La mexicana “Tótem” entró en la lista corta de los Oscar y compite como Mejor Película Internacional

Trailer de "Tótem", de Lila Avilés

En un anuncio reciente de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, la película mexicana Tótem, de Lila Avilés, se alzó entre las semifinalistas al Oscar a la Mejor Película Internacional, consolidando su presencia en el circuito cinematográfico global. Escrita y dirigida por Lila Avilés, presenta un drama que explora la búsqueda de raíces desde la perspectiva de una niña de siete años. Esta producción, que ha generado expectativas tras su paso por festivales europeos, destaca por su enfoque íntimo y conmovedor sobre las experiencias de identidad y pertenencia.

Tótem es un drama con pinceladas de comedia que se despliega durante un día donde se prepara y celebra el cumpleaños de Tona, un joven treintañero con cáncer terminal. La película adopta la perspectiva de Sol, su hija, quien observa con miedo, tristeza y dolor toda la jornada marcada por los nervios y la festividad. Esta obra representa un relato coral extraordinario que explora la manera tan peculiar y llena de afecto con la que en México se aborda el tema de la muerte, entrelazándose con la celebración y el amor.

"Tótem" es la película mexicana que competirá por el Oscar 2024

Mientras que muchas películas mexicanas recientes han abordado temas de violencia y problemas sociales, Avilés tenía una visión diferente para Tótem. Durante el Festival de Cine Latinoamericano de Biarritz, expresó su intención de alejarse de la temática violenta tan prevalente, queriendo mostrar otro aspecto de México. Lila comentó que decidió abordar la historia “desde un tema triste”, presentando una faceta del país que, aunque sombría, está alejada de la violencia.

El viaje de Tótem en el circuito de festivales ha sido notable. Desde su estreno, la cinta ha recogido un impresionante total de 8 premios en diversos festivales internacionales. Entre estos galardones se encuentran Mejor dirección en el Festival Internacional de Cine de Durban, Mejor fotografía en el Festival de Cine de Lima, y Mejor dirección tanto en el Festival de Cine de Jerusalén como en el Festival Internacional de Cine de Beijing. Además, recibió el prestigioso Premio del Jurado Ecuménico en el Festival Internacional de Cine de Berlín.

Una película de J. A. Bayona sobre una de las historias más impresionantes del siglo XX y seleccionada para representar a España en los Oscar 2024, llega a algunos cines en diciembre y a Netflix el 4 de enero. (Netflix)

En la misma categoría entró la española, La sociedad de la nieve, dirigida por J.A. Bayona, conocido por éxitos como Jurassic World: El reino caído y Lo imposible. Narra la travesía de un equipo aficionado de rugby uruguayo tras el accidente aéreo en la Cordillera andina en 1972. Esta historia, ya plasmada en el cine, recibe una nueva interpretación de Bayona, rodada en español y con un elenco latinoamericano, prometiendo una visión fresca de este relato conmovedor y épico.

Ambas películas, que han causado un revuelo en el circuito de festivales de cine en Europa, se unen a una lista selecta de semifinalistas, reflejando la diversidad y calidad de la producción cinematográfica internacional.

Las otras producciones semifinalistas por la estatuilla a Mejor película internacional son Amerikatsi (Armenia), The Monk and the Gun (Bután), The Promised Land (Dinamarca), Fallen Leaves (Finlandia), The Taste of Things (Francia), The Teachers’ Lounge (Alemania), Godland (Islandia), Io Capitano (Italia), Perfect Days (Japón), “The Mother of All Lies” (Marruecos), Four Daughters (Túnez), 20 Days in Mariupol (Ucrania), y The Zone of Interest (Reino Unido).

El comandante de Auschwitz, Rudolf Höss, y su esposa Hedwig, se esfuerzan por construir una vida de ensueño para su familia en una casa y un jardín junto a un inusual campo.

La presencia hispanohablante también se hace sentir en otras categorías: Extraña forma de vida, de Pedro Almódovar, figura entre las quince semifinalistas al Óscar al Mejor Cortometraje, mientras que el documental chileno La memoria infinita, dirigido por Maite Alberdi, cautiva al seguir la vida de una pareja enfrentada al Alzheimer.

La etapa de votaciones de la Academia decidirá los finalistas para los premios Óscar entre el 11 y el 16 de enero, con la esperada revelación de las nominaciones el 23 de enero. La ceremonia de premiación se llevará a cabo el 10 de marzo en Los Ángeles, siendo el clímax de la temporada cinematográfica.

Fuente: AFP