sound de Phil Spector, que dejaron huella en la temporada festiva

Spector también era conocido por su comportamiento errático, delirante, y en muchas ocasiones, violento. Fanático de las armas, es famosa la historia en la que apuntó a Lennon con un arma de fuego, a Cohen con una ballesta, o cuando propinaba disparos al techo durante la grabación de los Ramones, donde le hizo repetir un acorde de guitarra a Johnny Ramone cientos de veces.

En 2009, el productor fue declarado culpable de asesinato en segundo grado por el asesinato de la actriz Lana Clarkson en 2003 en la mansión de Spector en California. Finalmente, falleció en prisión en enero de 2021 a los 81 años. De todas maneras, varias décadas atrás, Spector inventó el célebre Wall of Sound -muro de sonido-, un elemento clave de su disco navideño, lanzado el 22 de noviembre de 1963 a través del icónico sello Philles Records.

Este álbum es conocido por ese estilo característico que el productor desarrolló y por la calidad de las interpretaciones de los artistas bajo su dirección. Aunque tampoco estuvo exento de una pésima suerte comercial, ya que el lanzamiento coincidió trágicamente con el mismo día del asesinato de John F. Kennedy en una plaza de Dallas. A lo largo de los años, A Christmas Gift for You from Phil Spector ha sido reconocido como uno de los mejores álbumes navideños de todos los tiempos y ha influido en numerosas generaciones de músicos, al igual que gran parte de la obra del productor.

"A Christmas Gift for You from Phil Spector" ha sido reconocido como uno de los mejores álbumes navideños de todos los tiempos

El mismo Lennon no es conocido precisamente por tener canciones navideñas tradicionales, pero hay una canción que a veces se asocia con la Navidad debido a su mensaje de paz y esperanza. La canción se llama “Happy Xmas (War Is Over)” y fue lanzada en 1971 por John Lennon y Yoko Ono junto con la Plastic Ono Band. La letra de la canción incluye deseos de paz y reflexiones sobre el estado del mundo en ese momento. La frase distintiva es “War is over, if you want it” (“La guerra ha terminado, si tú lo quieres”). Aunque la canción no es específicamente navideña en términos de su temática, su lanzamiento cercano a las festividades y su mensaje de esperanza han llevado a que se asocie a menudo con la temporada navideña.

El Rey del rock and roll, Elvis Presley tampoco estuvo exento de publicar discos navideños, con resultados críticos mixtos. Uno de los álbumes más conocidos y queridos es Elvis’ Christmas Album, lanzado en 1957, y cuya re edición de 1970 se convirtió en el disco navideño más vendido de todos los tiempos. Este álbum contiene una mezcla de canciones tradicionales de Navidad y algunas canciones originales interpretadas por Elvis.

Elvis Presley (1935-1977)

“Blue Christmas” se ha convertido en una de las canciones navideñas más icónicas de Elvis y ha sido versionada por varios artistas a lo largo de los años. Este álbum captura la energía y el espíritu festivo de Elvis Presley y ha sido un favorito de los fanáticos durante décadas. Si por esas casualidades buscas música navideña con el toque característico de uno de los principales pioneros del rock and roll, el Christmas Album del Rey es definitivamente una excelente elección.

Frank Sinatra, uno de los grandes iconos de la historia de la música, también lanzó un álbum navideño el mismo año. El álbum titulado A Jolly Christmas from Frank Sinatra fue lanzado originalmente en 1957. Este álbum presenta la inconfundible voz suave y emotiva de Sinatra, interpretando clásicos navideños con su estilo característico. A Jolly Christmas from Frank Sinatra es una opción clásica que evoca la calidez y el espíritu navideño en medio de una experiencia auditiva festiva y atemporal.

Frank Sinatra 1915-1998 (Foto: Archivos de Capitol Records)

Artistas más modernos también han hecho suyo el minigénero. Desde el estilo glam metal de Twisted Sister en A Twisted Christmas (2006), donde transforman canciones clásicas con su energía característica, hasta la compilación de sencillos navideños de The Killers en Don’t Waste Your Wishes (2016), que encapsula la esencia de su creatividad festiva a lo largo de los años. Weezer nos regala su propio enfoque en Christmas with Weezer (2008), incluyendo una original llamada “The Christmas Song”. Mientras tanto, Trans-Siberian Orchestra nos sumerge en un mundo épico con Christmas Eve and Other Stories (1996), fusionando el rock sinfónico con la magia de la temporada. The Raveonettes, con Wishing You a Rave Christmas (2008), nos llevan a una experiencia shoegaze única durante las festividades. The Brian Setzer Orchestra nos hace bailar con su toque de rockabilly y swing en Boogie Woogie Christmas (2002), liderado por el talentoso Brian Setzer de los Stray Cats.

En este sentido, es imposible no mencionar dos canciones que, si bien no entran en la categoría clásica de “canción navideña”, para quien escribe, merecen estar en este artículo. Por un lado, Fairy Tale of New York -Cuento de Hadas de Nueva York-, una canción escrita por Jem Finer y Shane MacGowan, interpretada por The Pogues junto a Kirsty MacColl. Fue lanzada en 1987 como sencillo y forma parte del álbum If I Should Fall from Grace with God. La letra narra la historia de una pareja que ha pasado por altibajos en su relación, especialmente durante las festividades navideñas. La canción comienza con el narrador recordando un pasado mejor y se sumerge en una serie de intercambios entre la pareja, reflejando la cruda realidad de las relaciones y las luchas personales. A pesar de la melancolía y las desavenencias descritas en la canción, hay un tono de esperanza y nostalgia.

“Christmas Card from a Hooker in Minneapolis” -Tarjeta navideña de una prostituta en Minneapolis- es una canción escrita por Tom Waits. Aparece en su álbum de 1978 titulado Blue Valentine. Esta canción cuenta con una narrativa única y la emotividad de la interpretación de Waits y su voz aguardentosa, aunque, en esa época, aún cristalina. En la canción, una mujer que trabaja como prostituta en Minneapolis escribe una carta a alguien que solía conocer en su vida anterior antes de que las circunstancias la llevaran por un camino difícil. A través de la carta, revela detalles de su vida, incluidos momentos difíciles y momentos de esperanza. La letra es melancólica y conmovedora, la música complementa el tono introspectivo de la historia, y tiene un giro lírico final que deja los pelos de punta a cualquiera.

Más allá de la percepción inicial de oportunismo comercial, los discos navideños son una expresión artística significativa. Su capacidad para evocar emociones, capturar la esencia de las festividades y, en algunos casos, romper barreras creativas, subraya su importancia cultural y musical a lo largo de las décadas. Sosteniéndose como una muestra nostálgica de una industria cultural y musical que ya no existe de la misma forma en que lo hacía hace años. Pero también como un hecho artístico que tiene peso propio por sí mismo.

[Fotos: Reuters (Akhtar Soomro; Mark Makela) Barry Oliver; Michael Ochs Archives/Getty Images; Hulton Archive/Getty Images]